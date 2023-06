Tom Holland šokoval fanúšikov, dáva si ročnú pauzu od herectva. Ušiel som na týždeň do Mexika, táto šou ma zlomila

Obľúbený miláčik Hollywoodu Tom Holland sa posledný rok venoval natáčaniu psychologického trileru The Crowded Room, ktorý na Apple TV+ streamuje už zajtra 9. júna. Kvôli úlohe antisociálneho mladíka si prešiel peklom, teraz si dáva pauzu od herectva.

Len nedávno sme ti v našom piatkovom Fresh Buzze priniesli srdcervúcu spoveď Toma Hollanda, ktorý pre Entertainment Weekly priznal, že už viac ako rok a štyri mesiace abstinuje a v minulosti si v dôsledku úzkosti skoro vyholil hlavu. Na mentálne zdravie herca totiž výrazne vplývala aj jeho najnovšia úloha antisociálneho mladíka Dannyho Sullivana, ktorého stvárňuje v nadchádzajúcej novinke The Crowded Room (na Apple TV+ streamuje už zajtra 9. júna). Na portáli BuzzFeed News sa len pred pár hodinami objavila správa, že si Tom Holland po náročnej skúsenosti pri točení minisérie dáva ročnú pauzu od herectva.

Tom Holland stvárni v nadchádzajúcej minisérii The Crowded Room antisociálneho mladíka. Herec priznal, že ho táto rola poriadne duševne potrápila. Zdroj: WireImage/David M. Benett/Dave Benett

Dvadsaťsedemročný herec sa v postave Dannyho Sullivana musel v spomínanom psychologickom trileri popasovať s témami traumy a duševného zdravia. Priznal, že mal skutočný problém odlíšiť svoju osobnosť v skutočnom živote od postavy Dannyho. „Nie sú mi cudzie fyzické aspekty hereckej práce, keď robím akčné filmy. Ale ten mentálny aspekt ma naozaj porazil a trvalo dlho, kým som sa potom spamätal a vrátil sa do reality,“ povedal.

„Pamätám si, že som sa doma trochu zrútil a pomyslel si, že si oholím hlavu. Potrebujem si oholiť hlavu, pretože sa potrebujem zbaviť tejto postavy. Ale, samozrejme, boli sme uprostred natáčania, tak som sa nakoniec rozhodol, že to neurobím... Nič také som predtým nezažil,“ dodala hviezda.

Pre Extra TV sa tento týždeň dokonca vyjadril, že pôvodne bol z predstavy, že by mal stvárniť Dannyho, „skutočne vydesený“. Potom však pokračoval: „Naozaj som súhlasil, že je čas vyrozprávať príbeh o duševnom zdraví – o duševnom zdraví, ktoré spôsobuje trauma. A tiež som chcel poučiť niektorých ľudí o tom, aké šialené to môže byť a aká je tvoja myseľ silná.“ Pod ťažkosti pri filmovaní sa údajne okrem iného podpísal aj fakt, že Tom Holland bol zároveň jedným z producentov šou. Okrem emočných záležitosti, ktoré sa týkali scenára, sa tak musel popasovať aj s tlakom okolo štábu a s každodennými výzvami natáčania.

Tom Holland otvorene o úlohe Dannyho Sullivana v The Crowded Room. „Táto šou ma zlomila.“ Zdroj: Apple TV+



„Vážne som si to užil, ale znova: táto šou ma zlomila. Nastal čas, keď som si povedal, že potrebujem pauzu. Zmizol som. Išiel som na týždeň do Mexika a strávil som nejaký čas na pláži. A teraz si dávam rok pauzu, aj to je výsledok toho, aká náročná bola táto šou,“ uviedol na záver a dodal, že sa momentálne snaží tráviť čas s rodinou a priateľmi. Veľa vraj záhradníči, hrá golf a snaží sa robiť čo najviac normálnych vecí a relaxovať.

Natáčanie The Crowded Room malo však pre herca predsa len nejaké benefity. Po skúsenosti v producentskom kresle a v úlohe Dannyho sa cíti sebavedomejší a vyspelejší ako za posledných 10 rokov svojej kariéry. Aj keď nám bude Tom chýbať, už zajtra si ho nenecháme ujsť v dlhoočakávanej novinke a budeme veriť, že jeho comeback bude stáť za to.