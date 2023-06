5 tipov na rýchle jednohubky. Tieto recepty inšpirované Španielskom ťa dostanú do dovolenkovej atmosféry

Horúce noci, skvelé jedlo, chladené drinky a príjemná hudba. Ku šťastiu ti viac chýbať nebude.

Tentoraz sme si pre teba pripravili niekoľko receptov, s ktorými môžeš potešiť návštevu alebo svoju polovičku, ak dostanete chuť na „niečo malé“. Pri výbere receptov nás inšpirovali španielske tapas. Je to forma predjedla alebo ich môžeme nazvať aj sýtejšími jednohubkami, ktoré môžeš ochutnávať celý večer pri limonáde, sangrii alebo víne. Atmosféru, ktorá ťa prenesie do Španielska alebo inej obľúbenej dovolenkovej destinácie, si tak môžeš vychutnať počas horúcich letných nocí aj doma na terase.

Dip zo zapečeného camembertu

Budeš potrebovať

camembert (Bude sa ti hodiť ten väčší v drevenom obale.)

1 lyžicu olivového oleja

1 lyžicu medu

čili vločky

čerstvý tymian

pečivo podľa chuti

Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý

Postup

Odstráň papier, v ktorom bol camembert zabalený, a syr vlož naspäť do spodnej drevenej časti. Nožíkom na ňom urob diagonálne zárezy hlboké asi jeden centimeter. Výsledok by ti mal pripomínať mriežku. Navrch daj olivový olej, med a posyp čili podľa chuti. Následne túto zmes štetcom dobre rozotri po celom povrchu syra a posyp ho čerstvým tymianom. Na prípravu tohto pokrmu je vhodná teplovzdušná fritéza – nastav ju na 160 °C a peč 12 minút. Ak nemáš fritézu, môžeš skúsiť pečenie v rúre s ventilátorom na 180 °C. Syr podávaj ihneď po dopečení, keď je vnútro tekuté. Pečivo môžeš opiecť na olivovom oleji alebo bylinkovom masle. V prípade nejasností ti pomôže videonávod.

Papas arrugadas s mojo verde a mojo picón

Budeš potrebovať

Papas arrugadas

1 kg malých zemiakov

6 lyžíc morskej soli

Mojo verde (zelená omáčka)

2 veľké zelené papriky

hrsť čerstvého koriandra (Ak ti prekáža jeho chuť, môžeš ho nahradiť petržlenom.)

4 strúčiky cesnaku

1 lyžičku morskej soli

2 lyžičky červeného vínneho octu (Ak ho doma nemáš, môžeš vynechať alebo nahradiť šťavou z polovice citróna.)

4 lyžice olivového oleja

1 – 2 malé čili papričky (Pridávaj podľa chuti a stupňa štipľavosti papričiek. Táto omáčka by mala byť iba mierne štipľavá.)

štvrtinu uschnutej bielej bagety

Mojo picón (červená omáčka)

2 veľké červené papriky

4 strúčiky cesnaku

1 lyžičku morskej soli

2 lyžičky červeného vínneho octu (Ak ho doma nemáš, môžeš vynechať alebo nahradiť šťavou z polovice citróna.)

4 lyžice olivového oleja

4 – 8 malých čili papričiek (Pridávaj podľa chuti a stupňa štipľavosti. Táto omáčka by mala byť pikantná.)

štvrtinu uschnutej bielej bagety

Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý

Postup

Tento recept pochádza z Kanárskych ostrovov a nájdeš ho na jedálnom lístku medzi predjedlami vo väčšine lokálnych reštaurácií. Začni prípravou zemiakov. Dobre ich poumývaj a daj do veľkého hrnca. Posyp soľou a pridaj vodu tak, aby boli všetky zemiaky dostatočne prikryté. Zemiaky priveď do varu. Potom odstráň pokrievku z hrnca a var ich na miernom ohni, až kým sa voda úplne neodparí. Môže to trvať 20 až 40 minút, závisí to od veľkosti zemiakov, preto hrniec pravidelne kontroluj.

Zatiaľ čo sa varia zemiaky, môžeš začať s prípravou zelenej omáčky. Papriku nakrájaj na hrubo, cesnak a koriander na jemno. Všetky suroviny okrem pečiva daj do stolného mixéra (alebo improvizuj s tyčovým mixérom). Čili papričky radšej pridávaj postupne, podľa chuti. Keď budeš mať všetko dobre zmiešané, pomaly zapracuj kúsky pečiva, až kým nedosiahneš konzistenciu hustej omáčky. Omáčku následne prelej do vzduchotesnej nádoby. Takto ti v chladničke vydrží asi dva až tri týždne. Rovnaký postup opakuj aj s červenou omáčkou.

Keď budeš mať omáčky hotové, vráť sa k zemiakom. Keď sa z hrnca odparí všetka voda, na dne sa usadí soľ. Odstráň ju a prebytočnú soľ zoškrab aj zo zemiakov. Potom ich znova daj do hrnca a nechaj variť pri nízkej teplote asi 5 minút. Šupka na zemiakoch by mala zvráskavieť. Všetko rozlož do misiek a teplé zemiaky namáčaj do omáčky. Z tohto receptu budeš mať štyri porcie.

Hruškový špíz s jamón serrano a kozím syrom

Budeš potrebovať

2 veľké hrušky

150 g šunky Jamón Serrano

180 g kozieho syra

olivový olej

citrón

Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý

Postup

Tento recept je takisto inšpirovaný španielskou kuchyňou a skvele sa hodí ako predjedlo na letnú párty. Hrušky ošúp, vyber kôstky a nakrájaj na osem plátkov. Pokvapkaj citrónom a v rukách dobre premiešaj. Citrón tvojmu jedlu dodá nielen chuť, ale zabráni nechcenému stmavnutiu hrušiek. Následne pokrájaj syr na plátky hrubé jeden centimeter. Kúsok syra zabaľ do plátka šunky tak, aby ti vznikla malá plnená taštička.

Vezmi si kovovú paličku na špíz a striedavo napichuj hrušku a plnenú šunku – dodržuj poradie šunka, hruška, šunka, hruška, šunka. Na jeden špíz by ti malo vyjsť šesť kúskov. Z celkového množstva surovín ti vyjdú štyri porcie. Panvicu pokvapkaj olivovým olejom a opeč špízy na miernom ohni, pokiaľ syr nezmäkne. Zaberie ti to asi dve minútky z každej strany. Ak nemáš paličky na špízy, môžeš kúsky hrušky so syrom obaliť šunkou, ako to vidíš na obrázku vyššie.

Uhorkové rolky

Budeš potrebovať

2 šalátové uhorky

1 balenie ricotty (Alternatívou je šľahaná smotanová nátierka.)

1 – 2 strúčiky cesnaku

čerstvú bazalku (Podľa chuti.)

jarnú cibuľku alebo pažítku (Podľa chuti.)

údený losos na plátky

Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý

Postup

Uhorku dobre poumývaj, odrež oba konce a nožíkom ju pozdĺžne nakrájaj na tenké plátky. Namiesto nožíka môžeš vyskúšať aj škrabku na zemiaky. Keď máš plátky pripravené, v miske zmiešaj ricottu, roztlačený cesnak a nasekané bylinky. Vezmi si dva plátky uhorky a daj ich na seba. Vrchný plátok natri tenkou vrstvu bylinkovej ricotty. Odtrhni si kúsok lososa a polož ho na kraj plátka. Teraz ti stačí uhorku zrolovať, začni stranou, kde je losos. V podstate potrebuješ vytvoriť rolku, ktorá pripomína sushi alebo osie hniezdo. Môžeš pridať aj inú zeleninu podľa toho, na čo máš chuť. Ak si nevieš predstaviť, ako na to, pomôž si týmto receptom.

Dezert: lava cake

Budeš potrebovať

170 g kvalitnej čokolády s obsahom kakaa 60 až 70%

110 g masla + niečo navyše na vymastenie

60 g práškového cukru

30 g hladkej múky

kakao (Presné množstvo závisí od veľkosti zapekacej misky.)

štipku soli

4 veľké vajíčka

ovocie a zmrzlina na ozdobu (Vyskúšaj maliny alebo jahody. K tomuto dezertu sa najlepšie hodí zmrzlina s príchuťou vanilky alebo slaného karamelu.)

Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý

Postup

Na tento recept budeš potrebovať štyri malé porcelánové zapekacie misky (s priemerom deväť centimetrov). Ak takéto misky nemáš, môžeš improvizovať s formičkou na muffiny, v tom prípade ti vyjde šesť kusov dezertu. Nádobku vymasti maslom a posyp kakaom. Daj si pozor, aby bola vrstva kakaa rovnomerná po celom povrchu nádobky. Rúru vyhrej na 218 °C.

Kým sa ti vyhrieva rúra, priprav si cesto. Čokoládu nakrájaj na hrubo a vlož do teplovzdornej nádoby. Priprav si parný kúpeľ a za stáleho miešania nechaj čokoládu rozpustiť. Pridaj maslo a miešaj, pokiaľ ti nevznikne jednotná lesklá zmes. Potom ju odlož bokom. V ďalšej miske zmiešaj múku, práškový cukor a soľ. Zober si tretiu misku, v ktorej dobre zmiešaš dve celé vajíčka a dva žĺtky. Obsah oboch nádob opatrne zapracuj do čokoládovej zmesi.

Cesto bude mať hustejšiu konzistenciu, no daj si pozor, aby bolo hladké a bez hrudiek. Potom ho prelej do zapekacej nádoby. Ak používaš porcelánové misky, poukladaj ich na plech a daj piecť na 12 až 14 minút. V muffinovej formičke sa lava cake upečie za 8 až 10 minút. Počas pečenia rúru neotváraj. Tvoj lava cake bude hotový, keď okraje vyzerajú pevne a stred je stále mäkký. Po vybratí z rúry počkaj 3 minúty. Potom každú nádobku prikry obráteným tanierom a otoč. Koláčiky by mali ľahko vypadnúť z formičky. Ruky si chráň chňapkou alebo utierkou, pretože koláčiky sú veľmi horúce. Ak sa tvoj lava cake piekol vo forme na muffiny, lyžicou ho uvoľni z formy a každý kúsok polož zvlášť na tanier hore dnom. Servíruj teplé s ovocím a so zmrzlinou.

