Golf R bude za vyše 76-tisíc € s rekordným výkonom a limitovanou produkciou

Volkswagen si najvýkonnejší golf všetkých čias cení na 76,410 €.

To, že nám nové automobily dražejú, je fakt a vyzerá to tak, že v nasledujúcich rokoch to nebude inak. Platí to aj pre automobilky, ako je Volkswagen, ktorý v minulosti vyrábal ľudové vozidlá. To sa za ostatné roky zmenilo – síce niektoré nižšie modely stále patria medzi tie najlacnejšie, príchod nových technológií, luxusných prvkov a výkonných verzií vyniesol ceny podstatne vyššie. Príkladom je práve odhalená špeciálna edícia pre model Golf R. Vyrobia 333 kusov a ich cena nadobudla astronomické výšiny.

Volkswagen bude totiž svoju novinku predávať za 76,410 €. Ide o najvýkonnejší sériový Golf všetkých čias, s najväčšou pravdepodobnosťou ide aj o posledný športový golf so spaľovacím motorom. Golf v budúcnosti prejde výhradne na elektrický pohon, preto edíciu 333 môžeme považovať za labutiu pieseň, ktorá môže dávať zmysel aj z investičného hľadiska.

Číslo 333 odkazuje nielen na počet kusov, ktoré automobilka chystá vyrobiť, ale aj na výkon. Dobre známy a naozaj výborný agregát 2.0 TSI totiž v limitovanej edícii disponuje silou až 245 kW/333 koní. Motor prešiel viacerými vylepšeniami (napr. pootvorená škrtiaca klapka a iný ventil turbodúchadla), ktoré majú zaručiť pohotové reakcie na plyn aj ešte väčšiu pružnosť. Keďže ide o verziu R, štandardom je pohon 4Motion a 7-stupňové DSG, aj vďaka čomu dokáže novinka vystreliť na stovku len za 4,6 sekundy a uháňať rýchlosťou až 270 km/h. To sú na kompaktný hatchback skvelé parametre.

Za astronomickou cenou je aj plná výbava – výborné iQ.Light Matrix-LED svetlá, športové sedadlá v koži Nappa, audio Haman-Kardon, výfuková sústava z dielne Akrapovič s titánovými koncovkami, 19" disky Estoril, semi-slick pneumatiky, pohon oboch náprav so systémom vektorovania krútiaceho momentu R Performance a systémom Vehicle Dynanmics Manager, v rámci ktorého je možné driftovať. Novinku rozoznáš vďaka výraznému laku Lime Yellow Metallic, čiernej streche či športovému polepu.