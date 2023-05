Huawei P60 Pro bude tvoj nový profi foťák vo vrecku. Toto sú dôvody, prečo by si ho mal uprednostniť

Nová vlajková loď Huawei P60 Pro prináša pozoruhodné inovácie najmä v oblasti fotografovania.

Smartfóny radu P vždy patrili medzi lídrov v oblasti fotoaparátov a dizajnu. Nikdy nemali núdzu o najnovšie technológie ani významné inovácie, ktoré pomohli výrobcovi upevniť si pozíciu na horných priečkach trhu so smart zariadeniami.

Huawei v posledných rokoch poriadne zapracoval aj na softvérových riešeniach - priniesol vlastný obchod AppGallery a medzičasom sa objavilo aj niekoľko aplikácií, ktoré umožňujú v nových smartfónoch tejto značky bez problémov využívať aj Google aplikácie, ako napríklad Youtube či Gmail.

Nová P60-ka vďaka tomu dokáže hravo konkurovať aj tým najvýkonnejším smartfónom od konkurencie. Veď predsa, v tele so špičkovým dizajnom ukrýva toho mnoho - od kvalitného fotoaparátu, ktorý sa umiestnil na prvom mieste podľa nezávislého lídra v testovaní kvality technológií DXOMARK, až po superrýchle nabíjanie, obrovskú výdrž batérie či výkonný procesor s dostatkom pamäte RAM.

Aktuálne najlepší mobilný fotoaparát na trhu

Jednou z najvýznamnejších predností Huawei P60 Pro je bezpochyby jeho fotoaparát, ktorý sa umiestnil na prvom mieste spomínaného rebríčka. Pre vysvetlenie, tento nezávislý rebríček robí francúzska technologická spoločnosť a hodnotí v ňom viaceré vlastnosti fotoaparátov smartfónov, vďaka čomu môžeš ľahko zistiť, v čom vyniká alebo naopak zaostáva fotoaparát v tvojom mobile. Novinka od Huawei prichádza s fotoaparátom s výkonným snímačom a vysokým rozlíšením, pokročilými algoritmami spracovania obrazu a optimalizovaným softvérom, čím si vyslúžila skóre 156 bodov a rekordné prvé miesto v rebríčku DXOMARK.

Dominantou je 48 Mpx hlavný ultrasvetelný fotoaparát Ultra Lighting, vybavený automaticky nastaviteľnou fyzickou clonou v rozmedzí f1,4 - f4,0, vysokopriepustnou skupinou šošoviek a snímačom RYYB SuperSensing. Ak si sa doteraz snažil odfotiť dychvyrážajúci západ slnka, ktorý vidíš voľným okom a v tvojom mobile sa zjavila len obyčajná fotka, ktorá zďaleka nemala takú dynamiku, s tým je vďaka novému Huawei P60 koniec.

Ultrasvetelný teleobjektív s možnosťou astrofotografie

Huawei P60 Pro je zároveň prvý telefón na trhu s ultra svetelným teleobjektívom. Vďaka technológii Ultra Lighting Telephoto s clonou f2,1 a skupine objektívov Ultra Lighting Lens Group dokážeš zachytiť a zvýrazniť detaily svetiel aj v diaľke. Vďaka tomu môžeš odfotografovať živé snímky počas nočných prechádzok po meste s tým, že výsledné fotografie zachytávajú realitu takú, aká je. Ide tiež o najväčšiu svetelnosť (f2,1) v odvetví mobilných fotoaparátov s periskopovým teleobjektívom, čo len potvrdzuje dlhodobý vývoj spoločnosti Huawei v rámci smartfónovej fotografie.

Ďalšou technologickou zaujímavosťou pre fanatikov nočných záberov je režim Super Moon. Táto funkcia pomáha dokonale zachytiť vzdialený mesiac a zároveň zachovať detaily okolitých objektov. Môžeš tak experimentovať s astrofotografiou a zachytávať rôzne fázy mesiaca v celej ich kráse. Okrem toho ti Huawei P60 Pro umožňuje vďaka rodine zabudovaných fotoaparátov zachytávať nielen fotografie vo veľkej vzdialenosti, ale tiež makro zábery. To, ako sa s fotoaparátmi vyhráš, je teda len na tebe. Huawei ti ponúka skutočne široké možnosti, ako zachytiť tú najlepšiu snímku.

Polovica batérie o desať minút, reverzné nabíjanie a funkčné Google appky

Tvoje každodenné potreby - či už patríš medzi hardcore používateľov alebo nie - vykryje dostatočne silná, až 4 815 mAh batéria, ktorú nájdeš v tele hrubom iba 8,3 mm. Ak by ti náhodou jej kapacita nestačila, Huawei ti ponúka možnosť superrýchleho nabíjania rýchlosťou 88W cez kábel (tzv. SuperCharge) alebo 50W bezdrôtovo. Z nuly na polovicu dobiješ telefón v režime Turbo iba za 10 minút! Využiť tiež môžeš tzv. reverzné nabíjanie, aby si si dobil napríklad svoje slúchadlá či kamošov telefón.

Smartfón ti zároveň ponúka kopu technologických vychytávok a funkcií v rámci vlastnej nadstavby EMUI 13.1, ktorá beží na operačnom systéme Android. To znamená, že aplikácie si stiahneš prostredníctvom obchodu Huawei AppGallery, v ktorom nájdeš desiatky tisíc aplikácií vrátane tých najpoužívanejších zahraničných i slovenských. Nemusíš sa tak báť, že by si ostal bez obľúbenej bankovej appky či napríklad navigácie alebo streamingových služieb.

No a ak v AppGallery náhodou nenájdeš to, čo hľadáš, je tu viacero alternatív - od treťostranových obchodov po aplikačné riešenia, s ktorými sa bez problémov prihlásiš do Google účtu amôžeš hravo používať napríklad YouTube, prihlásiť sa do Gmailu alebo prehliadača Google Chrome, či napríklad do Google Drive a pristupovať k svojim súborom.

Estetika inšpirovaná prírodou

Jedným z argumentov, prečo si vybrať Huawei P60 Pro je jeho dizajn. V Huawei si dávali vždy záležať na vzhľade svojich telefónov a novinka nie je výnimkou. Model P60 Pro je elegantný, nadčasový, ale zároveň moderný a svieži. A nielen vďaka jeho zadnej strane ho ľahko rozoznáš od ostatných smartfónov.

Keď chceš vybočiť z nudných stojatých vôd dizajnu, Huawei ťa bude baviť. Predstavil úplne novú farebnú schému inšpirovanú prírodou, ktorá interpretuje modernú estetiku. Farba Rococo Pearl je vytvorená z prírodného minerálneho perleťového prášku, čím vzniká žiarivý a lesklý efekt, ktorý má jedinečnú prirodzenú štruktúru. Ak by sa ti predsa len žiadalo siahnuť po klasike, Huawei P60 Pro je k dispozícii aj v čiernom farebnom variante, ktorý je nestarnúcou klasikou.

Rešpekt vyvoláva smartfón aj z prednej strany, kde je displej novinky vybavený odolným sklom Kunlun Glass, ktoré zvyšuje odolnosť voči pádu až desaťnásobne. Zakrivený displej ti zlepší zážitok z prezerania multimediálneho obsahu a 120 Hz obnovovacia frekvencia displeja zasa zaručí plynulosť zobrazovania fotiek, videí či hier.

Huawei P60 Pro je špičkový smartfón, ktorý vyniká dizajnom, oceneným fotoaparátom, rýchlym nabíjaním, schopnosťou zachytiť kvalitné fotografie aj v noci a dlhou výdržou batérie. Je ideálnym spoločníkom pre tých, ktorí očakávajú špičkovú výkonnosť a profesionálnu kvalitu fotografií. S týmito vlastnosťami dokáže Huawei P60 Pro určite splniť tvoje očakávania, nech už sú akokoľvek náročné. Ak ťa novinka oslovila, kúpiť si ju môžeš online alebo u vybraných predajcov za 1 199 eur. Ak sa poponáhľaš, do 5. júna získaš smart hodinky Huawei Watch GT 3 Pro ako darček.