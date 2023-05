TOP letné tenisky na každý rozpočet. V kurze sú ikonické modely Nike aj bežecké línie s rukopisom značky Asics

Vybrali sme 10 párov, vďaka ktorým osviežiš svoje každodenné outfity a nebudeš pôsobiť ako väčšina populácie v našich končinách.

Konečne k nám dorazili príjemné letné teploty nad 20 stupňov, a to znamená, že je správny čas na nákup tenisiek, v ktorých budú tvoje nohy dýchať.

V spolupráci s online obchodom Footshop ti uľahčíme dlhé hľadanie a rozhodovanie. Vybrali sme 10 najzaujímavejších vyhotovení z dielní overených značiek, na ktoré sa môžeš spoľahnúť. Výber neobsahuje len klasiky s logom Nike, ale aj športové línie s rukopisom značky Asics a čerstvé novinky od Adidas Originals a New Balance.

Po ktorom modeli siahneš ty?

Zdroj: Footshop

Nike Cortez W – 99,95 €

Jeden z najikonickejších modelov s logom Nike, ktorý vďaka filmu Forrest Gump pozná celý svet. Medzi novinkami v ponuke online obchodu Footshop sme našli atraktívnu verziu v bielom vyhotovení z kože, ktoré podporuje tmavozelená farba v podobe swooshu z oboch strán a panelu v medzipodrážke.

Ak hľadáš univerzálny pár tenisiek, ktorý využiješ na množstvo spôsobov a výrazne neohrozí ani tvoj rozpočet, ide o skvelú voľbu. Dostupné sú v ženských veľkostiach.

Za rovnakú cenu sú dostupné aj tieto neopozerané bežecké tenisky Asics GEL-1130 v atraktívnom bielom farebnom vyhotovení s jemnými akcentmi. Návrhársky tím japonskej značky v tomto prípade stavil na priedušné, textilné telo s výraznou perforáciou, ktoré doplnil o syntetické tkaniny.

Výsledkom sú minimalistické tenisky, v ktorých zvládneš chodiť celý deň a tvoje nohy nebudú trpieť. Zásluhu na tom má aj mäkká podrážka s technológiou OrthoLite®. Ak ťa neoslovila táto jednoduchá verzia, v ponuke nájdeš aj olivovozelený variant v rovnakej úprave.

Z portfólia spoločnosti Asics vyberáme aj model GEL-1090, ktorý možno poznáš z outfitov škandinávskych influenceriek. Táto retro bežecká klasika bola verejnosti prvý raz predstavená v roku 2003 a v súčasnosti ide o jeden z najvyhľadávanejších modelov japonskej značky.

Tenisky majú zjednodušenú konštrukciu zvršku a zachovali si svoje charakteristické prvky, ako sú napríklad znaky tigrieho pazúra na prekrytí špice a päty. Okrem toho sa pozdĺž medzipodrážky objavujú zamatové línie, zatiaľ čo v päte je implementované odpruženie technológiou GEL™ na zvýšenie pohodlia.

V obchode Footshop sme našli verziu s prívlastkom „Citrus“, ktorá je zahalená do bielo-striebornej farebnej schémy s neprehliadnuteľnými oranžovými detailmi.

Nike Dunk Low Retro Premium – 130 €

Vedenie spoločnosti Nike predstavilo množstvo šťavnatých noviniek na letné mesiace vrátane tohto vyhotovenia siluety Dunk Low Retro Premium, ktorú návrhári zahalili do univerzálnej farebnej schémy z kože a textílie. Model je dostupný v mužských veľkostiach za cenu 130 eur, čo je viac ako férová ponuka vzhľadom na precízne spracovanie.

Z nášho pohľadu ide o jedny z najatraktívnejších vyhotovení modelu Nike Dunk Low v posledných mesiacoch, a to ich nevyšlo málo.

Nike Dunk Low Retro – 142,95 €

Pozitívne hodnotíme aj druhý variant modelového radu Nike Dunk Low Retro v ponuke online obchodu Footshop. V tomto prípade ide o vyhotovenie s prívlastkom „Dark Maroon“, ktoré pokrýva biela koža s perforáciou v oblasti špice doplnená o bordové logo značky.

Nike Dunk je určite jedna z TOP 5 siluet, ktorú spoločnosť so sídlom v Oregone uviedla na trh. Prvý raz uzreli svetlo sveta v roku 1985, a ako napovedá ich názov, išlo o basketbalovú obuv. Silueta však nie je spojená len so zlatou érou basketbalu na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov, ale rovnako aj so zlatou érou tenisiek, ktorá je teraz. Vyskúšaj ich na vlastnej koži.

Adidas Originals Oznova W – 149,95 €

Pokračujeme modelom Adidas Originals Oznova v hnedom farebnom vyhotovení s jemnými oranžovými obrysovými linkami, ktorý sa nesie na dizajnových vlnách svojho predchodcu Ozweego, ale získal o niečo agresívnejšie línie, výrazné plastové prvky a v neposlednom rade hrubšiu podrážku.

Výsledok je skvelý a tenisky sú dostupné v mužských aj ženských veľkostiach za férovú cenu. Doplň svoju zbierku o tento originálny kúsok skôr, ako ovládne ulice. Plný počet bodov udeľujeme aj sivo-bielej verzii, ktorá je dostupná v akcii za 120 eur.

New Balance 2002R – 152,95 €

Tenisky New Balance 2002 vyšli prvýkrát v roku 2010 ako nástupca modelu s označením 2001, po ktorom prebrali množstvo funkčných prvkov. Dizajnéri ich následne obohatili o gélovú zložku na päte, priedušný zvršok a športovejší vzhľad.

Za súčasnú podobu tenisiek New Balance 2002R vďačíme kreatívnemu riaditeľovi japonskej divízie spoločnosti Tetsuyovi Shonovi, ktorý predefinoval americkú streetwearovú estetiku do trendu, ktorý vládne chodníkom. Minimalistická svetlohnedá verzia tenisiek New Balance 2002R je ako stvorená na letné obdobie, ktoré máme pred sebou v najbližších mesiacoch. Cena je 150 eur vrátane doručenia a to sa oplatí.

Nike Zoom Vomero 5 – 167,95 €

Napriek tomu, že sme dlhoročnými fanúšikmi tenisiek Nike, modelu Zoom Vomero 5 sme dlhší čas nevedeli prísť na chuť, čo sa zmenilo v posledných sezónach.

V modeli Nike Zoom Vomero 5 si užiješ komplexnosť, hĺbku aj jednoduchý štýl. Bohato vrstvený dizajn zahŕňa textílie, syntetický semiš a plastové akcenty, ktoré spolu vytvárajú jedny z najzaujímavejších tenisiek tohtoročnej letnej sezóny. Skutočná technológia sa stretáva s nenáročnou láskou – detaily s reflexným dizajnom ti dodajú trochu odlesku, zatiaľ čo neutrálna paleta z tenisiek robí istú výhru pre akýkoľvek outfit, ktorý ti ponúkne tvoj šatník.

Nike Air Max 1 „87“ –180 €

Naopak, silueta Air Max 1 je našou srdcovou záležitosťou a sme radi, že sa konečne objavuje na pultoch obchodov častejšie a v množstve rozličných farebných aj materiálových úprav. V ponuke online obchodu Footshop sme najnovšie objavili pár s podtitulom „87“, ktorý je zahalený do jemných farieb a textúr, vďaka čomu si získa aj náročných zberateľov.

Tieto originálne krásky, ktoré môžeš zo skrine vytiahnuť každú sezónu, sú k dispozícii v mužských aj ženských veľkostiach za 180 eur.

Nike Hot Step Air Terra x NOCTA – 210 €

Drake patrí medzi najväčšie popkultúrne ikony v tomto storočí, vďaka čomu získal partnerstvo so spoločnosťou Nike, aby predstavil vlastnú verziu tenisiek, ktorá osloví masy ľudí. Tentoraz je výsledkom nová úprava modelu Hot Step Air Terra s ikonickou vzduchovou bublinou v spodnej časti medzipodrážky a textilným telom, ktoré imituje hadiu kožu.

Cena 210 eur je priamoúmerná kvalite spracovania a zvučnosti spolupráce. Bohužiaľ, dostupné sú v limitovanom počte, a preto nad ich kúpou zbytočne dlho nerozmýšľaj.