Toto je 8 udržateľných módnych značiek zo Slovenska a z Česka, ktoré musíš spoznať

Ak si doteraz nepoznal/-a týchto výrobcov, je správny čas napraviť túto chybu.

Conscious alebo v preklade udržateľnosť a transparentnosť výrobných procesov sú najfrekventovanejšími výrazmi v rámci módy v posledných rokoch, vďaka čomu sa nad vznikom svojho oblečenia zamyslel každý z nás – čo je správny krok k tomu, aby sme obmedzili impulzívne a zbytočné nákupy na minimum.

Ide o dôležitú voľbu, keďže odevný priemysel sa považuje za jeden z najväčších znečisťovateľov životného prostredia.

Vybrali sme 8 slovenských a českých módnych značiek, pre ktoré nie je udržateľnosť len prázdna fráza a ktoré majú svetový potenciál. Vo výbere nájdeš oblečenie v minimalistických vyhotoveniach a nadčasových strihoch, niche parfumy, kvalitné kožené doplnky aj teplákové súpravy.

BIELA

BIELA je slovenská módna značka, na ktorú sme upozornili už v minulosti a ktorá neustále napreduje. Vznikla v roku 2017 a predstavuje minimalizmus v najčistejšej podobe.

Hlavným cieľom značky je zachovať čistotu a jednoduchosť v každodennom živote. Charakteristickými prvkami sú sofistikované materiály, široké tvary a základné farby vrátane bielej, ktorá je dominantná v rámci všetkých kolekcií.

Medzi charakteristické prvky značky patria čisté línie a základná paleta farieb vrátane bielej. Zdroj: BIELA

Tím BIELA riadi celú výrobu vo vlastnej réžii a dohliada na prírodné zloženie materiálov, ktoré sa produkujú v Taliansku. Jedinečnosť jednotlivých návrhov podčiarkuje poctivá kvalita miestnej výroby. Zoznam skladových zásob značky je minimálny, keďže sa snaží vyhnúť nadprodukcii.

Vo firme veria, že vďaka rôznym kombináciám a dobrej starostlivosti môžeš produkty s logom BIELA nosiť navždy. Ponuku nájdeš v online obchode. Ceny sú priamoúmerné kvalite.

Zdroj: BIELA

Pigmentarium

Druhým výberom odbočíme od odevných značiek a pozrieme sa na parfumérsky dom so sídlom v Prahe, ktorý založili Tomáš Ric a Jakub Hiermann v roku 2018 a odvtedy si získal srdcia mnohých milovníkov niche vôní.

Obaja považujú vôňu za originálne umelecké vyjadrenie a dokonalú ilustráciu vnútorného sveta, ktorá navonok odhaľuje len toľko, koľko si človek praje odhaliť pred svojím okolím.

Každý parfum značky je olfaktorickým prepisom snov a myšlienok. Zdroj: PIGMENTARIUM

Záleží na tebe, či siahneš po delikátnom parfume s názvom Erotikon, v ktorom nájdeš tóny čokolády, fazule tonka, vanilky či santalového dreva, alebo uprednostníš sviežu vôňu Genesis plnú tónov zeleného jablka, verbeny, aldehydov, pižma či ambry.

Všetky produkty sa vyrábajú udržateľne – spoločnosť spolupracuje s lokálnymi dodávateľmi a podporuje komunity. Hlavným cieľom českej značky je, aby spoluzakladatelia aj zákazníci mali radosť a vône Pigmentarium ich sprevádzali najšťastnejšími spomienkami a dokresľovali vzácne chvíle.

Viac informácií o procesoch výroby a zákulisí značky nájdeš v rozhovore so spoluzakladateľom Tomášom Ricom. Kompletná selekcia parfumov a interiérových vôní je dostupná v online obchode. Cena za 50 ml verzie jednotlivých vôní sa pohybuje od 126 do 265 eur.

Zdroj: PIGMENTARIUM

Owen Stitch

Miesto v dnešnom výbere si našli aj precízne kožené doplnky od českej značky Owen Stitch, ktoré sú z eticky získaných zdrojov a vyrobené v Prahe. Všetky materiály pochádzajú z Kirgizska, pričom kreatívny tím Owen Stitch pracuje v priamom kontakte s farmármi a pastiermi, aby spoločne zaistili regeneračné postupy, ktoré podporujú miestnu biodiverzitu. Udržateľnosť pre spoločnosť sa začína v momente, keď vyrobí premyslený produkt, ktorý vydrží roky – fyzicky aj emocionálne.

Okrem kožených doplnkov v podobe peňaženiek, puzdier na karty, opaskov, zápisníkov alebo kľúčeniek nájdeš v portfóliu značky Owen Stitch aj základné tričká s vyšívaným logom z organickej bavlny a prémiové selvedge rifle v rovnom strihu, ktoré s tebou pri dobrom zaobchádzaní zostarnú. Medzi fanúšikov tohto lokálneho poctivého brandu patrí napríklad Ben Cristovao.

Produkty značky majú etický pôvod v Kirgizsku a udržateľne sa vyrábajú v Českej republike. Zdroj: Owen Stitch

Viac detailných informácií zo zákulisia získavania materiálov a výroby, ale aj všetky produkty nájdeš v online obchode v prepracovanom dizajne. Ceny sú nastavené veľmi férovo, napríklad puzdro na karty kúpiš za 55 eur, zatiaľ čo opasok je dostupný od 100 eur a rifle stoja 190 eur.

Zdroj: Owen Stitch

Overall Office

Naše srdcia si získala aj ďalšia značka so sídlom v Prahe, a to Overall Ofice. Ide o spoločné dielo troch „bad ass“ mám, ktoré sa v roku 2016 rozhodli vybudovať udržateľné dizajny v remeselnom spracovaní a s dôrazom na detaily.

Za každým odevom so štítkom Overall Office je ukrytý príbeh starostlivosti a zodpovednosti, vďaka čomu sú jednotlivé produkty výnimočné. Charakteristické sú minimalistické línie a dokonale padnúce strihy, ktoré pristanú všetkým typom postáv a dajú sa nosiť od rána do večera.

Overall Office je nezávislá módna značka so sídlom v Prahe, ktorú založili tri mamy a za každým odevom je ukrytý príbeh starostlivosti a zodpovednosti. Zdroj: Overall Office

Spoluzakladateľky Karolína, Kristýna a Monika cítia zodpovednosť za planétu, ktorú obývame, a preto sa snažia o udržateľnosť vo všetkých jej aspektoch. Od látok (ekologických, z deadstock zásob a podobne) cez výrobu, ktorá prebieha v Českej republike, až po prepravu v obaloch z recyklovaného papiera. Všetko, čo značka Overall Office vytvára, je gestom lásky, ktoré si, veríme, získa aj teba.

Lepší obraz o produktoch Overall Office získaš v online obchode, kde sú k dispozícii modely spodnej bielizne, plaviek, ale aj šiat, vrchných dielov alebo tašiek. Výber záleží na tebe a na tom, koľko eur si ochotný/-á minúť za veci, ktoré ti budú robiť radosť dlhý čas.

Zdroj: Overall Office

BAGBET

Alžbeta Baran začala svoju módnu cestu s ekologickými vreckami z textilného odpadu a dnes stojí za jednou z najznámejších odevných značiek na Slovensku – za značkou BAGBET. Napriek úspechu zostala nohami pevne na zemi a tvorí atraktívne funkčné oblečenie s ohľaduplnosťou voči prírode.

Celý tím BAGBET sa snaží starým veciam vdýchnuť nový život a vnášať tak ekológiou do každodenného života.

Značka BAGBET prostredníctvom oblečenia poukazuje na obrovské plytvanie v odevnom priemysle. Zdroj: BAGBET

Výsledkom sú jedinečné návrhy, ktoré do určitej miery odrážajú súčasné trendy, ale sú udržateľné a vydržia ti dlhšie ako produkty zo známych fast fashion obchodov.

V aktuálnej ponuke v online obchode BAGBET nájdeš napríklad atraktívny trenčkot v troch rozličných úpravách s cenou od 150 eur, rifľovú bundu s grafickým motívom cez chrbát za 200 eur, nádherné vintage rifle s hlbokými rozparkami, ale aj viacero košieľ s krátkymi rukávmi, pracovné kombinézy, asymetrické saká či elegantné nohavice.

Zdroj: BAGBET

Cotton Garments

Skvelé meno robí slovenskej udržateľnej móde aj spoločnosť Cotton Garments, ktorá je na trhu od roku 2020 a ponúka prémiový textil. Za vznikom stojí kolektív ľudí, ktorých spája rozmanitosť a jedinečná vízia klasického, ale inovatívneho dizajnu, pričom podporujú zodpovedné rozhodnutia bez kompromisov v oblasti štýlu.

Spoločnosť Cotton Garments ponúka kvalitné odevy z udržateľnej bavlny, ktoré sa vyrábajú na Slovensku. Zdroj: Cotton Garments

Mladá spoločnosť používa vysokokvalitné stroje a najnovšie technológie, ktoré zabezpečujú špičkové odevy s uznávaným certifikátom OEKO-TEX. Všetky produkty sa vyrábajú na Slovensku. Tím Cotton Garments pracuje lokálne, transparentne a od svojich partnerov vyžaduje dodržiavanie rovnakých štandardov vrátane spravodlivých pracovných podmienok.

Celé spektrum základných modelov oblečenia v množstve farebných vyhotovení Cotton Garments nájdeš v online obchode. Čo sa týka cien, klasické tričko s krátkymi rukávmi a vysokou gramážou stojí 35 eur, zatiaľ čo tepláky stoja 80 eur a mikina s kapucňou je dostupná za 85 eur.

Zdroj: Cotton Garments

We Are Ferdinand

Salvátor Soška a Jakub Janošík stoja za vznikom neobyčajnej českej značky, ktorá sa špecializuje na výrobu základného produktu v každom šatníku – ponožiek – a robí to originálnym, krásnym spôsobom.

Ponožky s logom We Are Ferdinand sa vyrábajú v Českej republike z kvalitných materiálov od roku 2016 s myšlienkou ponúkať ľuďom malý detail pre radosť.

Česká spoločnosť vyrába ponožky – niekedy obyčajné, ale krásne. Zdroj: We Are Ferdinand

Okrem základných modelov ponožiek z bavlny, vlny alebo hodvábu spoločnosť We Are Ferdinand tvorí jedinečné kúsky v spolupráci s českými dizajnérmi, grafikmi, ilustrátormi alebo umelcami, ktorí posúvajú jednotlivé ponožky za hranice poznaného a búrajú stereotypy.

Ak si ponožky We Are Ferdinand získali tvoju pozornosť a rád/-rada by si ich vyskúšal/-a na vlastných nohách, navštív online obchod a vyber si vyhotovenie, ktoré zodpovedá tvojmu vkusu. Cena za jeden pár klasických bavlnených ponožiek sa začína na približne 10 eurách a v prípade spoluprác s lokálnymi umelcami si priprav o niekoľko eur viac.

Zdroj: We Are Ferdinand

Pavol Dendis

Pavol Dendis vtrhol na módnu scénu ako kométa a vo výbornom svetle sa predviedol aj na poslednom pražskom týždni módy. Absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave opisuje svoju tvorbu ako tajomnú s pochmúrnymi myšlienkami a pri pohľade na jednotlivé modely veľmi rýchlo pochopíš dôvod.

Pavol Dendis opisuje svoju tvorbu ako tajomnú s pochmúrnymi myšlienkami a pri pohľade na jednotlivé modely veľmi rýchlo pochopíš dôvod. Zdroj: Pavol Dendis

Modely Pavla Dendisa majú unikátny rukopis, ktorý si získal srdcia množstva domácich celebrít vrátane Dominiky Navara Cibulkovej, Michala Yakshu Novotného alebo Barbory Franekovej a veríme, že minimálne produkty z ready-to-wear línie očaria aj teba.

Viac informácií o návrhárovi Pavlovi Dendisovi a jeho udržateľnej módnej tvorbe nájdeš v našom nedávnom rozhovore. V prípade záujmu o produkty spod rúk jedného z najšikovnejších slovenských tvorcov navštív online obchod.