Outfit check celebrít zo Slovenska a z Česka: Dara Rolins ukázala božskú figúru v modeloch H&M a raperi drip za tisícky eur

Imidž a štýl sú v prípade šoubiznisu dôležité. Pozri sa, čo si v posledných týždňoch obliekli Dara Rolins, Yzomandias, Daniela Peštová alebo Separ.

Čo sme pred desiatimi rokmi považovali za nepredstaviteľné, je v súčasnosti realitou. Módnu inšpiráciu nemusíš hľadať na zahraničných fórach, stačí si otvoriť Instagram a sledovať outfity domácich známych tvárí.

Hviezdy hudobnej scény, herci a herečky, športovci, moderátori, modelky či influencerky si dávajú na svojom vzhľade záležať viac ako kedykoľvek predtým a výsledkom sú zaujímavé kombinácie, ktoré stoja minimálne za pozornosť.

Zdroj: Instagram/@daniela_pestova

Daniela Peštová má sofistikovaný módny štýl, ktorý obdivuje viac ako 220-tisíc ľudí na Instagrame, a to aj vďaka takýmto atraktívnym outfitom. Jedna z najznámejších českých modeliek nás očarila v kvetinových šatách s dĺžkou pod kolená od tuzemskej značky Chatty, cez ktoré mala prehodené nadrozmerné čierne sako z dielní módneho domu Prada za približne 3 000 eur.

Ako doplnok zvolila svetloružovú kabelku z portfólia značky Dara Hamarneh s cenou 550 eur. Chválime aj výber obuvi v podobe čiernych kožených čižiem s výraznou štruktúrou, ktoré dodali outfitu sexepíl.

Zdroj: Instagram/@evaherzigova

Slovami chvály nebudeme šetriť ani v prípade minimalistickej siluety, ktorú predviedla Eva Herzigová pred prehliadkou módneho domu Zegna v Miláne.

Česká módna ikona a modelka sa postavila pred objektívy fotografov v modeloch z poslednej kolekcie talianskej značky s viac ako 110-ročnou históriou a vyzerala božsky. Jednotlivé vrstvy Zegna sú moderné a elegantné, vhodné na pracovný deň aj večeru v nóbl reštaurácii v centre mesta a cena celého tohto outfitu je viac ako 5 000 eur.

Zdroj: Instagram/@zorkahejdova

Moderátorka Zorka Hejdová si módu užíva plnými dúškami a je skvelou inšpiráciou pre všetky ženy, ktoré preferujú moderný casual štýl s výraznými prvkami high fashion.

V tomto prípade sympatická plavovláska zladila dlhý trenčkot v svetlom farebnom vyhotovení od značky H&M, zvonové rifle s vysokým pásom, ktoré nájdeš v obchode The Frankie Shop, kožené mokasíny Gucci za približne 700 eur. Ako doplnky zvolila luxusnú kabelku Bottega Veneta s cenou 3 100 eur a slnečné okuliare s logom Prada za 300 eur.

Zdroj: Instagram/@dararolins_vermi

Jedna z najväčších popkultúrnych ikon v našich zemepisných šírkach Dara Rolins nás posadila hlboko do stoličiek vďaka tomuto hriešnemu looku z dielní H&M. Skrátený vrchný diel a krátku sukňu s bohatým zdobením doplnila o maxi vysoké čižmy v červenom lesku od módneho domu Prada, ktorých cena presahuje 1 000 eur.

Zdroj: Instagram/@karolinachomistek

Naopak, Karolína Chomisteková je jednou z našich obľúbených známych tvárí s vycibreným módnym vkusom, o čom nás presvedčila aj týmto sviežim outfitom s nádychom streetwearu.

Atraktívna modelka si prvé jarné dni užívala v tmavomodrých baggy rifliach s kontrastným bielym prešívaním, bavlnenom bielom tričku s grafickým motívom Kim Kardashian od Dolce & Gabbana, ktoré je oslavou ich partnerstva, a metalickou listovou kabelkou z dielní Fendi s cenou okolo 1 500 eur. Kombinácia šperkov je od Tiffany & Co. za štvorcifernú sumu.

Zdroj: Instagram/@pepamack

Ak by sme si mali vybrať len jednu Slovenku, ktorú by sme sledovali na Instagrame kvôli módnej inšpirácii, na 99 % by išlo o Petru Mackovú. Rodáčka z Bratislavy, ktorá dlhodobo žije a tvorí obsah prevažne v Sydney, má originálny minimalistický štýl ako ušitý jej postave.

V priebehu apríla nás oslovila táto sofistikovaná kombinácia základnej bielej košele s čiernymi nohavicami s vintage efektom v úzkom strihu a elegantnou obuvou na podpätkoch. Všetko spolu hrá na jednotku s hviezdičkou a sladkou bodkou na celom outfite je kabelka Capuciness BB od Louis Vuitton v hodnote 5 500 eur. Takto sa to robí, ženy.

Zdroj: Instagram/@separ__dms

Separ si užíva plody svojej rapovej kariéry a drahé handry či šperky vlastní na kilá. Flowdemort má na fotografii oblečenú mikinu od značky Kanto Starter s retailom okolo 180 eur, vestu s monogramom módneho domu Gucci za 1 900 eur, perlové náramky a hodinky Rolex Sky-Dweller za 20 000 eur.

Zdroj: Instagram/@yak.sha

Bohatú zbierku drahého oblečenia, šperkov, ale aj umenia má tiež Michal Novotný a.k.a. Yaksha – hlava a krk spoločnosti F*CK THEM. Yaksha prišiel do nášho štúdia v páperovej bunde Burton AG za približne 450 eur, vo vintage tour tričku, v čiernych baggy nohaviach a teniskách Lanvin Curb za viac ako 700 eur, ktoré patria medzi najkrajšie skateboardové siluety od high fashion značiek. Na zápästí mal hodinky Rolex a šiltovku z múzea MoMA.

P. S. Prečítaj si rozhovor s Yakshom z marca tohto roku, v ktorom nám povedal, čomu sa aktuálne venuje aj prečo by pre domácich interpretov nemala zmysel spolupráca s Rihannou.

Zdroj: Instagram/@sebofilip

Bývalý futbalista Filip Šebo, ktorý v súčasnosti venuje množstvo času triatlonu, si vychutnal kávu v uliciach svojho rodiska v tomto ležérnom, ale veľmi sviežom outfite.

Cool koženú bundu vo voľnom strihu doplnil o mikinu od značky Drew House, ktorá patrí Justinovi Bieberovi, tepláky zo spolupráce Nike x Fear of God a nízku verziu tenisiek Air Jordan 11 vo farebnom vyhotovení s prívlastkom „Concord“, ktoré v ponuke StockX nájdeš od približne 400 eur podľa zvolenej veľkosti.

Zdroj: Instagram/@filipvanek

Chceme vidieť viac mužov, ako je Filip Vaněk, ktorý neustále skúša nové veci, strihy, materiály, štruktúry a ich vzájomné kombinácie. Najznámejší český stylista v posledných rokoch si tentoraz získal priestor vďaka kombinácii tmavomodrej denimovej bunde s koženým panelom zo ženskej línie módneho domu Loewe s cenou 1 200 eur so širokými čiernymi nohavicami a s jednoduchými teniskami od značky Converse, ktoré nájdeš v ponuke obchodu Footshop. Monogram španielskej odevnej značky je aj na klobúku v červenej farbe za takmer 400 eur.

Zdroj: Instagram/@nobodylisten

NOBODYLISTEN je pravdepodobne najextravagantnejší interpret z našich končín, ale v dobrom zmysle slova. Multitalentovaný producent vyzerá dobre vo všetkom, čo si na seba oblečie, a tento outfit je toho dôkazom. Jakub Strach stavil na celočierny vzhľad a urobil dobre. Oblečenú má nadrozmernú MA-1 leteckú bundu s grafickou potlačou, čierne nohavice so sukňou a kožené čižmy.

Zdroj: Instagram/@milionplus

Každý, kto sa aspoň trochu vyzná, vie, že interpreti Yzomandias a Nik Tendo z vydavateľstva Milion Plus majú k móde veľmi, veľmi blízko, a to potvrdili aj na tomto zábere. Zatiaľ čo Yzo vytiahol zo šatníka flísovú bundu Balenciaga za viac ako 1 500 eur, čiapku od Gallery Dept. v hodnote 400 eur a diamantový prívesok, tak Nik vsadil na nadčasovú koženú bundu s vlneným lemovaním a tmavomodré baggy rifle.