Leonardo DiCaprio a Martin Scorsese prepisujú históriu v novom filme. Kto v Killers of the Flower Moon vraždí Indiánov?

Sleduj prvý trailer na dobovú drámu Killers of the Flower Moon od Martina Scorseseho.

Killers of the Flower Moon je dlhoodkladaná trilerová dráma oscarového scenáristu a režiséra Martina Scorseseho. Ten svoj historický magnum opus vydá na streamingovej službe Apple TV+ v októbri tohto roka, no ešte predtým vyjde film exkluzívne v kinách. Podľa prvých záberov v teaser traileri nižšie pri tom bude chcieť byť každý fanúšik kinematografie.

Scorsese snímku nakrútil podľa rovnomennej knižnej predlohy. Jej príbeh sa odohráva v 20. rokoch 20. storočia a opisuje sériové vraždy amerických Indiánov z kmeňa Osage. Tie sa začali diať po tom, čo na ich území objavili ropu. Išlo o jeden z prvých prípadov vraždy, na ktorom pracovala FBI. Scenár v spolupráci so Scorsesem napísal Eric Roth (Duna, A Star is Born). Hlavným kameramanom bol Rodrigo Prieto (Vlk z Wall Street, Argo).

Okrem Leonarda DiCapria si vo filme zahrali aj Robert De Niro, Jesse Plemons, Brendan Fraser či John Lithgow.