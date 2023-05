Kysucké kamenné gule sú svetovým unikátom: v 90. rokoch si miestni mysleli, že tu Megoňky zanechali mimozemšťania

Pôvod kamenných gúľ známych ako Megoňky nie je geológom dodnes úplne jasný.

Majú dokonale guľaté tvary, akoby ich niekto precízne brúsil, nejde však o ľudské dielo. Kysucké Megoňky sú svetovým unikátom zahaleným rúškom tajomstva. Domáci si totiž ešte pred niekoľkými desiatkami rokov mysleli, že masívne gule môžu byť skamenené vajcia dinosaurov, diela mimozemšťanov či dokonca meteority z vesmíru.

Samozrejme, tieto teórie sú pritiahnuté za vlasy. Pravdou však je, že kamenné gule na tomto mieste boli dávno pred nami. Odborníci odhadujú, že vznikli v období kriedy, čiže približne pred 40 miliónmi rokov.

Aby sme zistili, ako tieto pozoruhodné objekty vznikli a prečo sú magnetom pre turistov, rozhodli sme navštíviť Kysuce a pokochať sa guľami na vlastné oči. Geoparkom nás previedla riaditeľka Organizácie cestovného ruchu Kysuce Emília Maloušová, ktorá nám okrem jedinečnosti tohto miesta prezradila aj to, aké s ním má plány mesto Čadca.

Niekdajší kameňolom

Keď zadáme do navigácie „Kamenné gule – Megoňky“, dovedie nás až na malú betónovú platňu lemovanú lesom, kde necháme auto. Počas toho, ako parkujeme, si všimneme, že pri turistickej tabuli čaká riaditeľka kysuckej organizácie cestovného ruchu Emília Maloušová. Jej turistický odev nám pripomenie, že už v telefóne nám odporúčala zobrať si so sebou pevnú obuv. Ako neskôr sami zistíme, bez nej by sme boli dolámaní niekde v kríkoch.

Turistická tabuľa pri betónovej platni. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

Spoločne sa vydáme lesnou cestičkou, ktorá nás za malú chvíľku privedie na obrovskú otvorenú plochu s nádhernou panorámou. Pred nami sa rozprestiera obrovská skalnatá stena dookola lemovaná lesom. Vľavo od nás je futuristický drevený altánok zámerne pripomínajúci guľu a vpravo dve lavičky.

Panoráma Megoniek. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

Sprievodkyňa nám vysvetlí, že v 80. rokoch tu bol kameňolom. „Ťažil sa tu kameň. Unikátne kamenné gule boli objavené práve pri odstrele hornín,“ doplnila Emília Maloušová s tým, že tento objav začal písať novú históriu tohto miesta.