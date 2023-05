Navštívila som reštauráciu Gordona Ramsayho v Dubaji. Sú jedlá kontroverzného šéfkuchára naozaj také dobré? (Reportáž)

Reštaurácia Hell's Kitchen sa nachádza v luxusnom rezorte Caesars Palace Dubai na umelo vybudovanom ostrove Bluewaters. Navštívila som ju v čase obeda a vychutnala som si trojchodové menu.

Na svete sa nájde asi len málo ľudí, ktorí by nepoznali excentrického a krutého šéfkuchára Gordona Ramsayho. 56-ročný Škót, ktorý sa preslávil najmä svojím účinkovaním v emočne nabitých kuchárskych reláciách, získal pre svoje kontroverzné vyjadrenia a urážky voči kuchárom označenia ako „tyran“ a „narcis“.

V minulosti bol známy aj svojím odporom k vegetariánskej kuchyni. V jednej relácii povedal, že jeho najväčšia nočná mora je, že by mu jeho potomok oznámil, že sa stal vegetariánom. „Posadil by som ho na plot a dal mu elektrický šok,“povedal vtedy známy šéfkuchár.

O jeho charaktere si môže každý spraviť názor sám. Ale to, čo rozhodne nemôžeme spochybniť, sú jeho kulinárske schopnosti, ktoré zhmotnil do desiatok reštaurácií po celom svete – niektoré z nich ocenené aj nejednou michelinskou hviezdičkou. Mne sa podarilo najesť v jednej z jeho reštaurácií Hell's Kitchen, ktorá sa nachádza v Dubaji. Čo myslíš – stálo to za to?

Gordon Ramsay vlastní desiatky reštaurácií. Hell's Kitchen nájdeš v USA a Dubaji. Zdroj: Dubai Tourism & Economy

V Refresheri objavujeme a navštevujeme zaujímavé miesta a prinášame ti výber toho najlepšieho, čo u nás a vo svete ochutnáš. Pre viac podobného obsahu sleduj tému Gastropriemysel. Nezabudni sa stať členom klubu Refresher+, ktorý ti odomkne všetky prémiové články.

Reštaurácia v raji

Reštaurácia sa nachádza v luxusnom rezorte Caesars Palace Dubai na umelo vybudovanom ostrove Bluewaters. Tento ostrov, ktorý dokončili v roku 2018, pozostáva zo štyroch luxusných rezidenčných komplexov, nákupného centra a najväčšieho vyhliadkového kolesa na svete Ain Dubai, ktoré má výšku 250 metrov, čím prevyšuje aj ikonické London Eye. Na ostrove sa nachádza aj svetoznáma výstava voskových figurín Madame Tussauds.

Na terase s výhľadom na pláž a Arabský záliv sa budeš cítiť ako v raji. Zdroj: Refresher/Ema Stanovská

Očarujúci komplex Caesars Palace Dubai má pol kilometra dlhú súkromnú pláž, z ktorej je výhľad na Arabský záliv. Okrem toho má päť vonkajších bazénov s regulovanou teplotou, dvanásť reštaurácií a barov a ocenené kúpele Qua Spa. Forbes Travel Guide 2023 nedávno tento hotel ocenil piatimi hviezdičkami za služby.

Keď stratil hviezdičky, plakal

Gordon Ramsay sa preslávil najmä svojimi megaúspešnými televíznymi reláciami o varení, napríklad Ramsay's Kitchen Nightmares, Next Level Chef, Hell's Kitchen či MasterChef. Dnes vlastní 58 reštaurácií po celom svete, z toho 16 z nich v minulosti získalo aspoň jednu michelinskú hviezdičku.

Odvtedy však stratil deväť z nich. Jeho reštaurácia Gordon Ramsay je dokonca jedinou v histórii, ktorá stratila dve michelinské hviezdičky naraz. Podľa portálu Mashed Ramsay reštauráciu predal hotelu a už nebol súčasťou každodennej prevádzky. Vtedy klesla kvalita aj konzistentnosť, ktorá je jedným z kľúčových faktorov, podľa ktorých michelinskí inšpektori posudzujú úroveň gastro prevádzok.

Kuchári, ktorí nám pripravovali obed v dubajskej reštaurácii celebritného šéfkuchára. Zdroj: Refresher/Ema Stanovská

Ramsay vtedy prijal túto stratu veľmi zle a neubránil sa ani slzám. „Keď som prišiel o svoje hviezdičky, začal som plakať. Pre každého kuchára je to veľmi emotívna záležitosť. Je to ako strata priateľky. Chcete ju späť,“ povedal vtedy.

Ramsay tu bol len raz

Reštaurácia Hell's Kitchen, ktorú som navštívila ja, odkazuje na rovnomennú kuchársku súťaž. Od roku 2018 ich Gordon otvoril päť, pričom väčšina sa nachádza v Spojených štátoch. Ja som zavítala do tej dubajskej, ktorú v ostrovnom raji otvorili v novembri 2018. Samotný Ramsay tu vraj bol len raz.