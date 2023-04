TRAILER: Pedro Pascal a Ethan Hawke vedú zamilovaný život na ranči ako dvaja drsní kovboji v novom westerne

Krátky film Strange Way of Life od režiséra Pedra Almodóvara dostal prvý trailer.

Strange Way of Life bude western s homosexuálnou tematikou. Nakrútil ho oscarový režisér Pedro Almodóvar (Pain and Glory, Parallel Mothers, Hable con ela) a premiéru bude mať na filmovom festivale v Cannes v máji tohto roka. Nebude to štandardný celovečerný film, no režisér neprezradil, aký dlhý nakoniec bude.

Režisér vydal krátky trailer, ktorý však tvorcovia zostrihali. Vďaka nemu je aspoň jasné, že krátky film nebude výhradne romantickou drámou, ale dôjde aj na akčné scény, prestrelky a napínavé dialógy.

Hlavné roly rančerov, ktorí sa do seba zamilujú a musia prísť na to, ako spolu žiť v homosexuálnom vzťahu v inak maskulínnom svete rančerov, stvárnili Ethan Hawke (trilógia Before, Moon Knight) a Pedro Pascal (Game of Thrones, The Last of Us).