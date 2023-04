Aké hry vyjdú v máji? Najočakávanejšia hra roka, konečne veľká exkluzivita pre Xbox a Pán prsteňov, z ktorého sa všetci smejú

Najočakávanejšie hry mája spestrí vydanie exkluzivít pre Xbox, PlayStation aj Nintendo Switch. Čo sa oplatí hrať a kupovať?

V súčasnosti je nemožné pozrieť sa na kalendár a nevybrať si každý mesiac niekoľko zaujímavých hier. Vychádza čoraz viac a viac AAA titulov, ale najmä indie a menších hier od veľkého množstva vývojárskych štúdií z celého sveta. Aj v máji ti teda odporúčame pozrieť sa na niekoľko najlepšie vyzerajúcich nových hier.

1. Redfall (Xbox Series X/S, PC) – 2. 5.

Štúdio Arkane zodpovedné za také pecky ako Dishonored, Prey či Deathloop láka na fantasy strieľačku, ktorú budeš môcť prejsť s kamošmi, ale aj sám. Dej zasadili do mesta Redfall, v ktorom sa usadili upíri, a tvojou úlohou je kompletne ho vyčistiť.

Z hľadiska hrateľnosti a vizuálu hra vyzerá rovnako dobre a zaujímavo ako predošlé tituly štúdia Arkane, no hráči nie sú spokojní s tým, že pri vydaní budú môcť hrať len v režime zobrazenia 30 snímok za sekundu (60fps patch dorazí až po vydaní) a že budú musieť byť neustále pripojení k internetu (ak tvorcovia v budúcnosti odstavia servery, hra bude nehrateľná).

Vzhľadom na to, že tvorcovia nemusia optimalizovať verziu na konzoly PlayStation, je tak jej technický stav pri vydaní sklamaním.



Death or Treat (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC) – 5. 5.

2D plošinovka v hack’n’slash štýle v roguelike prostredí sa tak trochu podobá na podarený titul Have a Nice Death. Obe hry majú halloweensku atmosféru a aj podobný hrateľnostný štýl, keď sa rýchlo pohybuješ medzi levelmi a zabíjaš monštrá, ktoré na teba útočia. Vždy keď v hre zomrieš, začneš odznova, akurát s nejakými vylepšeniami a väčšími zručnosťami v zabíjaní nepriateľov.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch) – 12. 5.

Najočakávanejšia hra mája a jedna z najočakávanejších hier celého roka. Pokračovanie Breath of the Wild môže byť možno poslednou epickou hrou na Switch predtým, než dorazí ďalšia konzola od Nintenda (vzhľadom na technologickú zastaranosť Switchu bolo neskoro už pred rokmi).

Nová Zelda oplýva vynoveným prostredím a lietajúcimi ostrovmi vysoko na oblohe. Hlavná postava Link bude mať k dispozícii aj nové spôsoby útokov a obrany vrátane čarovania a magického spájania predmetov, vďaka čomu si vytvorí vozidlá, ale aj účinné zbrane s takmer nekonečnými možnosťami kombinácií, čo ti detailnejšie odprezentuje tento článok.

Nebyť technických nedostatkov a zastaranej grafiky, nová Zelda by bola ohurujúca. Vzhľadom na originálne spracovanie hrateľnosti a magický svet však stále môže ísť o hru roka.

Humanity (PS4/PS5, PS VR/2, PC) – 16. 5.

Hra z pohľadu zhora, v ktorej budeš riešiť rôzne logické hádanky a záhady, vyzerá veľmi kreatívne. Bonusom je, že si ju budeš môcť zahrať vo virtuálnej realite od PlayStation a v prípade, že si predplácaš PS Plus, dostaneš ju zdarma. V hre budeš ovládať desiatky až stovky ľudí v príbehovej časti, ale môžeš sa zabávať aj v leveloch, ktoré vytvoria ostatní hráči či ty sám.

After Us (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC) – 23. 5.

Preskúmaj planétu v surrealistickom stave bez akýchkoľvek ľudí, no s citeľnými následkami ich činov. Afters Us je plošinovka odohrávajúca sa v krásnom postapokalyptickom prostredí.

Amnesia: The Bunker (Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC) – 23. 5.

Hororová séria Amnesia sa v novej časti poriadne roztiahne. Svet hry bude oveľa väčší, tentoraz zasadený do bunkrov na fronte prvej svetovej vojny. Každé prejdenie hry bude odlišné, keďže sa zmení lokácia a správanie niektorých predmetov a nepriateľov. Počas celej hry bude hráča prenasledovať akási entita, čo vytvorí napínavé a strašidelné momenty.

Miasma Chronicles (PS5, Xbox Series X/S, PC) – 23. 5.

Tvorcovia vynikajúcej taktickej akcie Mutant Year Zero vydajú celkom novú hru zo sci-fi sveta. Dej zasadili do blízkej budúcnosti, keď Ameriku spustošila záhadná látka Miasma. Hráč ovláda mladého chlapca Elvisa, o ktorého sa stará jeho starší robotický brat. Elvis svojou rukavicou dokáže ovládať Miasmu, no nie je to vôbec jednoduché, obzvlášť keď je svet plný lupičov a zločincov.

Ak si hral X-Com, Mutant Year Zero či mnohé ďalšie taktické hry z pohľadu zhora, hrateľnosť Miasma Chronicles ti bude dobre známa. V jednotlivých leveloch ovládaš viaceré postavy s unikátnymi schopnosťami a zbraňami, ktoré striedavo útočia na nepriateľov skrytých za rôznymi objektmi.



The Lord of the Rings: Gollum (PS4/5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC) – 25. 5.

Fanúšikovia Stredozeme to s videohernými adaptáciami nemajú jednoduché. Kvalitných hier z Tolkienovho fantasy sveta nie je veľa a vychádzajú len veľmi ojedinele. Nezdá sa, že by tento trend Gollum mal zmeniť, minimálne čo sa vizuálneho spracovania a grafickej kvality týka. Hra totiž miestami vyzerá, akoby prišla z čias PS3/Xbox 360, a to ako z hľadiska „grafiky“, tak celkového dizajnu.

V hre budeš ovládať Gluma/Sméagola, jednu z vedľajších postáv trilógie Pána Prsteňov. Bude to však dlho predtým, než Glum stretol Bilba. V hre bude čeliť Sauronovým poskokom, hľadať prsteň moci a bude musieť prekonávať rôzne prekážky v nebezpečnom prostredí plnom príšer.

V máji vychádza aj Company of Heores 3, pokračovanie legendárnej, takticko-vojenskej série či Firmament, nová puzzle hra od tvorcov Myst či Riven. Kompletný prehľad hier, ktoré vychádzajú v máji, si môžeš pozrieť tu.