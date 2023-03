Revolučná hrateľnosť, ale grafika z čias dinosaurov. Nová Zelda bude unikátna hra

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ukázalo 10 minút hrateľnosti. Hra vyzerá príšerne, no je úžasne inovatívna.

Eiji Aonuma, dlhoročný producent série The Legend of Zelda, predstavil viac ako 10 minút z hrania jednej z najočakávanejších hier tohto roka – pokračovania The Legend of Zelda: Breath of the Wild z roku 2017. Volá sa The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a vyjde exkluzívne na Nintendo Switch už 11. mája 2023.

Aonuma vo videu nižšie predstavil viaceré novinky, ktoré na hráčov v titule čakajú. Najzaujímavejšou je mechanika s názvom Fuse. Vďaka nej budeš môcť zmeniť na zbraň takmer čokoľvek, čo leží na zemi. Na vetvu zo stromu môžeš pripevniť balvan a urobiť tak z kúska dreva kladivo.

Na dlhý papek zase môžeš pripevniť vidly, vďaka čomu získaš zbraň s veľkým dosahom, ktorá ti dovolí zničiť nepriateľov na diaľku bez toho, aby ťa ohrozovali ich útoky na blízko. Video ukazuje aj štít, na ktorý sa dá pripevniť špeciálna huba. Ak ju nepriateľ zasiahne, huba vytvorí veľký oblak dymu, vďaka čomu ťa nepriatelia nebudú vedieť chvíľu nájsť. Vtedy sa za nich môžeš potichu dostať a odstaviť ich jednou ranou.

Fuse vytvorí nespočetné množstvo hrateľnostných možností a ide o revolučnú hernú mechaniku, vďaka ktorej môžeš ty, ale aj tvoji nepriatelia výrazne ovplyvniť výsledok bitiek či taktický prístup k súbojom.

Ďalšou novinkou je Recall. Toto kúzlo umožní hráčovi vrátiť v čase väčšinu predmetov a telies vo svete. Vo videu to tvorcovia odprezentovali na kuse kameňa, ktorý spadol z jedného z veľkých lietajúcich ostrovov vysoko na oblohe. Link na kameň vyskočil, zoslal kúzlo a kameň začal stúpať smerom hore, až ho doviezol k lietajúcemu ostrovu.

Ďalšou novinkou je schopnosť Ultrahand. Vďaka nej si môžeš postaviť z dreva povaľujúceho sa na zemi provizórnu loď, ale aj viacero typov vozidiel či vznášadiel. Stačí, ak si dostatočne kreatívny. Tvorcovia o tejto hre hovoria v zmysle, že hráči sa pri jej hraní budú zamýšľať, čo všetko v nej môžu urobiť a akým originálnym spôsobom môžu prekonať prekážky v ceste.

Na záver predstavili novinku s názvom Ascend. Tá hráčovi dovolí prejsť cez hory, jaskyne či budovy vertikálne smerom nahor. Ak sa nad Linkom nachádza strop veľkej budovy, môže sa dostať na jej strechu jedným kliknutím. Nemusí teda liezť po celej hore či budove ako v predošlej časti.

Nová Zelda vyzerá z hľadiska hrateľnosti a dizajnu parádne. Tí, ktorí si obľúbili predošlú časť, budú pri hraní pokračovania zrejme mľaskať blahom. Avšak vizuálne spracovanie takejto veľkolepej hry je ďaleko za očakávaniami.

Zastaraný hardware konzoly Nintendo Switch nepovoľuje hrám od Nintenda, aby vyzerali ako exkluzivity na PlayStation, Xbox či moderné PC hry. Tvorcovia tieto kockaté textúry, rozmazané detaily a celkovo zastaraný grafický vizuál nezachránia ani pekným a farebným výtvarným štýlom.

Spoločne s hrou vyjde aj špeciálna edícia Nintendo Switch OLED v tematickom puzdre a s tematickým ovládačom Pro Controller. Ak o toto vydanie máš záujem, mal by si si ho predobjednať čím skôr, pretože je možné, že ho vykúpia scalperi a budú ho predávať za vyššiu sumu.