Z Twilightu bude seriál. Tvorcovia v ňom chcú vyrozprávať lepší a kompletnejší príbeh z kníh

Podobne ako Harry Potter, aj Twilight vyrozpráva svoj príbeh v seriáli.

Magazín The Hollywood Reporter prichádza so správou, že z Twilightu bude seriál. Nepôjde o pokračovanie či spin-off, ale o prerozprávanie knižného príbehu seriálovou formou. Tvorcovia tak budú mať viac priestoru na rozvinutie vzťahov medzi postavami a zachytenie všetkých dejových línií z kníh, na čo vo filmových adaptáciách nebol priestor.

Veľa informácií o seriáli nie je. Na scenári a celkovom spracovaní bude pracovať Sinead Daly (Tell Me Lies, The Walking Dead: World Beyond), ktorej bude pomáhať aj autorka kníh Stephenie Meyer.

Nie je známe ani to, kde sa bude seriál vysielať a kedy asi vznikne. Vzhľadom na to, že šéfovia štúdia Lionsgate, ktoré vlastní práva na sfilmovanie, ešte len rozhodujú o tom, koľko bude mať sérií a ako vlastne bude vyzerať, je isté, že to potrvá najmenej 2 až 3 roky.

Táto správa prichádza len niekoľko dní po tom, čo štúdio Warner Bros. Discovery oficiálne potvrdilo prípravy na seriálové spracovania Harryho Pottera.