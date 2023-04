DNA cvičí jogu, Shomi je svadobný DJ a Torula pracuje ako kamionista. Zisťovali sme, čo dnes robia kedysi populárni raperi

Na scéne o niektorých raperoch už dlhšie nič nepočuť. Rozhodli sme sa preto vypátrať, čomu sa aktuálne venujú a ako si zarábajú mimo hudobného priemyslu.

Torula, DNA či napríklad freestyler Shomi ešte pred niekoľkými rokmi hrávali po kluboch na celom Slovensku a poznal ich každý fanúšik žánru. Ako však plynul čas a menili sa trendy, po spomínaných raperoch sa zľahla zem. Tým, samozrejme, nechceme povedať, že by boli menej kvalitní. Jednoducho sa buď dobrovoľne rozhodli odísť do úzadia, alebo sa venovať niečomu inému.

Aby sme zistili, čo robia títo ľudia dnes a čím sa živia, keď už nie sú hudobne aktívni, rozhodli sme sa s každým z nich porozprávať. Torula nám napríklad prezradil, že momentálne abstinuje a živí sa ako vodič z povolania. „Urobil som si všetky vodičáky, ktoré existujú, a teraz sa vozím po Európe hore-dole,“ priblížila pre Refresher legenda trnavského rapu.

Svojím aktuálnym povolaním prekvapil napríklad aj známy freestyler Shomi, ktorý síce v hudobnom priemysle zostal, ale na inom konci. „Prenajímam techniku či ozvučenie. Chodím na rôzne eventy ako DJ, cez leto dokonca ozvučujem aj svadby,“ dodal Shomi s tým, že už nejde len o prácu s mikrofónom, ale aj o rôzne iné doplnkové služby týkajúce sa ozvučenia akcií.

V Refresheri ťa pravidelne informujeme o aktuálnom dianí v domácom, ale aj vo svetovom šoubiznise. Naposledy sme napríklad zisťovali, čo hrajú známi Slováci. Ak sa pridáš do klubu Refresher+, tvorbu kvalitných výstupov podporíš a všetky články si prečítaš bez obmedzení.

DNA tvorí nový hudobný žáner a venuje sa udržateľnej móde, vareniu a joge

Rapera DNA (kedysi aj Dena) netreba nikomu predstavovať. Ako člen Názvu Stavby spoločne s ďalšími zvučnými menami staval prvé piliere slovenskej rapovej scény. Neskôr figuroval aj v kapele Drvivá Menšina a spolu s Čis-T (kedysi Čistychov), Mišom Bielym a producentom G-bodom bol súčasťou projektu 4D.

DNA vydal svoje posledné sólo Revolucionár ešte v roku 2010 a o tri roky neskôr spolu so 4D vydali album Kryštál. Odvtedy o ňom v rámci žánru počuť len minimum. „Spolu so 4D sme hrávali veľmi intenzívne. Neskôr ma to však akosi prestalo napĺňať, keďže sme vystupovali čoraz viac na diskotékach. Nepáčilo sa mi, že to už išlo do akéhosi popu,“ prezradil DNA pre Refresher s tým, že po nabitej ére 4D sa vrátil k svojim starým skladbám, ktoré mal v minulosti rozpísané.

Raper DNA. Zdroj: Instagram/@dnamusic

V tomto období rapera zaujal aj špecifický alternatívny zvuk, ktorý sa rozhodol pretaviť do svojej novej tvorby. „Chcel som si všetko produkčne zastrešiť sám, a tak som začal opäť od nuly. Naštudoval som si hudobné programy, našiel správny hardvér a staré texty, ktoré sa mi páčili, som začal zhudobňovať do takej podoby, aby som bol s nimi spokojný a vedel som ich hrať aj naživo,“ doplnil DNA. Podľa jeho slov takýmto procesom vzniklo celé EP Tieň, ktoré vydal v roku 2020.