Hacker musí Nintendu platiť 30 % mzdy do konca života. Pre kradnutie ich hier bol aj vo väzení

Garyho Bowsera pustili z väzenia, ale do konca života bude zaviazaný hernej spoločnosti Nintendo.

Americké súdy odsúdili hackera Garyho Bowsera (náhodou má rovnaké priezvisko ako záporák v hrách Super Mario a samotný CEO Nintenda) na 40 mesiacov väzenia. Nakoniec ho predčasne pustia už tento rok. Jeho sloboda však bude trpká, keďže musí spoločnosti Nintendo vyplácať 25 – 30 % svojej mzdy do konca života.

Bowser je povinnýNintendu vyplatiť 10 miliónov dolárov ako náhradu za škody, ktoré im spôsobil hackovaním produktov, no Bowser si to nemôže dovoliť, a tak bude Nintendo dostávať podstatnú časť jeho mzdy až do konca jeho života.

Bowser Nintendu splatil už 175 dolárov, ktoré mu spoločnosť zobrala z jeho výplaty, ktorú dostával vo väzení za výkon istej práce. Súdy odhadli, že Bowser si predajom hackovaných zariadení a hier od Nintenda zarobil viac ako 300-tisíc dolárov.