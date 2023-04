Zažili sme desivú noc na Bojnickom zámku plnú nevysvetliteľných udalostí. Zazreli sme čiernu paniu a ducha chlapca?

Čierňava, ktorá sa vznáša nad Bojnicami, sa v stotine sekundy premení na hotovú katastrofu. Prudký lejak a silný vietor bičujú do okeníc majestátneho zámku, akoby ich chceli vytrhnúť z pántov. Veže zahalené v šere noci každú chvíľu ožiaria monštruózne gigantické blesky.

„Už by tu pomaly mali aj byť, či nie?“ spýta sa Vojtech a hodí pohľad na svojho kolegu – ďalšieho herca prezlečeného za strašidlo. Ten len znechutene pokrčí plecami. Dvojica sprievodcov si čakanie na hostí prihlásených na nočnú prehliadku kráti siahodlhou konverzáciou. Počas toho, ako sa rozprávajú v modrom salóne, sa z veže starého hradu ozve zvonenie pevnej linky. Telefóny takýmto spôsobom prepájajú celý hrad, aby personál spolu mohol komunikovať.

„Žeby konečne prišli? Choď to, prosím, zdvihnúť,“ poprosí Vojtech kolegu, aby išiel vybaviť očakávaný hovor. Dvojica sa totiž dohodla s vrátnikom, že keď hostia prekročia brány zámku, oznámi im to s dostatočným predstihom. Musia sa totiž stihnúť nachystať na strašidelnú prehliadku.

Vojtechov kolega vystupuje po zalomenom schodisku na tretie poschodie a potichu pritom nadáva na to, prečo nie je sprístupnený aj telefón na druhom poschodí. „Vždy to musí byť zamknuté! Na prvom poschodí telefón nefunguje a namiesto toho, aby sa využíval ten na druhom, človek sa nachodí ako magor...“ hromží.

Len čo sa dostane k telefónu, zvonenie stíchne. Aj tak k nemu pristúpi, vytočí vrátnicu a čaká. Keď sa v slúchadle ozve vrátnikov hlas, zavalí ho otázkami: „Už sú tu? Máme ísť na svoje pozície?“

Vrátnik na druhom konci linky sa nestačí čudovať. „Nie, prečo?“ spýta sa herca. Ten mu vysvetlí, že aj s Vojtechom počuli zvoniť telefón. „Muselo sa nám to zdať. Čakáme ďalej, volaj, keď tu budú,“ zavesí.

Keď sa vráti do modrého salónu za Vojtechom, povie mu, že vrátnik nevolal. Len čo začnú znovu debatovať, telefón sa rozozvučí znovu. Tentoraz ho ide zodvihnúť Vojtech. Keď dorazí do miestnosti, telefón zmĺkne. Rozhodnutý nenechať nič na náhodu, vytočí vrátnika, ktorý mu vysvetlí, že ani teraz nevolal.

Akokoľvek sa to Vojtechovi zdá divné, za múrmi zámku zažil už všeličo nevysvetliteľné, a tak sa to snaží ignorovať. S ďalším účinkujúcim začnú vtipkovať, aby odľahčili napätú situáciu. Smiech ich však rýchlo prejde, lebo znova začujú zvonenie pevnej linky. Zazvoní najprv na treťom poschodí, potom na druhom a nakoniec aj na konci chodby, na ktorej sa nachádzajú.

„Žeby už niekto opravil aj tento telefón?“ obaja herci, zvedaví a napätí, idú telefón skontrolovať. Zatiaľ čo do okeníc stále narážajú ťažké dažďové kvapky, za múrmi hradu je ticho. Okrem vŕzgania parkiet pod ich váhou a zvonenia telefónu nepočuť nič. Keď stoja v blízkosti pevnej linky, zvonenie je natoľko hlučné, až im trhá uši.

Vojtech pristúpi k telefónu a zodvihne ho. Slúchadlo je hluché. Jeho vydesený kolega urobí tri kroky dozadu. „Čo sa deje?“ spýta sa ho Vojtech. Kolega len s otvorenými ústami ukáže na napájací kábel pevnej linky. Nie je zapojený v zásuvke. Visí z komody.

Toto je len jedna z mnohých historiek, ktoré zažil na Bojnickom zámku Vojtech Bartko, režisér hradných podujatí a hier. Tvrdí, že hoci sa to odohralo pred dvadsiatimi rokmi, na pocit, keď zodvihol hluchý telefón, nikdy nezabudne.

„Mnoho ľudí si o Bojnickom zámku na základe rozloženia jeho veží myslí, že je akýsi prijímač či vysielač v kontakte s vesmírom. Hoci som moderný muž a riadim sa ráciom, priestory zámku sú naozaj v niečom zvláštne,“ tvrdí režisér s tým, že ľuďom sa tu až príliš rýchlo menia nálady a emócie. Dokonca tu podľa jeho slov v minulosti organizovali aj rôzne duchárske seansy.

Vojtechovo rozprávanie nás utvrdilo v tom, že sme na správnej adrese, ak chceme zažiť nezabudnuteľne desivú noc. Najkrajší slovenský zámok má totiž aj svoju tajomnú stranu, ktorú sme sa už tradične rozhodli preskúmať tak, že sme za jeho múrmi strávili noc.

