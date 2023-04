Influencerka Ráchel sa poslednýkrát vyjadrila k domácemu násiliu, ktoré zažila. Za deň jej pribudlo už 110-tisíc followerov

Influencerka prehovorila k novým followerom a rozhodla sa dať poslednú bodku za celým incidentom. Na Instagrame chce šíriť osvetu o téme domáceho násilia.

Ráchel Karnižová, známa z Instagramu pod pseudonymom Rachellkka, v utorok prehovorila o domácom násilí, ktoré zažila na vlastnej koži. Na sociálnej sieti podrobne opísala, ako ju jej expartner a známy slovenský moderátor a muzikant Tomy Kotty (civilným menom Tomáš Drahoš) fyzicky aj verbálne týral.

V príspevkoch detailne opísala, čo počas vzťahu s moderátorom zažívala. Vyhrotilo sa to podľa nej približne pred mesiacom, keď prišli domov z párty a Drahoš ju z ničoho nič napadol, hodil do vane, kde si udrela hlavu, ťahal za vlasy po celom byte, kopal, fackal a vulgárne jej nadával.

Zverejnila aj fotky s modrinami a poraneniami, ktoré jej v osudnú noc moderátor spôsobil. Okrem toho influencerka zverejnila aj súkromné správy, v ktorých jej Drahoš praje smrť a opäť vulgárne nadáva. Zverejnila aj video z ich bytu s popadaným nábytkom, v ktorom ju viackrát fyzicky napadol.

Na Instagrame zverejnila aj fotky s modrinami a poraneniami, ktoré jej moderátor údajne spôsobil. Zdroj: Instagram/@rachellkka

Ráchel chce šíriť osvetu o téme domáceho násilia

Pred vyjadrením o domácom násilí ju na Instagrame sledovalo približne 60-tisíc ľudí, aktuálne ju sleduje už takmer 175-tisíc používateľov. Keďže jej za deň pribudlo cca 110-tisíc followerov, rozhodla sa k nim prehovoriť a dať poslednú bodku za celým incidentom.

„Prišlo mi tu veľa nových ľudí, a ak čakáte, že k tomu ešte niečo poviem a niečo zverejním, nejaké fotky alebo videá, tak môžete rovno odísť, pretože nič už k tomu nebudem dávať, nebudem sa k tomu už vyjadrovať. Ani médiá nech mi, prosím, nevolajú, pretože nechcem nič hovoriť na kameru ani robiť žiadne rozhovory. Všetko, čo som chcela, som povedala,“ uviedla influencerka.

„Chcem sa určite na svojom Instagrame viac venovať téme domáceho násilia, pretože ja som bola vždy typ baby, ktorá si myslela, že sa jej to v živote nemôže stať, a keď sa to niekomu stalo, tak som bola taká, že ‚asi si to zaslúžila‘ alebo neviem čo. Asi sa mi to vrátilo a stalo sa to mne, keď som si to vôbec nezaslúžila,“ priznáva.

Zdroj: Instagram/@rachellkka

Influencerka, ktorá sa v minulosti objavila aj v súťaži krásy Miss Universe, ako aj vo viacerých televíznych reláciách (Nákupné maniačky alebo Bez servítky), dodala, že chce na tieto problémy vo všeobecnosti upozorňovať viac. Ľudia podľa nej často nevidia, čo sa deje „za zatvorenými dverami“, hoci pár môže navonok vyzerať ako šťastný a zamilovaný, ako to bolo aj v jej prípade.

Tomy Kotty sa rozhodol nastúpiť na liečbu

Vydavateľstvo Illuminate Production, pod ktorým je Kotty podpísaný, po odhalení incidentu zverejnil jeho stanovisko k celej veci. V ňom sa Drahoš priznal a svoje správanie oľutoval. Svoj problém sa vraj rozhodol riešiť.

Tommy Kotty. Zdroj: Refresher/Tomáš Gončár

„Nebudem sa k tomu siahodlho vyjadrovať. Áno, žiaľ, je to pravda a veľmi, ani neviete, ako ma to z ľudskej a mužskej stránky mrzí. Toto, čo som spravil, je niečo, čo sa nedá ospravedlniť a nemá sa toto stávať, nikdy, za žiadnych okolností,“ uviedol Kotty.



„Aj preto som sa rozhodol dnešným dňom nastúpiť na liečbu a tak, ako som Ráchel veľmi miloval a stále milujem, mi to doteraz moja hlava neberie, čo sa stalo, chcem nielen jej, ale aj sebe dokázať, že sa viem zmeniť a byť lepším človekom a mužom...“ dodal.