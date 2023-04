RECENZIA: Beef – seriálové prekvapenie roka

10 polhodinových epizód ťa namotá na strhujúci dej a úžasne napísané postavy.

Produkčné štúdio A24 je známe svojimi skvelými snímkami, ako Lighthouse, Midsommar, Everything, Everywhere, All at Once, The Whale, Uncut Gems a mnohými ďalšími. Robia však aj na seriáloch, ako napríklad Euphoria, Ramy či Irma Vep. Ich najnovší počin Beef sa môže stať ich najlepším seriálom vôbec. Má len 10 častí, ktoré majú okolo polhodiny a všetky nájdeš na Netflixe. Seriál je tak návykový, že si ho nakoniec pozrieš za jeden deň.

Má fantastické tempo, vynikajúce postavy, ktorých dialógy ťa neprestanú baviť ani sekundu a tvorcovia ťa niekoľkokrát prekvapia dejovými zvratmi. Tie situáciu častokrát eskalujú do nečakaných situácií, až príde deviata epizóda a ty budeš na udalosti na televízore pozerať s otvorenými ústami.

Beef je najväčším seriálovým prekvapením tohto roka, ktoré musí vidieť každý divák. Všetkých 10 epizód zrežírovali Hikari a Jake Schreier, pričom dokázali, ako úžasne dokážu budovať napätie a vyskladať príbeh zaujímavým spôsobom, ktorý si diváka sympaticky opantá.

Zdroj: Netflix

Hlavnými postavami sú Danny (Steven Yeun z The Walking Dead či Nope) a Amy (Ali Wong z Always Be My Baby), ktorí sa spoznajú na ceste. Vytrubujú po sebe na autách, čo vyústi v takzvaný road rage incident, keď Danny začne prenasledovať Amy s úmyslom vydesiť ju za to, že po ňom trúbila.

Tam to však nekončí a Danny ju má tak v zuboch, že si ju vyhľadá a vymočí sa jej v kúpeľni na koberec. Situácia takto eskaluje ešte niekoľkokrát, až si títo dvaja ľudia navzájom začnú ničiť život a ubližovať aj ľuďom vo svojom okolí.

Ich vzťah a ubližovanie si pramení z ich súčasných pocitov a náročnej životnej situácie. Tieto incidenty im len dávajú priestor na to, aby ukázali svoje pravé ja, ktoré je v niektorých situáciách veľmi škaredé. Amy aj Danny sú komplexné postavy a scenáristi ich napísali veľmi kvalitne. Pôsobia autenticky, riešia legitímne problémy a aj keď na niektoré situácie reagujú prehnane, je to uveriteľné.

Zdroj: Netflix

Ich konanie ťa bude držať v napätí a nemom úžase, no tvorcovia ťa zakaždým dokážu ohúriť s novým dejovým zvratom a prekvapením. Príbeh má hneď niekoľko vrstiev, od problémového manželstva cez nenávisť dvoch ľudí, ktorú voči sebe cítia až po napínavé, thrillerové momenty, ktoré vyvrcholia v dokonalej deviatej epizóde, na ktorú budeš hľadieť s otvorenými ústami.

Vynikajúce dialógy a postavy žijú vďaka rovnako dobrým hercom, či už v hlavných alebo vedľajších rolách. Najlepší sú však Steven Yeun a Ali Wong čoby dve hlavné postavy. V priebehu seriálu prepínajú medzi humornými scénami na dramatické, emotívne a v závere aj poriadne napínavé. Vytvoria v tebe sympatie voči ich postavám, hoci obe robia neodpustiteľné veci.

Amy a Danny sa nenávidia na život a na smrť, no zároveň sú si podobní viac, ako by chceli. Zdroj: Beef

Beef má aj skvelý výber hudby a niekoľkokrát sa pozastavíš aj nad pekným snímkovaním v podaní šikovných kameramanov. Po fantastickej deviatej časti sme dúfali v trochu iné zakončenie seriálu, no aj tak sme si ho nesmierne užili. Hodnotenie deväť z desiatich nech je jasným odkazom pre každého, kto si platí Netflix, aby seriál určite skúsil.

PS: Niektorí diváci ocenia aj nádhernú výpravu pozostávajúci z krásnych umeleckých kúskov a elegantného dizajnu domov či oblečenia hlavných postáv. Okuliare hlavnej postavy Amy by chcela vlastniť asi každá žena.