Premôžte jarnú únavu a urobte niečo pre seba

Ako sa dá zbaviť jarnej únavy?

Jar nám prináša mnoho radostí: teplejšie počasie, kvitnúce kvety a dlhšie dni. No pre mnohých z nás sa s ňou spája aj únava a pocit neustálej vyčerpanosti, ktorý nám bráni užívať si to, čo nám jar ponúka. Dajte však jarnej únave zbohom a premôžte sa urobiť niečo viac pre seba. V konečnom dôsledku si poďakujete.

Zbohom únava!

Nič sa mi nechce, nemám chuť vstávať, fungovať, chodiť do práce alebo robiť iné aktivity…No a dosť! Nenechajte únavu prevalcovať nás. Keď by ste sa potom obzreli späť v čase, kedy sme niekoľko týždňov len tak preleňošili a nerobili sme nič produktívne, asi by nám to najskôr nevyčarovalo úsmev a spokojný výraz na našej tvári. Ako sa teda zbavíme tejto jarnej únavy?

Prvým krokom k prekonaniu jarnej únavy je správne stravovanie. Je dôležité zamerať sa na príjem potravín, ktoré obsahujú dostatok vitamínov a minerálov, najmä vitamínu C a horčíka. Vitamín C pomáha zvýšiť imunitu, čo je v tomto období dôležité, zatiaľ čo horčík znižuje únavu a zvyšuje energiu. Dôležité je tiež prijímať dostatok tekutín, aby sme hydratovali náš organizmus a udržiavali si dostatočnú úroveň energie. Mali by sme sa snažiť konzumovať dostatok ovocia a zeleniny, ktoré obsahujú veľa vitamínov a minerálov, ako aj zdravé tuky a bielkoviny.

Doprajme si taktiež kvalitný spánok. Snažme sa spať 7 až 9 hodín denne a každý večer sa pokúsme chodiť spať približne v rovnakom čase. To pomôže nášmu telu regulovať biorytmus, takže budeme vstávať sviežejší. Samozrejme, nájdu sa aj takí čo nie a nie zaspať. V tomto prípade vám však môžu pomôcť kvalitné CBD kvapky, ktoré vás dajú v krátkom čase do dostatočnej pohody, nakoľko majú relaxačné a ukľudňujúce účinky.

Poďte na sebe zamakať

Začnite vykonávať fyzickú aktivitu. Hocijakú. Nielenže šport pomáha v boji proti jarnej únave, ale nám aj pomáha udržiavať v kondícii a zdraví. Začnite sa venovať hocičomu, čo vás napĺňa. Choďte do posilňovne, robte kardio alebo silové športy.

Ak ste milovníkom hôr, toto príjemné jarné počasie bude to pravé orechové na absolvovanie rôznych túr. A hlavne, predstavte si ten krásny výhľad na zakvitnuté stromy a farebnú prebúdzajúcu sa krajinu.

Začnite sa venovať nejakému kolektívnemu športu. Futbal, volejbal, basketbal, tenis, a mnoho iných. Okrem toho, že si nájdete takúto aktivitu, získate aj nové známosti, s ktorými môžete vybehnúť napríklad na kávu či pivo, takže je to win-win situácia, no nie?

A čo tak behanie? Jar prináša krásne počasie, dokonalé na beh v prírode (pokiaľ samozrejme nemáte alergiu a neotravujú vás mušky). Zadovážte si poriadne tenisky na behanie, v ktorých sa budete pri behaní cítiť ako Usain Bolt a budete nezastaviteľní. Okrem toho si zabezpečíte aj to, že vaše nohy budú v pohodlí a nebudú trpieť pri nárazoch ani vaše kĺby.

Tancujte, choďte na jógu, začnite so zumbou, tabatou. Určite si každý nájdeme v tom športe to svoje.

Zdroj: Unsplash / bruce mars

Začnite sa vzdelávať

Vzdelanie je základ a okrem toho, že si pri čítaní alebo učení rozširujeme svoje znalosti ale aj slovnú zásobu, otvára nám to aj mnoho možností, napríklad tých pracovných.

Možností na vzdelávanie máte v tomto svete fakt mnoho. Môžete sa externe vzdelávať napríklad na vysokej škole, môžete chodiť na rôzne workshopy, čítať knihy, absolvovať nejaké online kurzy a tak ďalej.

Ak chcete napríklad zmeniť pracovnú pozíciu, alebo si zdokonaliť svoje vedomosti, môžete napríklad začať navštevovať kurzy. Vzhľadom na to, že je teraz „in” vzdelávať sa a zamestnať sa v IT sektore, máte toľko možností ako s tým začať. Skillmea má množstvo zaujímavých a náučných kurzov, na aké si len spomeniete. Majú ich v ponuke od začiatočníkov až po expertov. Z hľadiska IT sa stal veľmi obľúbeným napríklad SQL kurz, Python, Java a mnoho ďalších.

Nebojte sa, nikdy nie je neskoro začať sa vzdelávať a rozširovať si tak svoje znalosti. Ak začnete už teraz, v lete sa môžete pýšiť nespočetným množstvom nových vedomostí.

Cestujte, spoznávajte, relaxujte

Zbierajte zážitky. Ak na to máte možnosti, určite niekam vyrazte a neleňošte len tak doma na gauči pri telke či Netflixe. Cestovanie je úžasná možnosť, pri ktorej budete zbierať nezabudnuteľné zážitky, s ktorými sa môžete podeliť s kamarátmi, rodinou alebo kolegami.

Spoznávanie nových kultúr, jedla, tradícií, ľudí a nádherných miest, to všetko môžete cestovaním získať. Okrem toho, ak budete často cestovať do zahraničia, a nie ste z tých native speakrov v cudzom jazyku, aspoň sa budete vzdelávať a prekonávať svoj strach z rozprávania. To je takisto výborná skúsenosť a možnosť, pri ktorej sa budete učiť.

Ak nemáte možnosť cestovať do zahraničia, určite nemusíte smútiť. Slovensko ponúka taktiež veľmi veľa krásnych miest a zákutí, ktoré isto potešia vaše oko. Môžete si dať tour de Tatry, jaskyne, rôzne vyhliadkové veže, túry a kopu, kopu ďalšieho.

Nezabudnite však ani na oddych, ale nepreháňajte to s ním! Predsa sa chceme zbaviť jarnej únavy a znudenia. Ak však na sebe začínate ťažko pracovať, cvičiť, vzdelávať sa, určite si dajte za odmenu napríklad taký wellness pobyt pre dvoch. A prečo pre dvoch? No pretože vo dvojici ide všetko lepšie.