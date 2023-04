Hokejový supertalent Nela Lopušanová: Ženským hokejom sa nedá živiť ani v USA, baby tam musia popri športe aj pracovať

Hoci má iba 15 rokov, ciele má vytýčené jasne. Slovenka Nela čochvíľa opustí teplo domova a slovenský ľad, aby začala novú životnú etapu v USA.

Nela Lopušanová je mladá, 15-ročná rodáčka zo Žiliny. Hoci sa jej obdivuhodné výkony dostali do širšieho povedomia až počas uplynulých majstrovstiev sveta, hokeju sa venuje od malička.

Vyrastá v športovej rodine, jej straší brat je takisto hokejista. Svoje jedávne narodeniny oslávila na ľade. Hoci skončila s tvárou od šľahačky, predtým stihla Košiciam nastrieľať 10 gólov a na ďalších 9 prihrať. Neline bezkonkurenčné výkony nezostali bez povšimnutia ani za morom, kde o nej napísal prestížny The New York Times. Nelu označil za hokejový fenomén a jednu z najlepších mladých hokejistiek sveta s dodatkom, že toto meno si máme zapamätať.

Zdroj: IIHF

Je piatok večer, my sedíme u teba v izbe. Ja som bol v 15 rokoch v piatok večer pravdepodobne kdesi v meste s kamarátmi a s drinkom v ruke. Prečo to takto nevidíme aj u teba?

Už v tak mladom veku? (smiech) Ja som ten typ, ktorý má svoje ciele a ide si za nimi. Pravidelne trénujem, aj dnes som ho mala pomerne neskoro, preto mám čas až teraz.

Takže ani keď ti výjde čas, piatok spojený s kamarátmi a mestom u teba nehrozí.

Nikdy. Ja veľmi von nechodím ani cez týždeň, ani cez víkendy.

Z čoho to vyplýva? Z povahy?

Hej, ja som introvert, čiže tieto aktivity nevyhľadávam.

Tvoji rovesníci riešia napríklad prvé vzťahy, čo budú robiť, keď po škole zhodia tašku na posteľ a čo si pozrú večer. Ako to máš ty?

Po škole a po tréningu, keď prídem domov, si buď niečo pozriem alebo iným spôsobom oddýchnem. Potom idem sama von buď na korčule alebo si zahrať hokej. Počas večerov sa učím do školy. A to je môj celý život, takto idem dookola (smiech).

Vyhovuje ti teda viac rutina...

Musím povedať, že mi to niekedy lezie na nervy. Našťastie sa tie dni niekedy obmieňajú, že tréning mám buď ráno alebo poobede. Záleží aj od toho, či mám napríklad suchý tréning. A škola, tá je stále rovnaká.

Ženský hokej je na Slovensku stále do istej miery v úzadí, hoci jeho popularita postupne narastá. Žena v hokeji predstavuje aj napriek tomu pre mnohých ľudí akýsi „wow efekt”. Vnímaš to podobne?

Určite aj ženy vedia hrať hokej. Ja by som hlavne chcela, aby sa ženský hokej dostal do popredia, o čo sa snažím aj ja. Pretože u nás na Slovensku nemáme tak dobré podmienky, ako v zahraničí. Aj to nám chýba, aby sme dokázali hrať vyrovnaný hokej.

Má ženský hokej na Slovensku tendenciu napredovať?

Čo som počula, tak sú plány, aby sa to u nás rozvíjalo. Ale bude to ešte určite dlhá cesta, niekoľko rokov. Verím, že raz na tom budeme so zahraničím rovnako a snáď aj lepšie.

Práve okolo 15. roku života stoja ľudia pred prvým vážnejším rozhodnutím. Je potrebné zamyslieť sa, kam ďalej, aké povolanie ma pravdepodobne bude napĺňať a tomu prispôsobiť výber strednej školy. Úprimne, ja som bol celkom stratený, nevedel som, čo presne chcem. Prežívaš čosi podobné aj ty? Od ďalšej sezóny máš možnosť hrať v USA. Si presvedčená o hokeji?

Ja som na tom rovnako, ako ty. Tiež presne neviem, čo chcem robiť do budúcna. Ale čo viem povedať je, že idem do Ameriky, kde budem študovať na strednej škole. Potom by som chcela ísť na univerzitu. Uvidím, ako sa to bude vyvíjať. Raz, niekedy v budúcnosti, po mojej hokejovej kariére, by som chcela zostať pri športe. Či už pri hokeji alebo pokojne aj pri iných športoch. Napríklad ako trénerka alebo pomáhať mladým babám a chalanom v rozvoji tu na Slovensku.