Prestížny denník The New York Times básni o slovenskom hokejovom supertalente Nele Lopušanovej. Toto meno si zapamätajte, hovorí.

Americký denník The New York Times si všimol obrovský úspech mladej slovenskej hokejistky Nely Lopušanovej. Prestížny denník Nelu označil za 14-ročný hokejový fenomén a jednu najlepších mladých hokejistiek sveta.

The New York Times na svojich sociálnych sieťach zdieľal článok od spriateleného športového magazínu The Athletic, ktorý vyzdvihol Neline výkony na svetovom šampionáte žien do 18 rokov.

Nela sa na hokejových MS predstavila vôbec prvýkrát a svojimi výkonmi uchvátila hokejových fanúšikov aj expertov. Navyše sa stala najproduktívnejšou hráčkou celého šampionátu. Ľuďom v statuse odkazuje, že meno Lopušanovej si treba zapamätať.

Americký denník v popise svojho príspevku Nelu označil za hokejový talent, ktorý sa na scéne zjavil znenazdajky a pobláznil verejnosť, keď na juniorských majstrovstvách pred pár týždňami Nela v zápase proti Švédkam zavesila parádny gól spoza bránky, ktorý je známy ako michigan.

