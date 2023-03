Našli sme 15 praktických produktov z Tiktoku, ktoré ti uľahčia život

Hľadáš produkty, ktoré ti uľahčia život? Našli sme ich za teba.

No dobre, možno nepotrebuješ minichladničku, možno nepotrebuješ stojan na smartfón do kúpeľne. Ale čo ak áno? Na Tiktoku nájdeš kopu hlúpostí, ktoré ti však môžu neskutočne zjednodušiť život. Našli sme 15 „lifehackových“ produktov, ktoré sú navrhnuté tak, aby bola tvoja každodenná rutina oveľa jednoduchšia.

Multifunkčná fľaška

Ideálny produkt, ktorý nezaberá veľa miesta a ponúka viacero funkcií. Dizajnéri sa však snažili poukázať aj na problém jednorazových plastových príborov. Preto vymysleli produkt, ktorý má v sebe zabudovanú špongiu, oceľovú slamku aj príbor. To ti umožní jesť a piť kdekoľvek bez toho, aby si musel použiť jednorazové poháre či príbor. Ideálna na dlhé túry do prírody. Stojí 27 eur.

Fľaška predstavuje multifunkčný produkt. Zdroj: kickstarter.com

S telefónom do sprchy

Produkt je vodotesný a odolný voči zahmlievaniu. Pre všetkých, ktorí si neodpustia čas strávený na telefóne ani počas sprchovania, je to ideálna kúpa. Telefón v obale môžeš otočiť podľa svojich predstáv, stačí ho pripevniť na stenu. O tom, že je to veľmi obľúbená „vychytávka“, svedčí aj obrovská obľuba na Tiktoku. Držiak kúpiš za 16 eur.

Kompaktná doska

Ak patríš k ľuďom, ktorí zvyknú obedovať v obývačke pri sledovaní televízie, toto je produkt pre teba. Kuchynská doska je vyrobená z dreva, má kovové upínanie, ktoré jej zabezpečí stabilitu. Pripnúť si ju môžeš napríklad na gauč, a tak sa z nej stane malý stolík. Doska stojí 31 eur.

Produkt je ideálny pre všetkých, ktorí radi obedujú pri sledovaní TV. Zdroj: Amazon

Poriadok na pracovnom stole

Štýlová kombinácia dreva a kovu z produktu robí naozaj dizajnový kúsok, vďaka ktorému môžeš mať na pracovnom stolíku stále poriadok. Do praktického organizátora sa ti zmestí menšia peňaženka, kľúče, puzdro na slúchadlá, okuliare, pero, dokonca aj telefón. Minimalistická škatuľka stojí 64 eur.

Štýlová kombinácia dreva a kovu z produktu robí dizajnový kúsok. Zdroj: yankodesign.com

„Popkornovač“ do mikrovlnky

Vyzerá to ako čajník, ale v skutočnosti ide o šikovný „popkornovač“, ktorý jednoducho vložíš do mikrovlnky. Dovnútra nasypeš kukuricu a na dierkovaný vrchnák položíš kúsok masla. Do pár minút máš lahodný maslový popcorn.

Rýchloschnúca podložka

Mokrá hubka na riad či zamočená fľaša od čistiaceho produktu na tejto podložke zázračne rýchlo uschne. Sací povrch udrží umývací drez alebo okolie kúpeľňového umývadla v suchu. Navyše táto vecička vôbec nevyzerá zle. Zoženieš ju za približne 100 eur.

Ochranné vrecúška na oblečenie

Sieťované vrecká na bielizeň sú jednoznačnou výhrou. Pri praní chránia oblečenie pred poškodením či sfarbením. Zabaliť do nich môžeš napríklad blúzky, tričká, ponožky, spodnú bielizeň, detské oblečenie aj menšie uteráky. Keďže sa po jednom praní nezničia, môžeš ich použiť viackrát. Sú vyrobené z polyesterových vlákien, ktoré zabezpečujú prúdenie vzduchu. Za trojbalenie zaplatíš 7,40 eura.

Oblečenie sa vďaka balíčkom nepoškodí. Zdroj: Amazon

Nádoba na ľad

Na Tiktoku sme natrafili aj na túto vychytávku. Do fľaše napustíš vodu, stlačíš ju, prebytočná voda vytečie a po zamrazení fľašu znovu roztiahneš. Po jednom ti rovno do pohára vyskáču guľové kusy ľadu. Ideálne na letné párty. Fľaša stojí 29 eur.

Miska s držiakom na telefón

Toto je vysnívaný produkt pre všetkých gaučových povaľačov. Do misky si nasypeš čipsy a na držiak umiestniš smartfón. Môžeš tak jesť aj sledovať videá súčasne. Ideálna vec do spálne, však? Teda ak ti frajerka dovolí jesť v posteli. Táto „blbostička“ stojí okolo 10 eur.

Miska s držiakom na telefón. Zdroj: Amazon

Stojan na vajíčka

Ďalšia praktická pomôcka do kuchyne, vďaka ktorej uskladníš vajíčka naozaj prakticky. Pri vyberaní sa vajíčka automaticky posúvajú nadol. Na výber máš z troch farieb, stojan kúpiš za 13,99 eura.

Automatický stojan na vajíčka. Zdroj: fruugo.sk

Vždy čerstvé potraviny

Praktické viečka zo silikónu môžeš použiť na akúkoľvek nádobu podľa veľkosti či dokonca na samotnú potravinu, ktorá zostala nepoužitá v chladničke. Zakryť tak môžeš ovocie aj zeleninu a predísť ich znehodnoteniu. Pomôcť môžu aj pri nechcenom miešaní vôní v chladničke. Pomocný produkt do kuchyne kúpiš za 6,50 eura.

Lampa s nabíjačkou

Moderný kúsok ocenia hlavne nadšenci minimalizmu. Ničím nerušený dizajn zapadne do každého interiéru. Stolovú lampu môžeš otočiť do akejkoľvek strany, okrem svetla ponúka viacero funkcií. LED žiarovku môžeš meniť až na päť farebných odtieňov a šesť úrovní jasu. Využiť ju môžeš aj ako bezdrôtovú nabíjačku. Šikovné, však? Kúpiš ju za 53 eur.

Lampa má minimalistický dizajn. Zdroj: Amazon

Minichladnička na kozmetiku

V tomto skladnom malom zariadení môžeš skladovať čokoľvek, no perfektne ti poslúži najmä na skladovanie masiek a krémov. Minipomôcka má až 4-litrovú kapacitu, môžeš si ju brať aj na cesty. Stojí 45 eur.

Minichladnička predstavuje dokonalý darček pre ženy. Zdroj: Amazon Prime Studios

1, 2, 3... pena ako z kaviarne

Automatický „handsfree“ šľahač poteší všetkých kávičkárov. Stačí stlačiť jedno tlačidlo a pena ako z kaviarne je na svete. Svoju rannú kávu môžeš premeniť na majstrovské dielo jednoduchým a rýchlym spôsobom. Kúpiš ho za 130 dolárov.

Kávu si budeš vďaka ňemu vychutnávať ako z kaviarne. Zdroj: kickstarter

Praktická naparovačka na všetky druhy tkanín

Špeciálnou naparovačkou vyžehlíš všetky druhy oblečenia z rôznych materiálov, napríklad hodváb, šifón, bavlna aj rifľovinu. Využiť môžeš žehlenie s parou a žehlenie nasucho pri vysokej teplote. Na pohľad zaujme svojou praktickosťou a jednoduchosťou. Naparovačku zoženieš za cca 39 eur.

Dávkovač pasty

Tento pomocník ti vytlačí pastu, aj keď už bude úplne na konci tuby. Zároveň zabraňuje plytvaniu, keďže použije primerané množstvo na jedno umytie zubov. Na stenu ho nalepíš jednoducho pomocou lepiaceho pásika. Kúpiš ho za 9 eur.