Billie Eilish herecky debutovala v novom seriáli od Amazon Prime Video. Pozri si scénu, v ktorej sa objaví

Billie už skúša aj hranie v seriáloch.

V piatok 17. marca štartovala na streamovacej platforme Amazon Prime Video sedemdielna miniséria s názvom Swarm pod ktorou sú ako tvorcovia podpísaní Donald Glover a Janine Nabers (napísali spolu seriál Atlanta).



Síce je v hlavnej úlohe 31-ročná Newyorčanka Dominique Fishback, v seriáli herecky debutovala populárna speváčka Billie Eilish. Ako píše časopis Rolling Stone, stvárnila tajomnú ženu Evu, ktorá nie je taká, ako sa zdá.



Eilish sa objaví až vo štvrtej epizóde s názvom Running Scared. Speváčka sa herecky predstavila už viackrát vo svojich videoklipoch, ktoré si aj sama často režíruje, no nikdy predtým si nezahrala v žiadnom filme či seriáli.



Napriek tomu k úspešnej bondovke s názvom No Time To Die zložila spolu s bratom rovnomennú pieseň a získala za ňu Oscara. Okrem prestížnej filmovej ceny je držiteľkou siedmych cien Grammy.