V roku 2014 zmizlo, dodnes nikto nevie kam. Čo sa stalo s letom MH370 s 239 ľuďmi na palube, ktorý teraz láka divákov Netflixu?

Let MH370 zmizol v roku 2014, no dodnes ho nenašli. Tragická udalosť sa preto stala vďačnou témou konšpirátorov.

Zostrelili ich Američania. Uniesli a zavraždili ich Rusi. Nie, psychicky narušený pilot v skutočnosti spáchal samovraždu tak, že lietadlo s 239 ľuďmi na palube nechal zrútiť do oceánu, aby všetkých pozabíjal.

Toto nie sú konšpiračné teórie o zmiznutí letu MH370, ktoré by si človek mohol prečítať niekde na okraji internetu, ale vysvetlenia, ktoré o zrejme najväčšej záhade v histórii letectva ponúka najnovší dokument na Netflixe s názvom MH370: The Plane That Disappeared.

Streamigovaný gigant dlhé týždňe promoval svoj nový dokument, ktorý mal poskytnúť nový alternatívny pohľad na udalosti vedúce k zmiznutiu letu Malaysian Airlines 370. Ten v roku 2014 vyštartoval z Kuala Lumpuru v Malajzii a smeroval do čínskeho Pekingu. Nikdy tam však nedorazil a svet doteraz nezistil, kde je pravda.

Ako môže lietadlo zmiznúť bez stopy?

Dokumentárny seriál na Netflixe dostal tri epizódy. Služba ho označuje ako „minisériu“, no napriek trom epizódam sa tvorcom podarilo naťahovať ho tak dlho, že človeka buď otrávia konšpiračné teórie, alebo stratí trpezlivosť, pretože bude ponúkať oveľa viac otázok ako odpovedí.

V prvej epizóde dostaneš chronologický prehľad toho, ako sa celá katastrofa odohrala. Lietadlo zdanlivo bez problémov vzlietne z Kuala Lumpuru, vydá sa na svoju klasickú cestu, ale zrazu sa stočí a zmizne nad Indickým oceánom. Len tak, bez stopy.

Dokument sa spočiatku snaží upozorniť na to, že zmiznutie lietadla rýchlo pohltili konšpiračné teórie, no odrazu sa vynorí samozvaný expert na avioniku Jeff Wise. Na tomto pánovi postavil Netflix celý dokument a vďaka nemu sa práve táto séria ponorila do konšpirácií.

Zamýšľa sa napríklad nad tým, ako je možné, že rovnakej aerolinke padli dve lietadlá (MH370 a MH17) v rozmedzí pár mesiacov, keď pravdepodobnosť takýchto udalostí je mizivá. Podozrivé?

Wise je síce inteligentný človek, ktorý vyštudoval biológiu na Harvarde, no k letectvu sa dostal ako nadšený novinár a v tomto bode sa to zrejme zaseklo.

Zanietene divákom vysvetľuje, že lietadlo nikdy nepadlo do Indického oceánu, ale celé zmiznutie vyfabrikovali ruské tajné služby. Ktovie, či je náhoda, že Wise o svojej teórii napísal celú knihu a tak trochu sa ľuďom po celý čas snaží podsúvať, že by sa dozvedeli oveľa viac, keby si ju kúpili.

Spravili to Rusi. Nie, Američania!

Poďme však pekne po poriadku. Dokument divákom ponúka tri hlavné alternatívy toho, ako sa lietadlo stratilo. Jeff Wise, ktorého sme spomínali vyššie, podporuje divoký prekombinovaný plán ruských tajných služieb.

Tie údajne špeciálnym prístrojom cez ovládací elektronický panel lietadla nachádzajúci sa v prvej triede vypli prúdenie vzduchu, zablokovali kyslík a spôsobili, že sa lietadlo stalo nevystopovateľným na radare.

Wise tvrdí, že Rusi potom nad lietadlom prevzali kontrolu a odleteli s ním niekam do Kazachstanu, kde ho potajomky odparkovali a zabezpečili, aby sa po všetkých 239 cestujúcich zľahla zem. Dôvod? Vraj aby napríklad odlákali pozornosť od invázie na Krym.

Aby však neboli na vine iba Rusi, dokument ponúka teóriu, podľa ktorej lietadlo z oblohy odstránili americké vzdušné sily. Vraj za to môže záhadný náklad spolu s lítiovými batériami v nákladnom priestore Boeingu, ktorý nemohol doraziť do Číny, lebo tento transport by šiel proti americkým záujmom.

Na záver potenciálnym páchateľom podľa Netflixu mohol byť samotný pilot. Na tejto teórii síce nesedí vôbec nič, pretože patril medzi najlepších a najspoľahlivejších pilotov Malaysia Airlines, nemal výrazné problémy v súkromnom živote ani z finančnej či zo psychickej stránky, ale aj tak si „experti“ v dokumente zakonšpirovali, či náhodou nemal v deň letu chuť spáchať samovraždu a spôsobiť tak smrť 239 ľudí na palube.

Moment, ktorý šokoval divákov

Napriek obrovskému nánosu konšpiračných teórií dokument spomína hŕstku udalostí, ktoré divák môže považovať za podozrivé. Najhlavnejšou z nich je rozhodne moment, ktorý opisuje Jiang Hui. Tento chlapík mal na palube strateného letu svojho otca, s ktorým sa chcel spojiť okamžite po tom, čo zistil, že sa lietadlo prestalo hlásiť.

Jiang Hui pred kamerou opisuje, že keď sa snažil svojho otca kontaktovať, jeho mobil štandardne vyzváňal, ale nikto sa mu neozval. Rozdielny prípad však podľa neho zažilo dievča, ktoré na informácie čakalo s ním a odrazu pribehlo s vyzváňajúcim mobilom, na ktorého displeji svietilo meno jeho otca. Aj on sedel na palube letu MH370.

Dievčatko však namiesto toho, aby dvihlo a pokúsilo sa so svojím otcom komunikovať, natešené pribehlo za Jiangom a neveriacky mu ukazovalo, kto mu volá. Keď však napokon dvihlo, vyzváňanie sa tesne predtým skončilo a naspäť sa už dovolať nedalo.

Mnohí diváci podľa reakcií na sociálnych sieťach nevedia pochopiť, prečo dievča čakalo a čo všetko sa svet mohol dozvedieť, keby sa telefonát podarilo zrealizovať.

Natrénuj si kritické myslenie a dopozeraj to celé

Ak by Netflix z dokumentu MH370: The Plane That Disappeared spravil hodinu a pol dlhý film, v ktorom by sa divák dozvedel všetky známe detaily od vzletu až po stratu kontaktu, tak by tvorcom nemohol nikto nič vyčítať.

A pokojne by na záver mohol Jeff Wise prísť a porozprávať pár bludov o ruských tajných agentoch ako bizarnú bodku, ktorá by sa niesla v duchu „nie je to pravda, ale mohla by byť“.

Namiesto toho sme sa dočkali trojdielneho dokumentárneho seriálu plného vaty, naťahovaných scén a bláznivých konšpirátorov, za ktorých by sa nemuseli hanbiť ani slovenské dezinformačné kanály.

Je tak trochu smutné, že Netflix dnes meria úspešnosť svojich seriálov podľa toho, koľko minút používatelia celkovo napozerajú, a nie podľa toho, koľko ľudí si konkrétny seriál pozrie.

Ak ťa záhada zmiznutého letu MH370 naozaj zaujíma, skús si pozrieť len prvú epizódu a aktívne filtrovať podprahové konšpiračné naratívy. Ak si však chceš vypočuť, čo všetko si dnes dokážu povymýšľať naslovovzatí odborníci s bujnou fantáziou, tak to dopozeraj celé.