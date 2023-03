On sa jej vymočil na koberec, ona ho chce zastreliť. Netflix baví divákov netradičnou čiernou komédiou

Začalo sa to ako menšia hádka a pokračovalo nebezpečným sporom plným podrazov.

Dvojica cudzincov Danny a Amy prechádza životnou krízou. Ich cesty sa nečakane pretnú na parkovisku, keď jeden druhému prekážajú v ceste. Malicherný spor však pokračuje nebezpečnou naháňačkou na autách a dlhodobým konfliktom, počas ktorého si robia hlavní hrdinovia naprieky.

Danny sa napríklad odváži vlámať Amy do domu a vymočiť sa na jej koberec, za čo sa mu Amy vyhráža so zbraňou v ruke. Ich vzájomné súperenie by však podľa upútavky malo byť nielen humorné, ale aj dramatické a plné emócií.

V seriáli s názvom Beef od Netflixu si zahrá na Oscara nominovaný Steven Yeun (Minari), ale aj ďalší herci, ako Ali Wong, Paul Cho, George Nakai, Isaac cho a ďalší. Režisérom a showrunnerom Beef je Lee Sung Jin, ktorý stojí za seriálmi Dave a Silicon Valley. Beef bude na Netflixe dostupný od 6. apríla 2023.