VIDEO: Jake Paul utiekol pred Floydom Mayweatherom, keď ho na ulici konfrontoval. Následne boxera vyzval na zápas v ringu

Ako píše portál talkSPORT, slávny neporazený boxer Floyd Mayweather v stredu konfrontoval Jakea Paula na ulici po basketbalovom zápase Miami Heat vs. Cleveland Cavaliers. Na videu, ktoré získal portál TMZ, vidno, ako Paul stojí s ochrankou na ulici, pričom za ním dobehne nahnevaný Mayweather.



Bolo vidno, že boxer sa s Paulom nechcel iba rozprávať, a keby nezasiahli ochrankári, pravdepodobne by došlo k fyzickému konfliktu. Následne však vidno, ako Jake Paul začne pred boxerom utekať preč, za čo ho Mayweather kruto vysmial.



Obaja majú nevyriešené účty po tom, ako pred dvoma rokmi Paul ukradol Mayweatherovi šiltovku na Hard Rock štadióne na Floride počas vzájomnej hádky. „Odchádzal som zo zápasu a Floyd Mayweather spolu s päťdesiatimi chlapmi z ničoho nič vyšli z nejakej bočnej uličky a začali na mňa vykrikovať,“ priblížil Paul incident na Instagrame.



Youtuber, ktorý má v profesionálnom boxe šesť výhier a len jednu porážku s Tommym Furym, svoj útek odôvodnil tým, že nechcel dostať od päťdesiatich kumpánov Mayweathera. Boxera radšej vyzval na zápas do ringu.





„Chceš si to dať jeden na jedného? ​Žiadny problém. Ale nie som, k***a, hlúpy. Nebudem sa pokúšať bojovať s 50 chlapmi. Viem, že som tvrdý, no nepotrebujem dokazovať svoju tvrdosť pred ostatnými,“ dodal Paul. S Mayweatherom boxoval už Jakeov brat Logan v roku 2021, zápas skončil remízou.

