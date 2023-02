7. časť The Last of Us: Nádej je to, čo ťa v tomto svete zabije

Siedma časť The Last of Us zobrazila snahu Ellie pomôcť Joelovi, ktorý je zatiaľ nažive po tom, čo ho zranil neznámy muž v predošlej časti. Joel však posiela Ellie preč za Tommym, aby sa čo najrýchlejšie dostala do bezpečia. Ellie zaváha, no v tom momente si spomenie na svoju najlepšiu kamarátku Riley a na to, čo s ňou prežila. To ju donúti Joela neopustiť a urobiť všetko pre to, aby prežil.

Väčšinu epizódy tak tvoria flashbacky na osudnú noc, keď Ellie pohrýzol infikovaný. V tom čase bola s najlepšou kamarátkou Riley, ktorá ju vytiahla von, aby zažila najkrajšiu noc vo svojom živote.

Po tom, čo Riley odišla z vojenskej akadémie organizácie FEDRA, pridala sa ku skupine Fireflies, ktorú vedie Marlene. Posledné dni prespávala v nákupnom centre, do ktorého FEDRA nevedomky zaviedla elektrinu, a celé centrum následne ožilo hudbou, eskalátormi a rôznymi svetlami.

Zdroj: HBO



Spoločne s Ellie tu trávia úsmevné a krásne chvíle, keď spoznávajú svet pred apokalypsou, fotia sa v búdke, hrajú Mortal Kombat II, jazdia na kolotoči a popíjajú pritom alkohol, ktorý našli. Naprieč celou epizódou si diváci môžu všimnúť viacero okatých aj menej nápadných situácií, v ktorých buď Ellie, alebo Riley prejavujú tej druhej náklonnosť.

Dievčatá sa skúšajú a hľadajú si k sebe cestu, no je to pre nich náročné, keďže sa svojej sexuality boja a nevedia, ako sa k sebe majú správať a čo robiť so svojimi pocitmi. Potvrdili to tvorcovia seriálu v oficiálnom podcaste. Tesne pred vyvrcholením noci nastane konflikt, keď Ellie nájde bomby, ktoré Riley stráži a v budúcnosti zrejme aj použije proti FEDRE.

Ellie to naštve a rozhodne sa odísť, no vráti sa, pretože nechce, aby posledné chvíle s Riley vyzerali takto. Riley jej totiž oznámila, že Fireflies ju posielajú ďaleko od Bostonu a s Ellie sa už zrejme nikdy neuvidia. Dievčatá sa udobria a Ellie ju po krátkom tanci požiada, aby nikam nechodila. Riley vôbec neváha a rozhodne sa ostať s Ellie, ktorá ju ihneď pobozká.

Zdroj: HBO

Dievčatá si uvedomia, že k sebe prechovávali podobné pocity už veľmi dlho a na okamih zažívajú obrovské šťastie a úľavu. Ako to však už v tomto svete chodí, za svoje šťastie dostanú trest.

V útrobách nákupného centra sa prebudil infikovaný, ktorého prebrali práve zvuky radosti a smiech dievčat. Napadne ich a obe ich pohryzie. Nasledujú emotívne scény so skvelými dialógmi a hereckými výkonmi a ďalší tragický príbeh vo svete The Last of Us. Seriál a ani hra, podľa ktorej ho nakrútili, to priamo neukázali, no Riley neskôr zomrie.

Ellie je však imúnna a do smrti bude spomínať na svoju prvú lásku, ktorá ju naučila, že za ľudí, ktorých miluje, sa oplatí bojovať až do samotného konca, a aj keď sa zdá, že je všetko stratené. Presne to robí s Joelom, ktorému dáva šancu na prežitie.

Zdroj: HBO

Siedma časť bola skvelo zrežírovaná a ešte lepšie zahratá. Bella Ramsey už viackrát dokázala, ako nesmierne je talentovaná. Zobrazuje charakterové črty a emotívne prejavy Ellie viac, ako to robila Ashley Johnson, ktorá túto postavu hrala v hrách.

Môže za to aj fakt, že seriál dáva svojej Ellie viac priestoru a tvorcovia budujú jej osobnosť tak, aby jej správanie v pokračovaní príbehu pôsobilo prirodzenejšie. Tvorcovia seriálu vedia, kam sa bude príbeh uberať a ako sa Ellie zmení, čo tvorcovia hier pri výrobe prvej časti nevedeli.

Veľkú pochvalu si zaslúžia aj skauti lokácií na nakrúcanie a tvorcovia celkového pľacu. Nákupné centrum vyzerá nádherne a na seriáli vidieť, prečo stál viac ako 100 miliónov dolárov. Štáb sa postaral o dokonalý postapokalyptický vizuál s množstvom detailov a zostarnutých vecí. Tvorcom sa okrem toho opäť podarilo ukázať, akí nebezpeční sú infikovaní a že stačí jeden z nich na to, aby celkom zmaril viacero ľudských životov.

Ako bude príbeh pokračovať, bude jasné o týždeň, keď sa Ellie stretne s Davidom a jeho nebezpečnou skupinou ľudí.

