Na pochopenie 3. série Mandaloriana potrebuješ vidieť seriál Book of Boba Fett. My sme si ho pozreli za teba

OK

OK

Tvorcovia seriálu Book of Boba Fett to vlastne v polovici vzdali a zavolali si na pomoc Mandaloriana.

Na konci druhej série seriálu The Mandalorian sa Mando rozlúčil s Baby Yodou – Groguom. Dal ho do starostlivosti Lukea Skywalkera, ktorý z neho mal následne spraviť rytiera Jedi. Keď však začne 3. séria The Mandalorian už 1. marca 2023, Mando a Grogu v nej budú opäť spolu.

Ak si nevidel seriál Book of Boba Fett, nebudeš mať potuchy, ako sa to stalo. Disney zrejme pridá pred prvú časť nejakú rekapituláciu, ale veľa ľudí ju zrejme preskočí. Na tom, že veľa divákov preskočilo seriál Book of Boba Fett, nie je nič prekvapivé. Za veľa totiž nestál.

Boba Fett sa v prvých štyroch epizódach snažil ovládnuť podsvetie planéty Tatooine, no stretával sa so silným odporom tamojších gangov a mafiánov. Tvorcovia v nich okrem toho odhalili, ako Boba prežil udalosti snímky Star Wars: Return of the Jedi a čo robil celý ten čas. Na konci štvrtej epizódy sa Boba a jeho spoločníčka Fennec Shand rozhodli požiadať o posily, pretože boj o Tatooine prehrávali.

The Book of Boba Fett. Zdroj: Disney+

Nasledujúce dve epizódy boli celé o Mandalorianovi a Groguovi, pričom Bobu Fetta ani neukázali. V piatej časti sa Mando vrátil k svojmu klanu, učil sa biť s mečom Dark Saber, ktorý získal po tom, čo premohol Mosa Gideona ešte v druhej sérii svojho seriálu a z beskarovej tyče vytvoril brnenie pre Grogua.

Od svojej kamošky mechaničky na planéte Tatooine dostal rýchlu vesmírnu loď, s ktorou navštívil Grogua, ale nakoniec sa s ním nestretol. Rytierka Jedi Ahsoka ho presvedčila, že by sa s ním Grogu lúčil len veľmi ťažko a ohrozilo by to jeho výcvik. Mando poslúchol, poslal po nej darček v podobe brnenia a odišiel pomôcť Bobovi Fettovi.

Medzitým sa Luke Skywalker rozhodol, že postaví Grogua pred ťažkú voľbu. Grogu si užíval tréning pre rytierov Jedi a robil veľké pokroky, no Luke z neho cítil, že má až príliš silnú väzbu na Manda a že mu to môže uškodiť.

Zdroj: Disney+

Dal mu teda na výber, či ostane trénovať s ním, alebo sa vráti k Mandovi. Grogu si vybral Manda, a tak sa stretli v záverečnej epizóde, v ktorej Mando, Boba Fett a ich spojenci porazili kriminálne syndikáty na planéte Tatooine a s Bobom Fettom sa stal primátorom mesta Mos Espa.

V podstate je teraz z neho väčší dobrák ako samotný Mando. Myslíme si však, že sa to nehodí jeho charakteru a tvorcovia si mohli odpustiť „zdisneyovanie“ ďalšieho podareného záporáka.

Mando a Grogu sa na konci časti vybrali svojou vlastnou cestou za svojimi ďalšími dobrodružstvami, a tak skončil seriál Book of Boba Fett, ktorý fanúšikovia právom označujú ako Mandalorian 2,5. Ich príbeh bude pokračovať v 3. sérii The Mandalorian, ktorú Disney začne vysielať už od 1. marca 2023. Bude mať 8 epizód a hlavní hrdinovia v nich okrem iného zavítajú aj na planétu Mandalore.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.