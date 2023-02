FOTO: Slováci si navrhli chatku na kolesách v srdci Myjavy a ušetrili viac než 15-tisíc eur. Ubytovať sa v nej môžeš aj ty

Tiny house v obci Krajné navrhol mladý pár Monika a Michal. Inšpirovali sa zahraničím a interiér chatky ladili do severského štýlu, ktorý kombinuje sivú farbu s bledým drevom. Ak sa do chatky vyberieš, naskytne sa ti pohľad na skutočnú prírodu, môžeš pozorovať lesnú zver či zobúdzať sa rovno pri potôčiku.

„V roku 2021 bolo covidové obdobie a ľudia hľadali niečo, kam by mohli nachvíľku odísť z mesta. O chatke sme snívali už dlhšie, no čakali sme na správny moment. Obidvaja žijeme v Brne, tak sme si našli výrobcov tam, potom sme objekt previezli na miesto. Chatku sme si celú vymysleli podľa svojich predstáv a im sme zadali už len náš návrh. V Čechách je takých miest veľmi veľa, u nás na Slovensku to nie je až také bežné,“ vraví Monika.

Chatku im remeselníci vyrobili a dodali s vonkajším, čiastočne vnútorným obkladom a na mieru vyrobenou posteľou. Na všetkom následne svojpomocne pracovali Monika a Michal, čo im síce predĺžilo čas, no ušetrilo peniaze.

Chatka sa nachádza pri lesnom potôčiku. Zdroj: Archív: Tiny House Krajny

Ušetrili 15-tisíc eur

Keďže obidvaja pracujú a žijú v Brne, bolo pre nich pohodlnejšie nájsť niekoho, kto im chatku vyrobí tam. Oslovili remeselných výrobcov, ktorí sa špecializujú na menšie projekty, napríklad opravujú staré maringotky. To, že nešlo o veľkú firmu, sa nakoniec odzrkadlilo aj na celkovej sume za chatku.

„Našli sme aj hotové chatky, ktoré však nespĺňali naše požiadavky. Suma za takú chatku často prevyšovala cenu 30 000 eur, tá naša nás stála spolu s navrhnutou posteľou, vonkajším a čiastočne vnútorným obkladom okolo 16 000 eur. Bola hotová za štyri mesiace. Úplne celá so všetkým vybavením nás stála okolo 25 000 eur,“ tvrdí Monika.

Celý proces trval približne rok, keďže na Slovensko chodili prevažne iba počas víkendov. Mysleli si, že im to pôjde rýchlejšie, ale s predĺženým časom rátali. Nepracovali ani počas zimy, pretože práca bola vtedy obmedzená. Podieľali sa na kompletnom interiéri, ktorý zahŕňa kuchyňu, kúpeľňu a spoločenskú miestnosť. Chatka ponúka taktiež terasu, kde môžeš relaxovať pri ohni, s výhľadom do lesa.

Inšpirácia zo sveta v srdci myjavskej prírody

„Pri interiéri sme sa taktiež inšpirovali internetom, zaujali nás aj austrálske chatky. Hľadali sme hlavne na Instagrame či Pintereste. Zvolili sme sivý štýl v kombinácii so svetlým drevom. Remeselníci nám odovzdali chatku a ďalej sme v práci pokračovali my. Pracovali sme na kúpeľni, obklade či kuchynskej linke. Tú sme museli dokonca premaľovať päťkrát, aby mala odtieň, ktorý sme chceli. Inak je kuchyňa z Ikey,“ vraví Monika.

Michal dizajn interiéru navrhol v 3D softvéri. S návrhom prišli za remeselníkmi, s ktorými konzultovali ďalšie kroky. Veľa vecí sa zmenilo „za pochodu“, keďže nie všetko išlo vždy podľa plánu. Občas sa im stalo, že kúpili produkty, ktoré sa im tam neskôr nehodili, tak ich museli vrátiť a začať odznovu. Veľa z nich vyrábali svojpomocne. Maľovali, vyrábali a montovali nábytok.

„Počas stavby sme zistili, že nám chýba jedno okno. (smiech) Tie sme si dali vyrobiť na mieru, pretože sme mali o oknách jasnú predstavu. Mali byť veľké, aby návštevníkom umožňovali krásny výhľad do prírody a mohli byť tak jej súčasťou. Aj vďaka takýmto veciam sa stavba predĺžila, pretože nie sme profesionáli, ale veľa sme ušetrili,“ dodáva pár.

Michal a Monika zvolili severský štýl interiéru. Zdroj: Archív: Tiny House Krajny

Miesto patrilo Monikinmu otcovi. Nachádza sa v obci Krajné v okrese Myjava. V okolí je veľa pekných miest či výhľadov. Chatka na kolesách nie je úplne na samote, návštevníci majú všetko blízko, no stále sa nachádzajú v srdci pravej prírody. Pre toto miesto sa rozhodli aj preto, že pripojenie vody či elektriny pre nich nebolo až také komplikované.

„Pozemok sme hľadali dlho. Mali sme jasnú predstavu, ale nebolo to také ľahké z dôvodu stavebných povolení či dostupnosti elektriny. Nakoniec sme sa rozhodli chatku postaviť na rodinnom pozemku,“ tvrdí Monika. Tiny house nájdeš v lesíku pri lesnom potôčiku. Neďaleko je ohrada s koňmi, pri terase kŕmidlá pre vtáky a veveričky. Pri pobyte sa mnohým naskytne možnosť pozorovať rôzne lesné zvieratá.

„Napájanie elektriny bolo síce trošku časovo náročné, no nie až také komplikované. Čo sa týka vody, je tam úžitková voda, preto chatku prenajímame prevažne počas sezóny. Čo musím spomenúť, je určite to, že po tejto rekonštrukcii som odborník na všetky typy WC,“ dodáva so smiechom Monika. Zvažovali aj spaľovacie WC, ale to by ich vyšlo až 3 000 eur. „Zvolili sme nakoniec ekologické kompostovacie WC, ktoré však všetko inteligentne vyrieši. Odpadové nádoby sú zabudované vonku, takže návštevníkom naozaj nič nenaruší ich komfort,“ dodáva.

Chatka je navrhnutá pre dve osoby. Minimálna dĺžka pobytu sú dve noci, suma je 100 eur za noc.

