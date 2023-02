Vtipné reklamy zo Super Bowl 2023: Ben Affleck nachytal obyčajných ľudí ako predavač šišiek, Stallone visí na obrovskej skale

Tak ako minulý rok, aj tento ti prinášame výber tých najlepších reklamných spotov známych značiek, ktoré vznikli špeciálne pre podujatie Super Bowl, teda finálový zápas, ktorým vrcholí play-off National Football League (NFL) v americkom futbale. V očakávanom súboji zvíťazil tím Kansas City Chiefs nad Philadelphiou Eagles v pomere 38 : 35.



Cez polčas hry vystúpila aj Rihanna, vrátila sa na pódium po neuveriteľných siedmich rokoch a predviedla tisíckam divákom nezabudnuteľnú veľkolepú šou. Okrem sprievodného programu sú obľúbenou súčasťou Super Bowlu nápadité a vtipné reklamy, kde zväčša hrajú slávni herci a herečky. Poďme sa pozrieť, koho mohli diváci vidieť tento rok.

Návrat legendárnej trojice

Všetkým fanúšikom seriálu Breaking Bad v nedeľu nepochybne zaplesalo srdce od radosti. Legendárna dvojica Walter White a Jesse Pinkman sa vrátili v reklame na „snacky“ PopCorners. To však nie je všetko. Okrem nich totiž v spote uvidíš Raymonda Cruza, zopakoval si rolu šialeného mafiánskeho cholerika Tuca Salamancu.





Nie každý môže byť rockovou hviezdou

Zamestnanci v korporátoch sa radi motivujú označením „rocková hviezda“, tie pravé rockové hviezdy ako Ozzy Osbourne, Paul Stanley, Billy Idol či Joan Jett si to už však začali brať osobne. Až natoľko, že sa spojili v reklame pre firmu Workday a nabádajú k lepšiemu a efektívnejšiemu spôsobu práce. A zahrali to dokonale.





Na dlhé čakanie je najlepšie pivo so svojou polovičkou

Miles Teller sa nám už vo filme Whiplash ukázal, ako ambiciózny bubeník idúci za hranu, v trháku Top Gun: Maverick sme ho videli ako nafúkaného pilota stíhačky, ktorý vie hrať zase skvele na klavíri (no vlastne mu to ide aj v americkom futbale). V reklame na pivo Bud Light však zistíš, ako vyzerá jednoducho doma v obývačke.



Zahral si v nej spolu so svojou ženou Keleigh Sperry a zažiješ ho v najcivilnejšom výkone vôbec. Garantujeme ti, že dnes už nič milšie a príjemnejšie neuvidíš. Chémia medzi nimi je božská a dokonca ti dajú návod na to, čo robiť počas nekonečného čakania na zákazníckej linke. Nehovoriac o tom, že zaručene dostaneš chuť na pivo.





Som ti povedomý? Nie!

Ben Affleck si na chvíľu vyskúšal, aké to je predávať šišky a kávu pre reklamu na Dunkin' Donuts. Vyzerá to tak, že si „pranky“ na nič netušiacich zákazníkov užíval. S niektorými sa odfotil, iní mu zase zrazili ego tým, že ho nespoznali, respektíve ho vôbec nepoznali. No a na záver dostal prekvapenie v podobe návštevy svojej ženy Jennifer Lopez. Sympatický interaktívny experiment sa rozhodne vydaril.





Cliffhanger späť v akcii

Sylvestra Stallona tento rok uvidíme v druhej sérii gangsterského seriálu Tulsa King, ktorý bude dostupný opäť cez Paramount+. Nemožno sa preto čudovať, že práve on si zahral v reklame na túto populárnu streamovaciu platformu, pričom to vyzerá, akoby si chcel zopakovať legendárnu rolu horolezca z akčného filmu Cliffhanger. Ako píše Hollywood Life, vo vtipnom spote plnom nápaditých popkultúrnych odkazov sa predstavili aj jeho dcéry Sophia, Scarlet a Sistine. A ako to dopadlo? Nechaj sa prekvapiť.





