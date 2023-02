Speváčka Rihanna oznámila radostnú správu, o ktorej sa dlho šepkalo. Na Super Bowle potvrdila, že je znovu tehotná.

Rihanna na nedeľňajšom koncerte Apple Music Super Bowl Halftime Show zaspievala všetky svoje ikonické hity a rovno pre The Hollywood reporter potvrdila, že čaká druhé dieťa so svojím partnerom raperom A$AP Rockym.

Počas vystúpenia zazneli jej najpopulárnejšie piesne ako Bitch Better Have My Money, Umbrella, Work, Only Girl (In the Wold) a vystúpenie ukončila skladbou Diamond. S armádou tanečníkov a ohňostrojom sa Rihanna vrátila na pódium po päťročnej prestávke.

Pred vystúpením speváčka povedala, že na Super Bowle vystúpila najmä pre svojho 9-mesačného syna. „Keď sa stanete mamou, stane sa niečo, pri čom máte pocit, že môžete ovládnuť svet – môžete urobiť čokoľvek,“ vyjadrila sa.

„A Super Bowl je jedným z najväčších pódií na svete, takže akokoľvek to bolo strašidelné, je na tom všetkom niečo vzrušujúce,“ povedala. „Je dôležité, aby to môj syn videl,“ uzatvorila.

V očakávanom súboji zvíťazil tím Kansas City Chiefs nad Philadelphiou Eagles v pomere 38 : 35.

Zdroj: Getty Images/ Kevin Mazur

