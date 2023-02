RECENZIA: Magic Mike 3 je skôr živočíšnejšou verziou Let's Dance. Striptíz vymieňa za tanec, Channinga Tatuma nebudeš mať dosť

Štúdio Warner Bros. nám pod režisérskou taktovkou Stevena Soderbergha prináša „Posledný tanec“ Channinga Tatuma, ktorý v úspešnej trilógii Magic Mike stvárňuje hlavnú postavu striptéra Mika Lanea. Už teraz si ho môžeš pozrieť v jednom z bratislavských kín.

Kým v predošlých dvoch častiach sme nahliadli do životov legendárnej striptérskej crew Kings of Tampa, posledný diel pôsobí ako slabší odvar Magic Mika a viac ako živočíšne pokračovania Let's Dance. Namiesto tvrdej erotiky a striptízu, na ktorý sme boli zvyknutí, ti Magic Mike 3 ponúka poriadnu milostnú zápletku medzi Mikom a Max (Salma Hayek) a sexi tanečné scény, ktoré sú prenesené do historického divadla v Londýne.

Vrcholné číslo v Magic Mikovi 3 bolo bez hlavnej postavy. Salmu Haye nahradila mladá baletka. Zdroj: Warner Bros



Film je ideálnou voľbou na valentínsky večer s frajerom, babskú jazdu s najlepšou kamoškou, no pokojne ho zvládneš aj s mamou.

O čom je tretia časť Magic Mika

Už v úvodnej sekvencii sa dozvedáme, že Mikovi ťahá na 40-ku, je na mizine, biznis s nábytkom, ktorý založil, neklape podľa jeho predstáv a svoj momentálny život berie ako zlyhanie. Práca barmana ho privádza na charitatívny galavečer v Miami, kde sa stretáva s príšerne bohatou, no nešťastnou Maxandrou Mendozovou (Salma Hayek), ktorú manžel podvádza s asistentkou.

V tretej časti Magic Mika bude Salma Hayek zvádzať Channinga Tatuma. Karta sa však čoskoro otočí... Zdroj: Warner Bros



Mike jej najskôr nalieva whiskey, neskôr ukazuje tehličky a nakoniec predvádza vášnivý tanec doma v obývačke, za ktorý mu z pomsty manželovi ponúka 6 000 dolárov. Temperamentná kráska sa po nečakanej noci do Mika zamiluje a hneď nato ho berie do Londýna, kde sa stáva režisérom unikátnej mužskej šou v jej vlastnom divadle.

Vďaka tomu, že Mika uvidíme viac v úlohe režiséra ako tanečníka, si telo a pohyby Channinga Tatuma vychutnáme len párkrát, pričom najviac na úplnom začiatku a neskôr na konci. To čakanie však rozhodne stojí za to!

Viac tanca ako striptízu

Už spomínané, film miestami vôbec nepôsobí ako pokračovanie Magic Mika. Viac-menej ide o scénický muzikál, ktorý do historického prostredia snobských Londýnčanov vnáša vzťahové problémy dneška, a to prostredníctvom dialógov aj prvkov moderného tanca. Na javisku uvidíme lyrický jazz, breakdance, poriadne sexi flashmob a aj „sofistikovaný“ striptíz.

Napriek tomu, že hneď niekoľko scén nám dovolí nahliadnuť do príprav muzikálu a divadelných castingov, poriadne predstavenie si užijeme až na konci, keď nás režisér prekvapí takmer 30-minútovou tanečnou sekvenciou. Rozhodne by sme si postupné dávkovanie tanečných scén užili viac ako dlhú smršť na záver.

Vrcholné číslo si užiješ bez hlavného protagonistu

Vizuálnym vrcholom celého filmu je nepochybne dych vyrážajúca choreografia Mika, ktorú predvádza s baletkou (Kylie Shea) na mokrom javisku. Vďaka kulisám a flasbackom nám je jasné, že každý jeden pohyb a dotyk, ktorý sledujeme, je odkazom na jeho city k Max.

Vrcholné číslo v Magic Mikovi 3 bolo bez hlavnej postavy. Salmu Haye nahradila mladá baletka. Zdroj: Warner Bros.

To, že režisér nahradil Salmu Hayek (ktorá dianie sleduje z publika) mladou baletkou, sa môže na prvý pohľad zdať nefér, no keď scénu naozaj spracuješ, Soderberghovi dáš za pravdu. Salma sledujúca Channinga, ako jej vyznáva city, je nielenže emočnou bombou pre diváka, ale aj originálnym ťahom, ktorý zo stola zmietol očakávané klišé. Ide o odvážny, no efektný režisérsky ťah.

Najskôr sa spýtaj, či sa ma môžeš dotknúť

Magic Mike 3 je manifestom ženskej sily a búra rodové stereotypy, ktoré sú v patriarchálnej spoločnosti a vo filmovom priemysle bežné aj v 21. storočí. Britská teoretička Laura Mulvey vo svojej eseji Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) priniesla prelomovú teóriu a slovné spojenie male gaze (mužský pohľad), ktorý má vo filme vykresľovať ženy ako sexuálny objekt pre hetero mužov.

Žena, ktorá je sexuálnym objektom mužského pohľadu, je väčšinou pasívna a nijako neposúva dej, ani nerozvíja svoju osobnosť (príkladom je aj Vlk z Wall Street či dobre známe bondovky).

Salma Hayek sa v Magic Mikovi zamiluje do Channinga Tatuma a berie ho so sebou do Londýna, kde z neho urobí režiséra novej šou. Zdroj: Warner Bros

Napriek tomu, že si Salma ako Max vo filme veľmi nezatancuje, niet pochýb o tom, že riadila celý dej. Soderbergh z nej urobil dračicu, ktorá vie, čo chce, ona je tá, ktorá „má gule“, no zároveň je na obraze vykreslená ako nesmierne sexi.

Mikovi sa však predsa len podarí urobiť veľkú vec, keď tanečníkov naučí, že požiadať ženu o povolenie, aby sa jej mohli dotýkať, je to najmužnejšie a najsexi gesto, ktoré môžu urobiť. Magic Mike 3 dáva mužom lekcie a ženy podporuje v tom, aby dosiahli všetko, čo v živote chcú.

Salma Hayek je v Magic Mikovi hotovou femme fatale. Okrem toho, že riadi dej, je neuveriteľne sexi a vždy dosiahne svoje. Channing Tatum jej vo veľkom podľahne. Zdroj: Warner Bros

Milovať budeš aj vedľajšie postavy

Na náhodu nič nenechal ani scenárista Reid Carolin, ktorý sa okrem romantických scén a napätia medzi Mikom a Max pričinil aj o komické momenty. Film by bol takmer nepredstaviteľný bez komorníka s poriadne britským akcentom aj humorom (Ayub Khan Din) a cynickej Maxinej dcéry Zadie (Jemelia Goergie).

Jeden z najvtipnejších momentov filmu sa odohráva v londýnskom autobuse, v ktorom tanečníci z Mikovho muzikálu prekvapia neprístupnú a na prvý pohľad „železnú lady“ Ednu Eaglebauer, ktorá ruší najlepšie predstavenia vrátane Labutieho jazera. Po problémoch, ktoré Max spôsobil manžel, je Edna jediná, ktorá môže jej šou zachrániť.

Keď sa jej pred očami z ničoho nič začne odohrávať choreografia v prevedení skvele vyzerajúcich vyšportovaných mladých mužov, v Edne sa prebudí ženskosť a neváha muzikál zachrániť. Páči sa nám, že film sa nebojí povzbudiť ženy, aby nasledovali svoje vášne, a to bez ohľadu na vek.

Magic Mike 3 posiľnuje postavenie žien v spoločnosti, a to bez ohľadu na vek. Zdroj: Warner Bros

Ísť či neísť do kina?

Ísť! Magic Mike: Posledný tanec je všetkým, čo od skvelej oddychovky v kine vyžaduješ. Tešiť sa môžeš na poriadnu dávku lásky, vášne, drámy, humoru a, samozrejme, aj tanca. Okrem toho, film ťa zláka aj vizuálnou stránkou: luxusnými lokalitami Miami a Londýna aj fancy lifestylom fillmovej Max. Veľké plus dávame za to, že táto komediálna dráma nezanedbáva rodové stereotypy a na filmovom plátne sa mu darí posilniť ženské postavenie v spoločnosti.



Napriek tomu, že nás Magic Mike namotal, až príliš nekontrolovateľne odbočuje od pôvodného konceptu trilógie a zrejme nepoteší pôvodné publikum. Je to, akoby sme išli na Rýchlo a zbesilo, no autá by sme riešili až v druhej polovičke filmu. Za tehličky Channinga Tatuma a herecký výkon dávame desať z desiatich, no samotný film od nás dostáva sedem bodov z desiatich.



Chýbalo nám viac tanca, viac odhalenej kože a v neposlednom rade originálnejší koniec medzi Mikom a Max. Pusa nám nestačila, mohli to aspoň roztočiť na afterparty.

Réžia: Steven Soderbergh

Scenár: Reid Carolin

Žáner: komediálna dráma

Dĺžka: 112 minút

Herci: Channing Tatum, Salma Hayek Pinault, Ayub Khan Din, Jemelia George, Juliette Motamed, Vicki Pepperdine, Gavin Spokes, Caitlin Gerard, Christopher Bencomo

Kde si film môžeš pozrieť: v kine

