Svet sa baví na extrémne znudenom výraze Bena Afflecka zo včerajších Grammy. Herec sa stal memečkom večera

Nedeľné odovzdávanie hudobných cien Grammy bolo možno zábavné pre vystupujúcich alebo pre tých, ktorí si domov odniesli sošku. Herec Ben Affleck sa však po boku manželky Jennifer Lopez tváril, akoby s ňou šiel na povinné pracovné stretnutie, ktoré ho vôbec nebaví. Aspoň tak jeho výraz označuje Huffpost, ktorý pripravil aj výber príspevkov zo sociálnej siete na počesť viditeľne nudného podujatia.

Kamera sa na hviezdny pár zamerala počas večera niekoľkokrát, a Affleck na týchto záberoch pôsobí strnulo a znudene. Lopez sa, naopak, viditeľne bavila, kývala hlavou a tlieskala do rytmu hudby.

„Akokoľvek zlý deň máte, sľubujem, že nie je taký mizerný, aký zažíva Ben Affleck na Grammys práve teraz,“ poznamenal sarkasticky jeden používateľ Twitteru.

however bad of a day you’re having, I promise you’re not as miserable as Ben Affleck at the Grammys right now pic.twitter.com/OQxA54H9P1 — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 6, 2023

Podľa ďalšieho sa herec zrejme pozeral na stenu, aby zistil, koľko je hodín a koľko ešte ostáva do konca večera.

Ben Affleck checking the clock on the wall #Grammys pic.twitter.com/NcSYlH5Hf2 — shauna (@goldengateblond) February 6, 2023

Herec je vraj reprezentantom introvertov, píše ďalšia pobavená žena na Twitteri. „Môžete vidieť, ako sa mu vybíjajú baterky v reálnom čase. Práve je na 23 %.“

Ben Affleck is every introvert everywhere. You can see his batteries draining in real time. Man is already at 23% 🪫 #GRAMMYs #SaveBen pic.twitter.com/Yv5zmzbPhr — Dr. Kinda Decent Human (@amsi81) February 6, 2023

Hercov výraz tváre prirovnávali k povinným videohovorom cez Zoom, niekto napísal, že by mu mali zohnať cigaretu a kávu, ďalší tvrdia, že mu chýbali len sekundy, kým do kamery zakričí POMOC! Samozrejme, na povrch vyplávala aj staršia známa fotka.

Ben Affleck during a commercial pic.twitter.com/lzKtdUdfUa — Queen Anne of Hedonia 🦒 (@MissBeteNoire) February 6, 2023

Počas večera vystúpili Harry Styles, Sam Smith či Lizzo. „Hudobné Oscary“ však jednoznačne ovládla Beyoncé. Získala 4 sošky, celkovo tak má 32 zlatých gramofónov, čo je rekordný počet za celú históriu ocenení. Za album roka ocenili Harryho Stylesa, Samara Joy sa stala objavom roka a skladbu roka mala Bonnie Raitt. Klikni sem pre ďalšie výsledky.

