Architekt radí: Toto sú lacné produkty z Ikey, ktorými môžeš doplniť svoj interiér

Ikea si našla veľké množstvo fanúšikov, hlavne medzi študentmi a mladými ľuďmi, ktorí si začínajú zariaďovať svoje prvé príbytky. Nájdeš tam pekné produkty za dobrú cenu, čo ľudia s nižším budgetom na bývanie určite ocenia. S architektom Eduardom Jančíkom zo štúdia GRUP architects sme sa porozprávali o tom, ktoré kúsky najviac obľubuje a odporúča z hľadiska dobrého pomeru kvality a ceny.

„Ikea produkty som často vo svojich projektoch použil a aj rád používam. Dôležité je to dobre nakombinovať, aby v interiéri bola taká zdravá rovnováha značiek, pretože niekedy je pri Ikea produktoch ľahké skĺznuť do toho, že zrazu máte interiér zariadený komplet jednou značkou, keďže majú takú širokú ponuku,“ radí na úvod.

Eduard vo svojom prvom byte vlastnil niekoľko kúskov z Ikey. Zdroj: Archív: Eduard Jančík

Nie každý si chce a vie dovoliť architekta a interiérového dizajnéra. Zariadenie celého interiéru z produktov reťazca je zlatá stredná cesta, aj keď v niektorých priestoroch to môže byť komplikované. „Ikea produktmi nič nepokazíte, ale nižšia cena môže byť napríklad na úkor toho, že ste obmedzení rozmermi. Musíte si vyberať z určitého tvaru produktov, nie ako keď máte interiér navrhnutý od architekta s atypickými prvkami na mieru, napr. skrine zo stolárskej výroby atď.,“ dodáva.

V niektorých prípadoch sa takisto nedá porovnať životnosť produktov s renomovanými značkami. Platí to hlavne pri sedačkách. Kuchyne značky Ikea sú podľa Eduarda v poriadku, no problém môže opäť nastať v špecifickom priestore, ak si chceš vyskladať kuchyňu z rôznych modulov. To môže byť v rámci priestoru obmedzujúce v dôsledku určitých rozmerov, ktoré kuchyne Ikea majú. Ktorými výrobkami z reťazca podľa architekta nič nepokazíš?

Posteľ, komoda a nočný stolík

„Určite musím spomenúť minimalistickú kolekciu spálni MALM. Bola predstavená v roku 2015, ale aj tá dnešná je fajn. Je to určite jedna z mojich obľúbených kolekcií,“ tvrdí. Minimalistickým, štýlovým nábytkom z kolekcie spálni MALM nič nepokazíš. Z tejto jednoduchej série si môžeš vybrať nočný stolík, dyhové rámy postelí s úložným priestorom, komody či pracovné stoly v bielej, hnedej a čiernej farbe.

Posteľ má úložný priestor, je veľmi praktická. Zdroj: Ikea

„V tejto kolekcii máte množstvo produktov, z ktorých si môžete vyberať. Mám pocit, že v minulosti bol kladený väčší dôraz na detail, ale určite tým ani teraz nič nepokazíte,“ približuje.

Skrinku zo série Malm si môžeš vybrať taktiež v troch farebných prevedeniach. Ich dizajn je naozaj minimalistický, s dostatkom úložného priestoru.

Komodu si môžeš vybrať v troch farebných prevedeniach. Zdroj: Ikea

„Niektorý nábytok či produktový dizajn značky Ikea je naozaj výborný. Je to aj tým, že za tým dizajnom stojí dobrý, známy dizajnér. Aj keď z kolekcie MALM sa už veľa produktov nevyrába, určite môžem odporučiť barový servírovací pult k posteli či nízke nočné stolíky,“ komentuje.



Nočný stolík má dve zásuvky. Povrch materiálu je hladký, zvoliť si môžeš prevedenie v troch farbách.

Malý nočný stolík je praktický, s čistým dizajnom. Zdroj: Ikea

Ražný, prírodný koberec

„Jutové koberce mám rád preto, že pôsobia na človeka v interiéri príjemne. Nemôže za to len samotný materiál, ale taktiež zemité farby,“ tvrdí. Hladko tkaný koberec LOHALS v prírodnej farbe je vyrobený z juty. Hodí sa napríklad do interiéru, ktorý je zariadený v štýle japandi.

Koberec sa hodí napríklad do štýlu japandi. Zdroj: Ikea

Vlnený koberec

Koberec HJORTSVANG zo 100 % vlny prírodnej farby je ručne tkaný zručnými remeselníkmi. „Je to ručná práca, určite ho odporúčam. Koberec je vyrobený z kvalitného materiálu, v prírodných tónoch. Tie dokážu interiér upokojiť. Má krásne detaily, je síce trochu drahší, ale kvalitou zodpovedajúci cene,“ hovorí.

Koberec z vlny je ručná práca. Zdroj: Ikea

Ľanová posteľná bielizeň

„Ľanové obliečky dokážu v interiéri vytvoriť úplne iný pocit. Je to prírodný materiál, má schopnosť prinášať do našich príbytkov relax. Obliečky DYTÅG sú vyrobené zo 100 % prírodného ľanu,“ komentuje architekt. Ľan sa považuje za najsilnejšie a najpevnejšie prírodné vlákno. Má pozitívny vplyv na pokožku, vytvára ležérny pocit a pomáha ti pri odpočinku. Na výber máš neutrálny vzhľad tmavosivej, bielej či krémovej farby.

Ľanová posteľná bielizeň má pozitívny účinok na zdravie. Zdroj: Ikea

Kúpeľňový set

„Z produktového dizajnu by som siahol po doplnkoch do kúpeľne či kuchyne. Ide o prírodné dekorácie vyrobené z bambusového dreva a korku. Bambusové doplnky sú výnimočné tým, že sú z prírodného materiálu. Preto sú také príjemné, sú blízke k človeku. Žiadna umelá hmota, žiadna imitácia dreva. Hodia sa do akéhokoľvek interiéru, najviac by som ich kombinoval s kameňom. Skrátka, kus prírody,“ odporúča architekt.

Štvordielny kúpeľňový set DRAGAN vytvára v miestnosti upokojujúcu atmosféru. Kúpeľňu dokážu premeniť na priestor, kde môžeš relaxovať. Cena sa líši od typu produktu.

Eduard odporúča produktový dizajn z bambusového dreva a korku. Zdroj: Ikea

Pracovný stôl

„Jednoznačne musím odporučiť minimalistický pracovný stôl. Séria BEKANT je moja obľúbená. Stoly sú inteligentne navrhnuté, tak aby ľuďom uľahčili prácu,“ dodáva. Prispôsobiť sa dá aj výška, a to vďaka nastaviteľným nohám. Na výber máš štyri farebné prevedenia.

Zdroj: Ikea

Napriek tomu, že architekt Eduard Jančík už nie je rozpočtom odkázaný len na Ikeu, sám má doteraz niektoré produkty vo svojom interiéri. V galérii uvidíš, ako ich zladil u seba doma.

