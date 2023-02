Slovenskí filmári natáčajú Lóve 2. Medzi hercami uvidíme aj svetoznámeho herca z Game of Thrones

Pokračovanie úspešného slovenského filmu Lóve (2011) sa už nakrúca a tvorcom sa podarilo do dvojky obsadiť aj jednu svetoznámu hereckú hviezdu. Viac o druhej časti porozprávali v rádiu Europa 2 Kristína Svarinská, Michal Nemtuda a Jakub Kroner.



V Lóve 2 si okrem väčšiny hercov z jednotky zahrá aj slovenský herec Vladimír Furdík, ktorý sa preslávil v Hollywoode ako kaskadér a pozornosť celého sveta získal vďaka role Night Kinga vo fantazijnom seriáli Game of Thrones.

Režisér filmu Jakub Kroner prezradil, že Furdíkovi sa páčil prvý diel a so spoluprácou súhlasil aj preto, že si vraj rád znova zahrá na Slovensku a bude hovoriť rodnou rečou, keďže naposledy doma nakrúcal zhruba pred dvadsiatimi rokmi.



„Vôbec sme nevedeli, ako sa k nám bude správať, ale musím povedať, že je to super týpek. Celkom sme si sadli, trávil som s ním nejaký čas a je to obyčajný človek, ktorý iba robí, čo ho baví,“ povedal o hercovi Michal Nemtuda, ktorý sa s ním vraj dokonca vo filme pobije.



Kroner ďalej prezradil, že dve tretiny filmu budú nakrúcať v Thajsku, a ak všetko vyjde podľa plánu, Lóve 2 by sme mohli vidieť v kinách budúci rok na jar.



