Clash of the Stars opäť ukáže bizarnosti. V klietke sa pobijú naraz štyri ženy, predstaví sa aj víťaz Love Islandu

Zdroj: Youtube/@Clash of the Stars

Česká organizácia Clash of the Stars zameraná na bojové športy v utorok v Prahe na tlačovej konferencii predstavila zápasovú kartu štvrtého turnaja. Udalosť sa opäť nezaobišla bez ostrého trashtalku medzi zápasníkmi a malých šarvátok.



V klietke sa 11. marca pobije napríklad víťaz reality šou Love Island, účastník Survivora, onlyfans modelky, kulturistka či traja tiktokeri - Matouš Kaluba, Max Green a Kluk s kamením. Tí sa postarajú o poriadne bizarný zápas, keďže zápasiť budú proti sebe v klietke všetci traja naraz, pričom každý pôjde sám za seba a ten, kto zostane stáť ako posledný, vyhrá.

Nevídaný bude aj zápas štyroch žien v štýle „dve proti dvom“ - Kristal Shine & Denisa Ryndová vs. Inked Dory & Karina Pedro. Medzi zápasníkmi sa objavil aj Slovák Nathan Dzaba, ktorý si premiéru v MMA vyskúšal v Oktagone, kde sa pobil s rivalom zo Survivoru, Adamom Raiterom. Tentoraz bude jeho súperom český influencer Freescoot.



Ten už v Clash of the Stars bojoval. Do klietky sa okrem neho vrátia Jaroslav Kotlár, Psycho Michal, Tadeáš Veselý či Filip Grznár. Posledný menovaný si zmeria sily so Slovákom Martinom Sedlákom prezývaným „Pagy“.



Premiéru v kontroverznej organizácii bude mať MMA zápasníčka, držiteľka čierneho pásu v brazílskom džiu-džicu a onlyfans modelka Michaela „Miss Problem“ Dostálová. Pamätať si ju môžeš napríklad z reality šou Oktagon Výzva.



Jej súperkou bude na marcovom turnaji kulturistka Aneta Adamusová, ktorá bude mať v súboji značnú váhovú prevahu a to dokonca viac ako 30 kilogramov. O hlavný zápas turnaja sa postarajú Kryštof Novák (víťaz Love Islandu) a propagátor Crossfitu Tomáš Chlup.