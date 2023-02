Úplne nová Mazda CX-90 je doposiaľ najväčší model značky, ktorý má 7 miest a 3,3-litrový šesťvalec pod kapotou

Počas posledných rokov Mazda predstavila viacero úplne nových SUV. K nim sa najnovšie pridáva historicky najväčší model značky, a to 7-miestne CX-90. Nový model vychádza z technickej stránky z menšieho CX-60, s ktorým má spoločnú platformu i koncepciu pohonu. Ba čo viac, pri pohľade spredu sú si oba modely veľmi podobné aj z vizuálnej stránky.

Novinka je však predsa len o niečo širšia, no predovšetkým dlhšia. Samotná karoséria je viac našponovaná smerom vzad, kde je aj úplne iný profil okien i zadný stĺpik. Koncové svetlá sú podobné, v detailoch sa však CX-90 líši. To, aký veľký má kufor, zatiaľ nevieme, pretože Mazda neprezradila všetky informácie. Mazda CX-90 cieli na americký trh, do Európy sa pravdepodobne nedostane.

Zdroj: Mazda

Podľa vzoru CX-60 dostala novinka luxusný interiér, ktorý kombinuje dve 12,3" obrazovky, Japonci sa však stále držia aj koncepcie palubnej dosky s fyzickými ovládacími prvkami. Súčasťou štandardnej výbavy je dvojzónová klimatizácia, navigácia, podpora Apple CarPlay/Android Auto a veľa asistenčných systémov. Prednosťou CX-90 je 7-miestna konfigurácia, ktorá má zaručiť viac priestoru a lepšiu variabilitu než niekdajšie CX-9.

Najzaujímavejšie je to pod kapotou. Veľké SUV má síce pohon oboch náprav, ale koncepčne je prioritný pohon zadných kolies, čím má Mazda opäť bližšie k prémiovému segmentu. Ba čo viac, pod kapotou sa môže nachádzať 3,3-litrový radový šesťvalec s mild-hybridnou technológiou a výkonom až 253 kW/344 koní a 500 Nm. Ako základ však poslúži 2,5-litrový štvorvalec v plug-in hybridnej podobe, kde výkon sústavy dosahuje 241 kW/328 koní a 500 Nm. V oboch prípadoch má prenos sily na starosti 8-stupňová automatická prevodovka.

