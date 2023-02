Netflix bude mať vo februári najslabší výber nových filmov a seriálov za posledné roky. Situáciu zachraňuje Apple TV+

Pri pohľade na plánované premiéry streamingových služieb pre február budú viacerí predplatitelia týchto služieb nepríjemne prekvapení. Obzvlášť v prípade Netflixu ide o skutočne slabý program noviniek. Všetko zachraňuje Apple TV+, ktoré ponúkne niekoľko zaujímavých seriálov a filmov.

Netflix

You – 9. 2.

Štvrtá séria kriminálneho seriálu posunie príbeh stalkera Joea do Londýna, kde si užíva život medzi bohatou smotánkou a zaujímavými ľuďmi. Do jeho života sa však dostane vrah, ktorý sa zameriava na boháčov. Joe sa rozhodne, že odhalí jeho identitu, čím sa dostane na jeho zoznam budúcich obetí.

My Dad the Bounty Hunter – 9. 2.

Diváci, ktorí majú chuť skôr na niečo rodinné, dajú 9. februára prednosť animovanému filmu My Dad the Bounty Hunter. Hlavnými postavami budú malé deti, ktoré náhodou zistia, že ich otec je v skutočnosti vesmírny bojovník. Spoločne sa pustia do veľkého sci-fi dobrodružstva.

Your Place or Mine – 10. 2.

Netflix bude mať niečo aj pre fanúšikov romantických filmov. Your Place or Mine z traileru síce vyzerá ako stereotypný príbeh, no so zaujímavým prevedením. Ashton Kutcher (Dva a pol chlapa) a Reese Witherspoon (Pravá blondínka) tu hrajú Petera a Debbie, ktorí sa spoznajú na párty, kde sa spolu vyspia. O 20 rokov neskôr sú stále kamoši, no Peter po nej celý čas túžil. Debbie to zistí možno až príliš neskoro.



Outer Banks – 23. 2.

Obľúbený krimi seriál medzi tínedžermi sa vráti v tretej sérii. V nej budú hlavné postavy cestovať po Karibiku, kde budú hľadať poklady v stratenom meste. Tentoraz budú mať nepríjemnú agresívnu konkurenciu.



Formula 1: Drive to Survive – 24. 2.

Netflix nakrútil už piatu sériu zdramatizovaného dokumentu o pretekoch Formula 1. Nová séria spracuje priebeh sezóny 2022 a uvidíme v nej množstvo pretekov, zákulisných informácií a rozhovorov s osobnosťami tohto športu.



We Have a Ghost - 24. 2.

David Harbour (Stranger Things) hrá v tejto komédii ducha, ktorý nemôže rozprávať. Stane sa celosvetovou senzáciou, no nedokáže sa s tým vysporiadať. Chce mať len pokoj a zistiť, ako zomrel a prečo sa mu to stalo. V snímke si zahral aj Anthony Mackie (Captain America) ako otec chlapca, ktorý sa stane najlepším priateľom ducha.

Disney+

Black Panther: Wakanda Forever – 1. 2.

Diváci, ktorí nevideli rozlúčku s hercom Chadwickom Bosemanom alias Black Pantherom v kinách budú mať šancu pozrieť si film na Disney+.



Moon Girl and Dinosaur – 15. 2.

Nový animovaný seriál nemá nič spoločné s marvelovským svetom, aj keď ho vyrobili podľa marvelovského komiksu. Hlavnou postavou je mladé dievča, ktoré otvorí portál do inej dimenzie a času, cez ktorý príde dinosaurus. Namiesto toho, aby ju zožral, sa stane jej priateľom a spoločne začnú bojovať proti zločinu. Seriál oplýva peknou animáciou a vtipnými bitkami.

Apple TV+

Liaison – 24. 2.

O deji tohto seriálu zatiaľ veľa nevieme. Malo by ísť o dramatický thriller, v ktorom budú postavy čeliť drastickým následkom činov zo svojej minulosti. Hlavné roly stvárnia Vincent Cassell a Eva Green.

Zdroj: Apple TV+

Sharper – 17. 2.

Krimi thriller Sharper nakrútil režisér Benjamin Caron, ktorý je zodpovedný za niektoré epizódy seriálov The Crown, Andor či Sherlock Holmes. Sharper bude pre neho skúškou, či dokáže nakrútiť aj vysoko kvalitný celovečerný film vo veľkej produkcii.

V snímke predstaví Madeline (Julianne Moore z Magnolie), ktorá zbalí miliardára (Don Lithgow z The Crown). Jej syn Max (Sebastian Stan) je menši podvodník a zlodej, ktorý sa pokúsi získať peniaze svojho otčima. Presvedčí svoju kamošku, aby zviedla miliardárovho syna Toma (Justice Smith z Detective Pikachu) a zaistili si tak časť z jeho dedičstva. Vo filme sa tak nachádza množstvo kvalitných hercov.

Hello Tomorrow – 17. 2.

Ľudia, ktorí milujú retro-futuristický vizuál, si tento seriál užijú. Seriál sa zameriava na skupinu predajcov domov v retro oblekoch a retro pôsobiacich domácnostiach. Nevšedné je, že predávajú možnosť ísť žiť na Mesiac, kde existuje kolónia spokojných ľudí. Sci-fi seriál bude dramatickým thrillerom s množstvom príbehových zvratov.

Niektoré z nich tvorcovia načrtli už v podarenom traileri. Hlavnú rolu stvárnil Billy Crudup (The Watchmen), ktorého postava skrýva tajomnú minulosť a za jeho obchodom s bývaním na Mesiaci sa skrýva niečo zlovestné.



Dear Edward – 3. 2.

Seriál vyrozpráva príbeh mladého chlapca Edwarda, ktorý ako jediný prežije leteckú nehodu. Zo dňa na deň sa musí vysporiadať so stratou svojej rodiny, ale aj s faktom, že je „slávny“. Má problém aklimatizovať sa a na každom kroku je stredobodom pozornosti.

Je to komplikované aj pre jeho rodinu, pričom seriál sleduje aj príbehy ostatných ľudí, ktorí pri nešťastí prišli o členov rodiny. Pôjde o emotívnu drámu, no v traileri je cítiť aj to, že seriál bude plný optimistických tém o radosti zo života.

HBO Max na február okrem nových častí The Last of Us nenaplánovalo žiadnu veľkú premiéru a podobne je na tom aj Amazon Prime Video, od ktorého zaujme najmä druhá a zároveň posledná séria Carnival Row (nakrúcali ju v Česku). Vo februári budú vysielať aj posledné série Flash, Picard a Aggretsuko. Za zmienku stojí aj filmová dráma Bruiser od streamingovej služby Hulu, ktoré zbiera nadšené recenzie kritikov.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.