RECENZIA: You People

Môžu mať šťastné manželstvo Žid a afroamerická moslimka? To nie je žiaden začiatok vtipu, ale ústredná téma najnovšej romantickej komédie You People, ktorú nájdeš na Netflixe. Ide o režijný debut 48-ročného scenáristu Kenyu Barrisa.

Napísal napríklad akčnú krimikomédiu Shaft (2019), kde sa v hlavnej role predstavil Samuel L. Jackson, či dobrodružnú fantasy Roberta Zemeckisa The Witches (2020). Na najnovšej snímke mu pomáhal so scenárom oveľa populárnejší Jonah Hill a okrem toho sa postavil aj pred kameru ako hlavný hrdina.



Hill sa síce preslávil ešte ako tínedžer v bláznivých komédiách Superbad, Knocked Up alebo Get Him to the Greek, zlom však prišiel s nomináciou na Oscara za drámu Moneyball. Nasledovali megaúspešné projekty ako Jump street 21 či The Wolf of Wall Street a hviezda bola na svete.

You People. Zdroj: Netflix

Škoda, že na režisérskej stoličke nesedel Jonah Hill

Ak Hillovu kariéru sleduješ pozorne, vieš, že je tiež mimoriadne nadaný a inteligentný autorský režisér, debutoval v roku 2018 generačnou výpoveďou Mid90s a minulý rok nakrútil skvelý a originálny dokument Stutz (nájdeš ho tiež v ponuke Netflixu).

V komédii You People cítiť, že Jonah Hill rokmi vyzrel. Má cit pre pútavé dialógy a rád filozofuje. Keďže má v sebe stále aj kus dieťaťa, nerobí mu problém provokovať, rebelovať a vymyslieť množstvo vtipných a — buďme k sebe úprimní — aj pár poriadne stupídnych hlášok. Najviac však cítiť, že Hill je jednoducho srdciar.

Rád divákov rozdeľuje na barikády, tne do živého, nechodí okolo horúcej kaše, ale, naopak, otvára tabuizované témy. A možno práve najväčším problémom snímky You People je, že ju nenapísal a nerežíroval Hill sám. Mohlo to vyzerať trochu inak.

You People. Zdroj: Netflix

Prvá polovica je nabitá hláškami aj pútavými myšlienkami

Stvárnil tu mladého Žida Ezru, ktorý neznáša chodenie do synagógy so svojimi rodičmi, nevie si nájsť normálne dievča a jeho snom je živiť sa len nahrávaním podcastov so svojou najlepšou kamarátkou. Keď sa náhodou spozná s Amirou, (Lauren London) jeho život sa začne uberať úplne novým smerom.

Nebolo by to však ono, keby v tom nebol nejaký háčik. Amira je totiž Afroameričanka z moslimskej rodiny a jej otec Akbar (Eddie Murphy) by ju rád videl po boku niekoho rovnakej rasy a vierovyznania. A hoci sú Ezrovi rodičia voči týmto veciam trocha benevolentnejší, aj oni by v kútiku duše privítali ortodoxnú Židovku s iným zázemím.



Barris s Hillom rozohrávajú hru skvele, prvá polovica je nabitá rafinovanými odkazmi, vydarenými hláškami, pútavými myšlienkami, zábavnými scénami a vykreslenie stretu dvoch odlišných svetov funguje tak, ako má. Murphy hrá slizkého, zákerného a protivného otca výborne, Hill je sympaťák ako vždy vďaka svojej prirodzenej charizme.

You People. Zdroj: Netflix

Od náboženstva až po otroctvo a holokaust

Dvojica scenáristov rozoberá množstvo tém od rasizmu, predsudkov, pózerstva, homofóbie až po náboženstvo, holokaust či otroctvo. Trefne, uštipačne a miestami kontroverzne. Problém však nastáva v udržaní tempa. V druhej polovici You People stráca dych, tvorcovia nedokážu s ľahkosťou a plynule nadviazať na plejádu otvorených motívov.



Divák začne cítiť stagnáciu a čoskoro Barris jasne odhalí, že ide o jeho prvú celovečernú snímku, keď spadne k otravnému klišé, tisíckrát videným schémam a príbeh či správanie postáv v dôsledku toho stratí autenticitu. Ich konanie je nedôveryhodné, občas smiešne a miestami až trápne.

Našťastie to režisér zvládol ukončiť ako-tak so cťou, sympaticky a s iskrou nádeje, že možno tento svet nie je úplne stratený. Nečakaj žiaden bláznivý úlet ani hlboko filozofickú polemiku o kultúre či histórii. Barris si vybral strednú cestu. Tak to aj dopadlo. You People je ľahký nadpriemer, preto od nás dostáva šesť a pol bodu z desiatich.

Ak si film videl, nezabudni ho ohodnotiť v našej databáze

Réžia: Kenya Barris

Scenár: Kenya Barris, Jonah Hill

Žáner: Romantická komédia

Dĺžka: 118 minút

Herci: Jonah Hill, Julia Louis-Dreyfus, Eddie Murphy, David Duchovny, Rhea Perlman, Molly Gordon

Kde si film môžeš pozrieť: Netflix

Aké hodnotenie by si dal ty? zobraziť výsledkyskryť výsledky 0 /10

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.