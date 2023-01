Martin Navrátil o výprave na južný pól: Stálo ma to 90-tisíc, po príchode mi bolo na vracanie z výfukových plynov (Rozhovor)

„Po návrate ma vyrušovali zvuky, ruch civilizácie, bolo mi na vracanie z výfukových plynov a nevedel som zaspať, lebo bola tma,“ hovorí Martin Navrátil, ktorý sa nedávno vrátil zo vzácnej výpravy na južný pól. Na zvuky a pachy civilizácie si zvykal dva dni.

V posledných dňoch na teba Martinovo meno vyskakuje odvšadiaľ. Spoluzakladateľ cestovateľského portálu Travelistan, ktorý spravuje spoločne s Petrom Hliničanom, precestoval viac ako 175 krajín všetkých kontinentov a nedávno sa stal historicky prvým Slovákom, ktorý prešiel Antarktídu od pobrežia až k pólu. Nebolo to však jednoduché a o svoje zážitky, radosti a starosti sa s nami Martin podelil v rozhovore.

Na Antarktíde strávil Martin 53 dní, prešiel 1 047 kilometrov, schudol 13 kíl, a to všetko pri teplotách až do mínus 41 °C. Nás zaujímalo, ako to zvládol zo psychickej stránky, čo bolo preňho najťažšie, ale aj ako sa aklimatizoval po príchode do civilizácie.

Aký je to pocit, byť prvým Slovákom, ktorý sa dostal od pobrežia k južnému pólu?

Žiaden. Ak by tam človek šiel s myšlienkou, že tam chce byť prvý, tak by to nikdy nedokázal. Musí za tým byť vyšší cieľ. Mojím cieľom bolo splniť si sen, zažiť to a niečo nové sa naučiť. To, že sa mi to podarilo, bola iba taká čerešnička na torte.

Odkedy si o tom sníval?

Prvýkrát sa mi táto myšlienka vryla do hlavy vďaka nášmu najznámejšiemu polárnikovi Petrovi Valušiakovi. Ako prvý na svete dokázal urobiť neuveriteľnú expedíciu z Ruska cez severný pól až do Kanady. Vznikol o tom aj dokument 188 dní v zajatí ľadu od Pavla Barabáša, ktorý som pozeral v Istropolise a úplne ma to dostalo.

Neskôr, keď sme sa asi pred štyrmi rokmi pokúšali dostať z Čukotky cez Beringovu úžinu na Aljašku, som sa znova začal pohrávať s myšlienkou, že by som chcel ísť na južný pól. Napokon som si minulý rok odsúhlasil, že do toho idem. Musel som sa však presvedčiť, že na to mám.

Martin o výprave na Antarktídu sníval roky. Hovorí však, že príprava nie je úplne jednoduchá a môže trvať dlhšie. Zdroj: Martin Navrátil

Neznášam otužovanie a studenú vodu. Pokúšal som sa otužovať, ale nedokážem to.

Aký človek sa môže vydať na takúto výpravu?

Určite musí mať už skúsenosti s polárnymi oblasťami. Musí vedieť, ako sa správa jeho telo pri extrémnych mrazoch. Keď hovorím o extrémnych mrazoch, mám na mysli mínus 40-50 °C. Musí mať za sebou poriadnu snehovú búrku, skúsenosti s tým, že prespal niekoľko dní na snehu, na ľade, zažil absolútny diskomfort, keď je spotený a podchladený.

Keby sa toto všetko mal naučiť na Antarktíde, najagresívnejšom kontinente, tak je veľká pravdepodobnosť, že to nedokončí alebo skončí veľmi zle.

