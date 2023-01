Inštruktori autoškoly Dávid a Samuel: Náš študent skoro zrazil policajta pri meraní rýchlosti (Rozhovor)

Práca v autoškole si vyžaduje obrovskú trpezlivosť. Vedia o tom aj kolegovia Dávid a 21-ročný Samuel, ktorý je, mimochodom, jedným z najmladších inštruktorov na Slovensku.

V rozhovore nám obaja priblížili zákulisie svojho pôsobenia v autoškole VaV, pričom priznávajú, že práca inštruktora môže byť v niektorých situáciách aj nebezpečná. „Žiak môže každú sekundu strhnúť volant niekam do lampy či do zvodidiel, hoci ideme po rovinke. Nič iné nám nezostáva, len mu veriť, keďže máme k dispozícii len pedále, nie volant. Aj keď sa ho môžeme dotknúť, kým zistíme jeho úmysly, môže byť neskoro,“ priblížil pre Refresher Dávid.

Hoci učiť ľudí jazdiť nie je vždy prechádzka ružovou záhradou, obaja inštruktori si svoj džob pochvaľujú. Okrem flexibilného pracovného času a radosti z toho, že môžu iným ľuďom odovzdávať svoje skúsenosti, im do života prináša aj mnohé úsmevné a nezabudnuteľné momenty.

„Počas jazdy so študentom sme si všimli, že v zákrute na kraji cesty meria policajt rýchlosť. Žiak sa na neho akosi zapozeral, až zabudol, že má pred sebou zákrutu a musí zatáčať. V poslednej chvíli som mu zobral volant, skoro sme ho zrazili,“ zavtipkuje inštruktor Dávid s tým, že titulok Autoškola zrazila policajta pri meraní rýchlosti by znel pomerne bizarne.

Ako dlho sa už venujete práci inštruktora v autoškole?

Dávid: Inštruktora robím na plný úväzok už približne trištvrte roka. Aktívnym šoférom som bol predtým viac než štrnásť rokov.

Samuel: Keďže som asi najmladším inštruktorom na Slovensku, tak sa tejto práci venujem v podstate len prvý týždeň. (smiech) O pár dní budem viesť svoje prvé jazdy, pričom momentálne sa ešte len školím u skúsenejších kolegov. Vodičské oprávnenie mám však už štyri roky, čím o rok svojimi šoférskymi skúsenosťami prekračujem minimálne požiadavky na splnenie inštruktorského kurzu.

Prečo ste si vybrali túto prácu? Potrebuje mať človek výnimočne dobrý vzťah k šoférovaniu, aby ho mohol učiť?

Dávid: U mňa osobne išlo o náhodu. Objavil som inzerát na internete, že sa hľadá inštruktor, a keďže som mal skúsenosti s učením ešte ako doktorand na vysokej škole a autá ma fascinovali už odmalička, povedal som si, prečo to neskúsiť. Myslím si, že som si nakoniec vybral dobre, keďže ma moja práca napĺňa. Je super vidieť progres človeka, ktorý po mojom boku prvýkrát sedí za volantom a na konci kurzu je z neho hotový šofér. Za veľké plus toho, čo robím, považujem najmä to, že človek vidí výsledky svojej práce.

Čo sa týka predpokladov na túto prácu, tak, samozrejme, inštruktor určite musí mať kladný vzťah k šoférovaniu a skúsenosti za volantom. Musí však mať aj dobrý vzťah k ľuďom, vychádzať s nimi a byť natoľko empatický, aby sa vedel vcítiť do situácie žiaka, ktorý v aute nikdy predtým nesedel. Občas dokonca musí byť svojím spôsobom aj psychológ.

Zľava: Dávid a Samuel. Zdroj: archív autoškoly VaV

Samuel: K práci inštruktora som sa dostal vďaka brigáde v autoškole. Zatiaľ čo som pracoval v kancelárii, podarilo sa mi nahliadnuť viac do jej pozadia. Bolo mi veľmi sympatické, že v autoškole pracuje skúsený, ale zároveň aj mladý personál, ktorý k výučbe pristupuje modernou formou. Preto keď mi raz riaditeľ navrhol, či by som nechcel robiť aj inštruktora, rád som túto ponuku prijal a spravil si kurz.

Vzťah k šoférovaniu mám podobne ako Dávid veľmi pozitívny. Keďže pochádzam z dediny, s autami som sa stretával už odmalička. S kamarátmi sme v minulosti veľa jazdili aj na motorkách či štvorkolkách. Od svojich osemnástich som stihol autom precestovať kus Európy. Bol som v Nemecku, v Holandsku a vo všetkých okolitých krajinách. Myslím si teda, že mám dostatok skúseností. Ani práca s ľuďmi mi nie je cudzia, keďže momentálne študujem marketing na vysokej škole, ku ktorému tiež svojím spôsobom patrí.

Čo všetko potrebuješ na to, aby si mohol robiť inštruktora?

Koľkokrát denne vytrúbia autoškolu iné autá.

