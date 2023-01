Martina depiluje aj intímne partie mužov: Chodia ku mne striptéri, ale aj športovci. Niektorí páni dostanú erekciu

Martina sa depilácii venuje profesionálne už päť rokov, pričom na rozdiel od kozmetičiek vo svojom salóne SugarTouch neponúka žiadne iné služby. „Ide o obrovský rozdiel v tom, že ja výlučne len depilujem, zatiaľ čo v kozmetických salónoch robia popri iných procedúrach možno dve depilácie denne,“ povedala pre Refresher. Na jednej strane je vraj rada, že sa depilácia cukrovou pastou stáva dostupnejšou, tvrdí však, že ak sa jej človek nevenuje niekoľko hodín denne, nikdy nebude rýchlosť a úroveň profesionality salónu na takej úrovni ako v tom, kde robia výlučne len tento typ, známy ako sugaring.

Profesionálka poskytuje svojim klientom depiláciu každej časti tela vrátane tzv. brazílskej depilácie intímnych partií, a to rovnako mužom, ako i ženám. Práve ženy sú v tomto smere podľa nej hanblivejšie.

„Keď ku mne príde prvýkrát muž, je to pre neho istý moment vzrušenia. To, ako sa vyzlečie v cudzom prostredí, pred cudzou ženou, ho môže na začiatku aj vzrušiť – už sa mi to stalo, ale, samozrejme, kým skončíme depiláciu, už je opäť maličký,“ zasmiala sa Martina s tým, že niektorí klienti mali dokonca pred depiláciou erekciu.

Martina nám v rozhovore okrem iného prezradila, aké výhody prináša depilácia oproti holeniu, akí muži majú najčastejšie záujem o tzv. brazílsku, ale i to, či sa jej niekedy stalo, že by správanie mužských klientov bolo cez čiaru, a ako to riešila.

Aký je rozdiel medzi depiláciou a holením?

Pri depilácii odstraňujeme chlpy s korienkami, pričom pri holení ich len skracujeme po kožu. Na oholenie je potrebná žiletka, ktorú si väčšina žien nedezinfikuje, čiže sa na nej tvoria baktérie. Hoci to nie je voľným okom viditeľné, holením si poškodzujeme zdravé tkanivo – strhávame si kožu žiletkou a po prenesení baktérií vznikajú na mieste zásahu zápaly.

Veľmi často sa stretávam s tým, že ku mne chodia dámy, ktoré majú dokonca jazvy na pokožke. Najmä teda v intímnych partiách, ale výnimkou nie sú ani nohy či podpazušia.

Aké časti tela sa dajú depilovať?

Depilujem úplne všetko. Minulé leto som sa dokonca rozhodla pristúpiť k razantnejšiemu kroku a začala som pridávať na sociálne siete fotky pred depiláciou a po nej. Práve vďaka nim si baby uvedomili, že v tom nie sú samy, a stratili ostych za mnou prísť.

Veľakrát sa totiž stretávam s tým, že klientky ma sledujú aj niekoľko mesiacov, pokiaľ sa odhodlajú k prvej návšteve salónu. Tvrdia mi, že sa hanbili a neodvážili sa prísť skôr, keď však videli tie fotografie pred a po, dodalo im to odvahu.

Depilatérka Martina. Zdroj: Archív/Martina

Zistili totiž, že sa ku mne nechodia depilovať len baby, ktoré majú pár svetlých chĺpkov na nohách, ale práve naopak, že sa venujem aj náročnejším prípadom, keď má žena ochlpenie na takých miestach, o ktorých muž možno ani netuší, že tam môže rásť.

Každej žene fungujú inak hormóny aj genetika. Niektorým babám odstraňujem ochlpenie na krížoch či na celej ploche zadku – nemyslím len intímnu časť, ktorá je bežná. Naozaj, netreba sa hanbiť, je to prirodzené.

Muži sú väčšinou „bábovky“. Niektorí však dokážu prekvapiť a trpia potichu, nepovedia ani slovo.

Údajne brazílsku depiláciu využívajú čoraz viac aj muži. Aká je realita?

Dajme tomu, že sa v tomto smere už tiež začínajú oťukávať. Veľa chlapov je nastavených tak, že by aj radi prišli, ale odrádza ich bolesť. Je jasné a bohužiaľ to tak je, že my ženy znesieme viacej bolesti – predsa len sme pripravené na pôrody. Napriek tomu sa však ku mne hlásia na brazílsku depiláciu aj muži. A aby som nekrivdila mužskej populácii, niektorí muži sú statočnejší ako dámy.

Muži sa hlásia od otvorenia salónu, ale priznám sa, zo začiatku som bola voči tomu dosť skeptická, lebo som pred nimi mala obrovský rešpekt. Nič v zlom, nechcem sa nikoho dotknúť, ale niektorí klienti sa mi postarali o zážitky, na ktoré doteraz spomínam. Boli muži, ktorí boli u mňa raz a viac som im už termín nedala, keďže si moju prácu poňali po svojom a chceli odo mňa i „bonusové služby“. (smiech)

Depilácia pánskej hrude. Zdroj: Archív/Martina

Zároveň ma však iks mužov presvedčilo o tom, že sa nie je čoho báť a muž je klient rovnaký ako žena – túžiaci len po hladkej pokožke. Niektorí boli takí spokojní, že mi dokonca poslali na depiláciu svoje partnerky, ktoré sú už niekoľko rokov mojimi pravidelnými klientkami.

Všeobecne sa teda muži oťukávajú. Možno majú predsudky, že depilácia je výlučne ženská

záležitosť, pritom je určená pre každé pohlavie. Preto veľmi rady privítame aj ich.

Zároveň si myslím, že aj muž sa chce cítiť lepšie než po tej žiletke, lebo keď sa ňou oholíš, už večer picháš ako kaktus.

Je náročnejšie urobiť brazílsku depiláciu mužovi ako žene? Ak áno, prečo?

