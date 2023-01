Slovenka Vivien trpí chorobným strachom z baktérií a zo špiny. Nevkročí do MHD ani na verejnú toaletu a neustále si umýva ruky

Po niekoľkých vlnách pandémie sa už nik nepozastaví nad tým, keď v potravinách uvidí človeka s respirátorom, alebo keď si niekto po vystúpení z električky nanesie na ruky antibakteriálny gél. Boj s vírusmi a baktériami sa stal naším každodenným chlebíčkom. Ak však bežná hygiena prerastie do posadnutosti, vzniká vážny problém.

Vivien trpí germofóbiou, chorobným strachom z baktérií, mikróbov a zo špiny. Stále má pri sebe antibakteriálny gél, ruky si umýva po každej činnosti a vyhýba sa miestam, kde by mohlo hroziť, že sa niečím nakazí, napríklad hromadnej doprave či verejným toaletám. To všetko sprevádza obrovský stres, strach a úzkosť.

„Tieto príznaky sa začali prejavovať, keď som mala približne päť-šesť rokov. Keďže som bola malá, neuvedomovala som si, čo sa deje, až do mojich jedenástich rokov,“ hovorí 15-ročná Vivien. „Dlho som rozmýšľala, prečo sa to vo mne vyvinulo, ešte stále v tom nemám úplne jasno. Nemyslím si, že by to mohlo mať niečo spoločné s rodinným prostredím. Podľa mňa to mám geneticky dané.“

Germofóbi v skutočnosti trpia obsedantno-kompulzívnou poruchou, teda majú potrebu vykonať istú činnosť, aby zmiernili úzkosť, ktorú spôsobila vtieravá myšlienka. Zdroj: Unsplash.com

„To, čo niekomu pripadá nepríjemné alebo odporné, je pre mňa ešte stokrát horšie. Jedno obdobie som bola neustále nervózna a naštvaná a zistila som, že to má súvis s touto fóbiou,“ dopĺňa študentka.

Asi najnáročnejšie obdobie zažívala na začiatku pandémie covid-19. Mala obrovské úzkostné stavy a problém bolo aj to, že sa nemohla stretnúť so svojou psychologičkou.

„Bála som sa ísť čo i len do obchodu alebo do školy. Samozrejme, musela som sa premôcť kvôli škole. Keď začala karanténa, čiastočne sa mi uľavilo, ale aj nie. Dobré bolo to, že som sa nemusela vystavovať riziku a prežívať úzkosti, zlé však bolo, že som mala silné tušenie, že to bude ešte horšie,“ hovorí pre Refresher Vivien.

Študentku podľa jej slov najviac obmedzuje to, že nemá rovnakú slobodu ako jej rovesníci. Pred každou spoločenskou aktivitou premýšľa, či pôjde, a riskuje, že dostane záchvat paniky, alebo radšej ostane doma. Neustály strach z patogénov jej ovplyvňuje život natoľko, že doslova prichádza o mladosť a zážitky, ktoré sa s ňou spájajú.

Aj hodina umývania denne

Germofóbi v skutočnosti trpia obsedantno-kompulzívnou poruchou (OCD). To znamená, že majú potrebu vykonať istú činnosť, aby zmiernili úzkosť, ktorú spôsobila vtieravá myšlienka – v tomto prípade je to napríklad nadmerné drhnutie podlahy, dezinfikovanie predmetov či umývanie rúk.

Posadnutosť čistotou a neustály strach z infekcie im vie poriadne znepríjemniť každodenné fungovanie. Veronika Pastrnáková, psychologička z platformy ksebe.sk a ENEF Consulting, hovorí, že táto fóbia postupne preberá kontrolu nad ich životom.

