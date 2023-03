Ako napísať životopis? Nezabudni dodržať týchto 5 zásad

Životopis môže rozhodnúť o tom, či ťa pozvú na pohovor.

Stalo sa ti niekedy, že si reagoval na pracovnú ponuku a hneď ťa odmietli alebo sa ti vôbec neozvali? Pravdepodobne si začal rozmýšľať nad tým, kde nastala chyba. Jednou z príčin mohol byť životopis. Tento „kus papiera“ je jedna z najdôležitejších vecí v tvojom kariérnom živote – na základe životopisu sa zamestnávateľ rozhodne, či ťa pozve na pohovor. Dobré CV-čko ťa má odlíšiť od ostatných kandidátov a ukázať, či budeš pre firmu prínosom. Vieš, ako napísať dobrý životopis?

Na tieto veci si daj pozor

Gramatika

Preklep alebo gramatická chyba sa môže pritrafiť každému, no v životopise však nemajú miesto. Na personalistu to môže pôsobiť tak, že text nevieš ani pozorne skontrolovať, a teda o pracovnú ponuku nemáš veľký záujem. Ak gramatika nie je tvojou silnou stránkou, využi online korektúru, ktorá ti pomôže preveriť nedostatky.

Univerzálne formulky

Baví ťa cestovanie, hudba, sledovanie filmov a čítanie? Si priateľský a komunikatívny? Tieto informácie personalistovi naznačia, že používaš jednu univerzálnu verziu životopisu a ničím sa neodlišuješ od bežného kandidáta. Je to niečo podobné, ako keď vidíš v inzeráte „mladý dynamický kolektív“.

Rovnaké informácie môžeš zaujímavo zhrnúť do jednej vety tak, aby pôsobili relevantne pre pracovnú pozíciu, ako napríklad: „Skúsenosti s prácou v obchode ma naučili dobre komunikovať a správať sa priateľsky aj v nepríjemnej situácii.“ Podobne to vieš urobiť aj so záľubami: „Vo svojom voľnom čase sa venujem viacerým športom, čo ma naučilo byť trpezlivý a disciplinovaný.“

Pracovné skúsenosti a vzdelanie

Personalista, ktorý vie, ako napísať dobrý životopis, by ti pravdepodobne povedal, že aj poradie pracovných skúseností zohráva dôležitú úlohu. Najlepšie je začať od aktuálneho zamestnania a potom prejsť chronologicky k predošlým. Ak máš za sebou veľa rôznych pracovných pozícií, opíš iba tie, ktoré súvisia s pracovnou ponukou, a zvyšné iba vymenuj.

Za žiadnu pracovnú skúsenosť by si sa nemal hanbiť, takže ak máš za sebou zaujímavé brigády alebo prácu na dohodu, nevynechaj ich.

Ilustračný obrázok. Zdroj: Unsplash/charlesdeluvio

Fotografia

V dobre spracovanom životopise nesmie chýbať ani kvalitná fotografia, pretože mu „dodá tvár“. Mala by sa podobať na tú, čo máš na občianskom – môžeš sa usmievať, no mala by pôsobiť seriózne. Profesionálneho fotografa si platiť nemusíš, postačí ti kvalitná fotka z mobilu. Zabudni však na zábery v plavkách z dovolenky alebo vyrezanú tvár zo skupinovej fotky. Stačí ti chvíľka googlenia a uvidíš, ako to má vyzerať.

Kreativita

Tvorba kreatívneho životopisu je dvojsečná zbraň. Napríklad, skúsený marketér vie, že dobrý vizuál predáva, a prispôsobí tomu aj grafickú úpravu svojho životopisu. Na druhej strane kandidát, ktorý nemá toľko kreatívneho cítenia a ani ho k svojej práci nepotrebuje, urobí lepšie, ak staví na jednoduchosť. V tomto prípade dobre poslúžia šablóny CV, do ktorých stačí iba doplniť fotku a text.