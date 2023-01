Poznáš temné posolstvo týchto známych hitov? Znejú síce veselo, no rozprávajú o smrti, utrpení či nukleárnej katastrofe

V komerčných rádiách sa hrajú dodnes a možno si pri ich počúvaní veľakrát tancoval, zabával sa či si si pospevoval text znejúci v chytľavom refréne. Znejú možno na prvé počutie veselo a pozitívne, skrýva sa však za nimi temný odkaz.



Stali sa celosvetovými hitmi, pričom ľudia dodnes poriadne nevedia o ich témach a posolstve. Poďme si priblížiť, kto zo známych interpretov a kapiel spieva o samovražde, alkoholizme, klinickej smrti, stalkovaní či strachu z nukleárnej katastrofy.

V Refresheri ti pravidelne prinášame rôzne hudobné tipy, recenzie albumov, novinky, rebríčky, zoznamy či profily hudobníkov a kapiel.

1. Foster The People – Pumped Up Kicks

Ak by si si pustil milý videoklip k tejto obľúbenej popovej skladbe, ktorá ovládla rebríčky hneď v niekoľkých krajinách, asi by ti ani len nenapadlo, že zobrazuje streľbu a vraždenie na školách. A predsa.



„Robert má rýchlu ruku, poobzerá sa po miestnosti, no svoj plán vám nepovie. Má šúľanú cigaretu, ktorá mu trčí z úst. Je to kovbojské dieťa. Našiel zbraň v skrini svojho otca a ide si po teba. Áno, ide po teba,“ spieva Mark Derek Foster a je jasné, že nemyslí hračkársku zbraň.



„Radšej bež, radšej bež rýchlejšie ako moja guľka,“ dodáva v refréne. Ako frontman kapely uviedol v rozhovore pre CNN, že skladbu napísal po tom, ako si prečítal o rastúcom trende duševných chorôb u dospievajúcich. Tie totiž bohužiaľ môžu viesť aj k takým radikálnym riešeniam, akými sú masové vraždy na školách.





2. Van Halen – Jump

Myslel si si, že táto nestarnúca hardrocková hymna je o radosti zo života a o tom, ako majú šťastní ľudia chuť vyskočiť do výšky? Bol si na omyle. Hovorí o presnom opaku.



Ako píše Loudersound, pieseň je inšpirovaná príbehom o chlapíkovi, ktorý chcel skočiť z budovy a spáchať samovraždu. Val Halen však nebol práve najempatickejší, keď v texte nabádal dotyčného, aby predsa len skočil.

