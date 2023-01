Kde pracuješ a koľko zarobíš? (TOTO JE IDEÁLNY PLAT)

Dnešná doba prináša skutočne veľa možností, ako sa uživiť. Nie všetci sú však so svojim jobom spokojný. Bergi preto v uliciach Bratislavy zisťoval, čomu sa venuješ ty, koľko ti to mesačne hodí a čomu by si sa chcel v budúcnosti prípadne venovať.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.