Prežije ľudstvo do roku 2100? (10 SLOVÁKOV ODPOVEDÁ)

Kde je pravda?

Pokračujeme v sérii videí formátu "Kde je pravda?", v ktorom sa desiatich odvážnych respondentov rozličných povolaní pýtame otázky, ktoré rezonujú dnešnou spoločnosťou.



„Prežije ľudstvo do roku 2100?“ je ústredná téma štvrtej časti, ale dozvieš sa v nej aj to, ako respondenti vnímajú tému klimatickej zmeny, a ako si predstavujú budúcnosť tejto planéty o 50 rokov.



Ako by si odpovedal/a ty?