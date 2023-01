Poď si užiť Grape na snehu zadarmo. Čo ťa čaká v zimnej edícii obľúbeného slovenského festivalu?

Stretneme sa pri zvukárovi, dobre? Nemusíš s dávkou nostalgie v srdci čakať, kým si toto festivalové heslo povieš s kamarátmi až v lete. Obľúbený festival Grape si pre teba nachystal zimnú verziu, ktorá je navyše zadarmo. Zisti, kedy sa bude konať, kto na nej vystúpi a na čo sa môžeš tešiť.

Šiesty ročník zimnej edície Grapu sa sťahuje do kraja Pavla Országha Hviezdoslava – na Kubínsku. Okrem miesta sa oproti minulým ročníkom mení aj koncept. Hlavný bod programu bude v sobotu 11. marca, no keďže poriadna lyžovačka by mala byť aspoň dva dni, už v piatok sa môžeš tešiť na warmup. Program bude pozostávať z koncertov na svahu a na konci dňa sa bude tancovať pri open air stagei na nástupnej stanici lanovky.

Zdroj: Grape festival

Vybav si ubytko skôr, ako bude neskoro

Super správa je, že vstup je zadarmo. Namiesto stanu to chce však poriadne ubytko, to si však musíš poriešiť sám. Organizátori nazdieľali hneď niekoľko kontaktov s dostupným ubytovaním v chatách na Kubínskej do udalosti na Facebooku. Odkazujú však, že si máš radšej pohnúť, chaty sa míňajú rýchlo. Prípadne môžeš zložiť hlavu v Dolnom Kubíne a potom sa dopraviť na svah.

Zabezpečená bude kyvadlová doprava na hoľu z mesta Dolný Kubín a k dispozícii budú aj taxíky. Ceny a telefónne čísla budú doplnené v udalosti a na sociálnych sieťach. Lanovky prevádzkujú v piatok a v sobotu od 8.30 do 15.30 h. Od tohto roka je spustené aj večerné lyžovanie.

Program plný známych festivalových stálic

Piatok Sobota Good Point warmup Hviezdoslav stage 15:00 Grape selectors (Janči, Juraj, Yanko Kral, Hugo Hypetrain, Multipla Selectors) 10:00 – 13:00 Multipla Selectors/Škrupo (DJ Set) 13:00 – 13:45 VEC & Škrupo 14:00 – 14:45 BILLY BARMAN (pod dečkou) Pilsner Urquell stage 15:00 – 16:00 DJ Hugo Hypetrain 16:00 – 17:00 GLEB 17:30 – 18:30 PARA 18:45 – 21:00 DJ Yanko Kral / DJ Hugo Hypetrain Good Point after 21:00 - 1:00 Grape selectors

Všetky ďalšie dôležité informácie sa dozvieš v udalosti na Facebooku alebo sociálnych sieťach festivalu Grape.

