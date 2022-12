Toto sú najlepšie seriály roku 2022 od Netflixu: týchto 10 by si mal vidieť, ak si ho predplácaš

Na Netflixe nájdeme každý mesiac aspoň jeden podarený či vyložene skvelý seriál. S filmami je to už horšie, no zo seriálovej produkcie Netflixu sa vždy dá niečo dobré vybrať. Keďže je koniec roka, rozhodli sme sa sumarizovať a odporúčame ti 10 najlepších seriálov, ktoré tento rok vyšli na Netflixe. Ide o zoznam, nie rebríček, takže poradie je náhodné.

1. Love, Death & Robots

Tretia séria skvelého, antologického seriálu sa vrátila ku kvalite prvej série. Každá jedna časť mala vlastný príbeh s unikátnym vizuálom. Niektoré boli priemerné, no viaceré epizódy boli úžasné a celé to vyvrcholilo krátkym animovaným filmom Jibaro, na ktorého originalitu a jedinečné animované spracovanie budeme spomínať ešte dlho.

Ak máš rád dospelé príbehy a kvalitnú animáciu s dávkou napätia, sexu či akcie, tretiu sériu Love, Death & Robots nesmieš vynechať.

2. Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Ak si slabšia povaha a nemáš poriadne silný žalúdok, bude lepšie, ak sa tejto kriminálnej minisérii nakrútenej podľa skutočných udalostí vyhneš. Jej tvorcovia totiž zobrazujú ohavné činy pedofila, nekrofila a sériového vraha Jeffreyho Dahmera až príliš detailne.

Tvorcovia divákovi ukázali až explicitné, nechutné a dlhé scény plné krutosti a bolesti. Práve preto sa to všetko tak zarezáva pod kožu a ostáva v hlave. Ak máš rád kriminálne seriály nakrútené podľa skutočných udalostí, Dahmer ťa namotá. Rovnako ťa odrovná skvelý Evan Peters vo svojej najlepšej role kariéry.

3. Cobra Kai

V Cobra Kai sa medzi sebou bijú tínedžeri a dospelí ich pritom podporujú. Je to nereálne, neetické, no v tomto svete to dokonale funguje. Piata séria nám pripravila návaly emócií a my sme si užili hláškovanie starých postáv (obzvlášť Johnnyho), ktorého vulgárne správanie a nevhodné charakterové črty spôsobujú kuriózne situácie.

Piata séria je s prihliadnutím na opakujúce sa príbehové klišé azda vôbec najlepšia, a to aj napriek tomu, že v nej tínedžeri medzi sebou veľmi nezápasia.

4. Sandman

Seriál úplne nenaplnil potenciál komiksovej predlohy, podľa ktorej ho nakrútili, no má množstvo skvelých scén a momentov, ktoré ho vyzdvihujú. Aj vďaka tomu a komplexnému hlavnému hrdinovi, ktorý nie je tradičný kladný hrdina, sme si seriál užili.

Sandmana odporúčame vidieť každému fanúšikovi fantasy žánru. Vďaka sympatickým hercom a zaujímavému svetu kráľa snov si seriál užiješ. Len musíš vydržať aspoň do druhej-tretej časti. Začiatok seriálu je totiž najslabší.

